Giovanni Becali, dezvăluiri neştiute despre Diego Simeone: “El e coleric pe teren, dar în viaţa de zi cu zi e o dulceaţă!”

Diego Simeone a fost antrenat în Italia de Mircea Lucescu. Giovanni Becali, amintiri de senzație cu principalul de la Atletico Madrid.
Alex Bodnariu
02.10.2025 | 07:30
ADEVARATA FATA a lui Diego Simeone, DEZVALUITA FARA OCOLISURI de Giovanni Becali

Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico, a ieșit recent din nou în evidență. Tehnicianul argentinian s-a luat la ceartă, serios, cu un suporter, în timpul meciului din Champions League pe care echipa sa l-a pierdut la Liverpool, cu 2-3. Giovanni Becali îl cunoaște foarte bine și a spus că, în afara terenului, principalul echipei din capitala Spaniei e cu totul alt om.

Diego Simeone a fost antrenat de Mircea Lucescu în Italia. Antrenorul argentinian, gata de un nou sezon de vis la Atletico

Simeone și-a construit un nume mare în fotbalul european. A câștigat multe trofee cu Atletico Madrid, echipă pe care a transformat-o într-o forță a Europei. Totuși, antrenorul primește și critici pentru ieșirile sale nervoase din timpul meciurilor.

Cum s-a cunoscut Giovanni Becali cu Diego Simeone

Giovanni Becali și-a amintit de primele sale interacțiuni cu Simeone. Argentinianul a jucat la Pisa, sub comanda lui Mircea Lucescu, când nu avea împliniți nici măcar 20 de ani. Impresarul a declarat că „Cholo”, în afara terenului, nu are deloc ieșiri necontrolate.

„Îl știu din 1991. A ajuns la Pisa. Lucescu semnase un an cu Pisa atunci. Proprietarul a murit cu mult timp în urmă. Era o echipă mică. L-a adus pe Simeone la 19 ani. Mircea Lucescu l-a antrenat un an acolo. Un an de zile. Eu m-am întâlnit cu el. Am vorbit cu el și când a jucat finala Europa League cu Atletico la București.

Ce a făcut el la Atletico… În 2012 s-a jucat finala Atletico – Bilbao la București. În seara de dinainte am avut 40 de invitați. Toți președinții au venit. Erau prietenii mei. Au avut plăcerea să fie în compania mea. Ei au venit cu echipele. Nu au mers la dineul oficial, au fost la mine. Simeone a fost cu echipa. Nu a venit.

E un băiat dulce. După ce e gata meciul, fuge pe tunel. Se îmbracă în același costum de zeci de ani. La sfârșit fuge de toți. Are o superstiție. El e coleric pe teren, dar în viaţa de zi cu zi e o dulceaţă. Are toți copiii aranjați”, a povestit impresarul în emisiunea Don Giovanni.

