Giovanni Becali, dezvăluiri dure despre relaţia personală cu preşedintele Traian Băsescu: „A dat ordin: Tocaţi-i!”

Inflaţia de generali din cadrul Armatei Române a fost subiect de discuţie la „Giovanni Show”, unde Ioan Becali s-a arătat şocat de uşurinţa cu care s-au făcut avansările în grad în ultimii ani.

Givanni Becali: „În zece ani, Băsescu a făcut 50 de generali de trei stele”

Ioan Becali spune că numărul cel mai mare de avansări la gradul de general s-a înregistrat în cele două mandate de preşedinte ale lui Traian Băsescu. „Au fost făcuţi generali de seara până dimineaţa. Cei mai mulţi generali i-a făcut Băsescu. În zece ani, Băsescu a făcut 50 de generali de trei stele”, a spus impresarul.

, cel al generalului Pahonţu, şeful Serviciului de Protecţie şi Pază. „Eu l-am cunoscut pe Pahonţu, când eram preşedinte la Dinamo. Era la Jandarmerie şi era maior sau colonel, făcea adunările astea cu suporterii, ca să nu se bată. Cât are acum? Trei stele, maxim! Zisu ăla, trei stele! Dar ce-avem mă, bombă nucleară să avem generali cu trei stele?”, s-a întrebat retoric impresarul.

Cel puţin în decada 2004-2014 toate aceste avansări au avut un numitor comun: Traian Băsescu. „Băsescu i-a făcut şi nu i-a făcut aşa, din stea în stea. Din maior, direct două stele sau de la o stea la trei stele, direct. Şi noi n-avem nici măcar o dronă să zboare pe graniţa noastră”, a mai afirmat Ioan Becali.

Giovanni Becali: „La Gică Popescu procurorii au cerut cu suspendare, dar judecătorii i-au dat pedeapsa maximă!”

Acesta a mai povestit şi despre relaţia personală pe care a avut-o cu Traian Băsescu şi cum ulterior a ajuns ca el şi ceilalţi inculpaţi din Dosarul Transferurilor să facă închisoare din ordinul acestuia. „Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam… Dup-aia, când a venit procesul (n.r. – procesul legat de Dosarul Transferurilor), a zis: „Tocaţi-i! Tocaţi-i!”. El şi cu ăla care era la ANAF, Sebastian Bodu”, a dezvăluit Ioan Becali.

lui Mihai Stoica şi Gică Popescu, judecătorii ignorând în cazul lor cererile procurorilor de eliberare şi, respectiv, suspendare a pedepsei. „Păi dacă l-au tocat pe MM, pe care procurorii îl puseseră în libertate, pentru că se prescrisese fapta! La Gică Popescu procurorii au cerut cu suspendare, dar judecătorii i-au dat pedeapsa maximă!”, a mai spus Ioan Becali.