Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei: „Nu mi-au dat viza, deși eram cetățean german!”. De ce vrea să plece în China

Giovanni Becali a strâns în viața sa o mulțime de povești memorabile. Celebrul impresar de jucători, care a cunoscut cele mai grele nume din fotbal, a avut parte însă și de dezamăgiri. De ce nu poate merge în SUA pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
Conexiunile și influența lui Giovanni Becali l-au purtat în multe colțuri ale lumii și alături de persoane importante, atât din sport cât și din sfera politică. Agentul de fotbaliști a trecut însă și prin momente mai puțin plăcute, ratând la un moment dat șansa de a fi reprezentantul marelui Cristiano Ronaldo.
Un alt moment din cariera sa pe care Giovanni Becali îl regretă acum este legat de prezența la Campionatul Mondial din 1994, când nu a primit viza pentru SUA. El se teme acum că scenariul s-ar putea repeta și pentru ediția de anul viitor, când tot SUA va fi gazda.
Giovanni Becali a precizat că ar prefera să meargă în China, unde se simte mai bine. Agentul FIFA a povestit cu lux de amănunte cum a ratat prezența la CM 1994.
„Mie nu-mi dau viza americanii. Mă caută (n.r. – cazier)… mai bine mă duc în China, mă simt mai bine. În SUA nu îmi dau viza. Dacă nici în 1994 (n.r. – Campionatul Mondial din SUA, 1994) nu mi-au dat viza…
Fiind german, cu carte de muncă, cu copii, cu nevastă… Au fost fratele meu și cu Gigi. După două luni de acte mă duc la Stuttgart și mi-au zis că le pare rău, că nu pot să îmi dea viza. Mă duc în China, acolo mă simt ca în SUA.
Eu o să încerc, poate s-au răzgândit. La finală e greu, măcar să ajungem la ale noastre, dacă ne calificăm. Trump are științe politice puține, dar știe să facă show. Omul a fost sus de 10 ori, a căzut de 9 ori și s-a ridicat a 11-a oară!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea Giovanni Show.
Dintre cele 21 de ediții ale Cupei Mondiale, România a fost prezentă la 7 ediții. Ultima apariție a „tricolorilor” la un astfel de turneul final a fost cea din 1998, când gazda Franța câștiga și marele trofeu. Cea mai bună performanță a reprezentativei noastre s-a consemnat în SUA, când echipa antrenată de Anghel Iordănescu a ajuns până în sferturile competiției din 1994.