Sport

Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei: „Nu mi-au dat viza, deși eram cetățean german!”. De ce vrea să plece în China

Giovanni Becali și locul unde nu a avut acces niciodată. Cine i-a provocat cea mai mare dezamăgire de când se află în lumea fotbalului.
Mihai Dragomir
07.01.2026 | 22:18
Giovanni Becali dezvaluiri tari despre dezamagirea carierei Nu miau dat viza desi eram cetatean german De ce vrea sa plece in China
EXCLUSIV FANATIK
Marele regret al lui Giovanni Becali de care se teme că se va repeta. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a strâns în viața sa o mulțime de povești memorabile. Celebrul impresar de jucători, care a cunoscut cele mai grele nume din fotbal, a avut parte însă și de dezamăgiri. De ce nu poate merge în SUA pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Dezamăgirea lui Giovanni Becali. Ratează CM 2026 din SUA după cel din 1994?

Conexiunile și influența lui Giovanni Becali l-au purtat în multe colțuri ale lumii și alături de persoane importante, atât din sport cât și din sfera politică. Agentul de fotbaliști a trecut însă și prin momente mai puțin plăcute, ratând la un moment dat șansa de a fi reprezentantul marelui Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Un alt moment din cariera sa pe care Giovanni Becali îl regretă acum este legat de prezența la Campionatul Mondial din 1994, când nu a primit viza pentru SUA. El se teme acum că scenariul s-ar putea repeta și pentru ediția de anul viitor, când tot SUA va fi gazda.

Ce anume regretă Giovanni Becali și unde vrea să plece

Giovanni Becali a precizat că ar prefera să meargă în China, unde se simte mai bine. Agentul FIFA a povestit cu lux de amănunte cum a ratat prezența la CM 1994.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

„Mie nu-mi dau viza americanii. Mă caută (n.r. – cazier)… mai bine mă duc în China, mă simt mai bine. În SUA nu îmi dau viza. Dacă nici în 1994 (n.r. – Campionatul Mondial din SUA, 1994) nu mi-au dat viza… 

ADVERTISEMENT
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și...
Digisport.ro
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”

Fiind german, cu carte de muncă, cu copii, cu nevastă… Au fost fratele meu și cu Gigi. După două luni de acte mă duc la Stuttgart și mi-au zis că le pare rău, că nu pot să îmi dea viza. Mă duc în China, acolo mă simt ca în SUA. 

Eu o să încerc, poate s-au răzgândit. La finală e greu, măcar să ajungem la ale noastre, dacă ne calificăm. Trump are științe politice puține, dar știe să facă show. Omul a fost sus de 10 ori, a căzut de 9 ori și s-a ridicat a 11-a oară!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea Giovanni Show.

ADVERTISEMENT

Dintre cele 21 de ediții ale Cupei Mondiale, România a fost prezentă la 7 ediții. Ultima apariție a „tricolorilor” la un astfel de turneul final a fost cea din 1998, când gazda Franța câștiga și marele trofeu. Cea mai bună performanță a reprezentativei noastre s-a consemnat în SUA, când echipa antrenată de Anghel Iordănescu a ajuns până în sferturile competiției din 1994.

Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei

Live video Parma – Inter, în etapa 19 din Serie A. Bisseck zguduie...
Fanatik
Live video Parma – Inter, în etapa 19 din Serie A. Bisseck zguduie bara transversală
Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Exclusiv
Fanatik
Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Exclusiv
Florin Tănase a numit „meciul anului” 2026: „E cel mai important”
Fanatik
Florin Tănase a numit „meciul anului” 2026: „E cel mai important”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Florin Niță poate pleca într-o zonă de conflict! Oferta care l-a pus pe...
iamsport.ro
Florin Niță poate pleca într-o zonă de conflict! Oferta care l-a pus pe gânduri pe fostul portar al naționalei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!