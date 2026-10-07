Giovanni Becali, dezvăluiri explozive în conflictul Cristiano Ronaldo – Jorge Jesus: „Dădea câte un gol, el voia să mai stea”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a avut un discurs extrem de dur după scandalul care a zguduit naționala Portugaliei și care l-a avut în centrul atenției pe Cristiano Ronaldo. Impresarul a comentat la Giovanni Show plecarea intempestivă a lui CR7 din cantonament, după ce nu a fost introdus în teren în partida cu Norvegia și a pus sub semnul întrebării modul în care portughezul a gestionat situația.

Giovanni Becali, verdict dur după plecarea lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca, după ce Jorge Jesus anunțase că nu îl va folosi cu Norvegia. care au dus la plecarea sa. Giovanni Becali consideră, însă, că un fotbalist de statutul lui Cristiano Ronaldo ar fi trebuit să gestioneze diferit un asemenea moment. Impresarul susține că orgoliul a avut un rol important în decizia starului portughez.

ADVERTISEMENT

„La Ronaldo e vorba de orgoliul lui. Stă pe bani foarte mulți, nu-l interesează, știe că publicul e de partea lui. Cu antrenorul respectiv nu a avut o relație bună nici la Al Nassr. Dădea câte un gol, el voia să mai stea, îl scotea în ultimele 20 de minute. El ieșea, dar nu era el“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Giovanni Becali a criticat în special . Portughezul a discutat cu președintele Federației Portugheze înainte de a lua decizia, după care a părăsit lotul. Pentru Becali, experiența și statutul pe care le are Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei îl obligau să gestioneze altfel conflictul cu selecționerul.

ADVERTISEMENT

„La ce nivel e el, nu putea lua avionul și să plece așa de la echipa națională. Acum vine iar, că-l invită iar. Toți au vorbit frumos de el, Fernandes etc, să vină, că e idolul tuturor, că e istoria Portugaliei în ultimii 20 de ani. A mai ieșit și Georgina, bărbatul meu, a ieșit și sora lui, că fratele meu. Turcii și romii, când au un bolnav la spital, vin cu toată familia. E o tradiție la ei“, a mai spus Giovanni.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali îl compară pe Cristiano Ronaldo cu Lionel Messi

Impresarul a mers mai departe și a făcut o comparație directă între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Giovanni Becali nu crede că starul argentinian ar fi procedat în același mod într-o situație similară: „Acum întreb eu, crezi că Messi poate să facă vreodată așa ceva? Niciodată! Le are și el pe ale lui, dar nu la nivelul ăsta. Eu nu știu de ce a mai venit Cristiano la națională. După Campionatul Mondial, la revedere“.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a punctat și faptul că Ronaldo are posibilitatea de a pleca rapid din orice loc datorită resurselor pe care le are la dispoziție. Impresarul consideră însă că acest lucru nu justifică decizia luată de portughez: „Când ai un avion privat, pleci când vrei. Nu mă așteptam la Cristiano, dar chiar în halul ăsta? El are doi bodyguarzi, Georgina are doi, iar Messi unu. Permanent stau cu ei. Iar acum, “, a mai spus celebrul impresar.