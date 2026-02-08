Giovanni Becali, dezvăluiri-șoc despre Cristi Chivu: „Până la Milano, murea! A fost norocul lui”. Apoi l-a trădat! Exclusiv

ADVERTISEMENT

În 2010, Cristi Chivu a trecut prin cumpăna carierei. Într-un meci disputat la Verona cu Inter Milano, fostul fundaş a suferit o accidentare horror la cap, după o ciocnire violentă cu un adversar. A fost transportat de urgenţă la spital, unde a fost operat. Apoi, restul carierei l-a jucat cu cască.

Giovanni Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre accidentarea lui Chivu: „Până la Milano, murea!”

Giovanni Becali a fost agentul lui Cristi Chivu până când a fost condamnat în Dosarul Transferurilor. El a dezvăluit la Giovanni Show că în momentul în care fotbalistul s-a accidentat, iar norocul lui a fost că spitalul din Verona a fost pregătit să trateze astfel de traume, la nivelul capului:

„A fost copilul nostru de la 16 ani, de când l-am dus la Craiova. Pe mine m-au sunat cei de la Ajax, că el le-a zis. Era preşedinte Ilinca (n.r. la Universitatea Craiova) şi le-a zis că eu sunt managerul lui.

Şi atunci cei de la Ajax m-au chemat şi am discutat tot. S-a mişcat Chivu vreodată fără mine? S-a mişcat doar când am fost la puşcărie. S-a mişcat, adică nu m-a mai băgat în seamă.

Nu ştiu ce s-a întâmplat. El vorbeşte cu fratele meu. E naşul lui, l-a cununat, a botezat fetele amândouă. Dar vă spun ceva. El când s-a accidentat la Verona a avut mare noroc că acolo se găseşte singurul spital pentru ce a avut el, la cap.

Până la Milano el murea. Îţi dau cuvântul meu de onoare. După care Mourinho mă cheamă de pe bancă: „Copilul s-a accidentat rău!” Fratele meu pleacă imediat, cu primul zbor la spital.

Numai soţia şi Victor care au mers imediat. Sunt lucruri care te rănesc în viaţă. Te rănesc! I-am făcut contract de opt ani ori 4,5 milioane de euro net pe an. La Inter! Asta pentru că lui Moratti i-am promis că acolo vine”, a povestit Giovanni Becali.

Agentul susţine că a fost trădat de Chivu: „S-a dus cu unul pe care l-am lăsat să aibă grijă de el”

Celebrul agent a povestit cum i-a negociat la Inter Milano un salariu uriaş, în condiţiile în care fundaşul a fost curtat de Real Madrid şi Barcelona, pe vremea când evolua la AS Roma:

„Am riscat mult şi am refuzat Real Madrid. S-a înţeles cu Roma, a făcut întâlnirea cu mine la Madrid, a întârziat, am plecat şi nu au dat mai mult de 3 milioane. Şi Barcelona a ajuns la 3,5 milioane, cu Txiki Begiristain.

S-au înţeles cu Roma, plăteau. Roma îşi recupera după patru ani de zile banii pe care i-a plătit. După care, cu Moratti, Mancini… Mi-am luat riscul ăsta. Opt ani ori 4,5 milioane de euro net.

Nu i-am luat un comision niciodată, este familie. Dintr-o dată s-a dus cu unul pe care l-am lăsat să aibă grijă de el acolo (n.r. Pietro Chiodi). Dar asta e. Toţi şmecherii şi regii şi prinţişorii au ajuns acolo după ce au făcut o nedreptate. Eu n-am nimic, bravo lui. „, a dezvăluit Giovanni Becali.