Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu doi dolari a făcut 15.000”

Cu Giovanni Becali în lumina reflectoarelor la , poveștile fabuloase nu au cum să lipsească. Agentul de jucători a povestit cum Gigi Becali a avut parte de noroc în situații limită, mai ales

Norocul lui Gigi Becali la cazino. Dezvăluiri fabuloase ale vărului Giovanni Becali

Giovanni Becali a mers în foarte multe locuri pe parcursul vieții sale, cazinourile nelipsind de pe „harta” sa. Agentul de jucători a povestit momente memorabile cu vărul său.

Mai exact, Giovanni a dezvăluit cum Gigi Becali a reușit să producă sume uriașe la cazino cu investiții infime. Impresarul a mărturisit că nu a văzut niciodată un noroc la o persoană așa cum a văzut la vărul său, patronul de la FCSB.

„Ne-a luat toți banii”

„Gigi se îmbracă numai pe comandă. Are și corp, el nu s-a îngrășat. Nu se îngrașă, dar dacă ai ști cât mănâncă… El mănâncă mai multe decât mine, dar are totul natural. Își face totul doar pe comandă.

Gigi e cel mai norocos om, pe cuvântul meu. Îmi amintesc, din copilărie, eram cu mai mulți veri. El era cel mai mic, sunt 6 ani între noi. Aveam 6 ani când s-a născut el. Ne strângeam de Anul Nou, avea și el 7-8 ani, ne jucam cărți, tabinet… ne-a luat toți banii.

„A câștigat o grămadă de bani și după am mers la nuntă”

El cobora de la cazino și pierduse. A găsit 2 dolari și a făcut 15.000 de dolari. I-a pierdut până la urmă, dar să faci atâția bani cu doi dolari…

Eram odată la cazino. Trebuia să mergem la o nuntă. Îți dau cuvântul meu, el pusese bila pe 17 și picase în 34. Toată lumea a început să țipe, în ultima secundă bila a sărit pe 17, parcă Dumnezeu a pus-o. A câștigat o grămadă de bani și după am mers la nuntă”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.