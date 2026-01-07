Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei: „Nu mi-au dat viza, deși eram cetățean german!”. De ce vrea să plece în China

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a strâns în viața sa o mulțime de povești memorabile. Celebrul impresar de jucători, , a avut parte însă și de dezamăgiri. De ce nu poate merge în SUA pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Dezamăgirea lui Giovanni Becali. Ratează CM 2026 din SUA după cel din 1994?

Conexiunile și influența lui Giovanni Becali l-au purtat în multe colțuri ale lumii și alături de persoane importante, atât din sport cât și din sfera politică. Agentul de fotbaliști a trecut însă și prin momente mai puțin plăcute,

Un alt moment din cariera sa pe care Giovanni Becali îl regretă acum este legat de prezența la Campionatul Mondial din 1994, când nu a primit viza pentru SUA. El se teme acum că scenariul s-ar putea repeta și pentru ediția de anul viitor, când tot SUA va fi gazda.

Ce anume regretă Giovanni Becali și unde vrea să plece

Giovanni Becali a precizat că ar prefera să meargă în China, unde se simte mai bine. Agentul FIFA a povestit cu lux de amănunte cum a ratat prezența la CM 1994.

„Mie nu-mi dau viza americanii. Mă caută (n.r. – cazier)… mai bine mă duc în China, mă simt mai bine. În SUA nu îmi dau viza. Dacă nici în 1994 (n.r. – Campionatul Mondial din SUA, 1994) nu mi-au dat viza…

Fiind german, cu carte de muncă, cu copii, cu nevastă… Au fost fratele meu și cu Gigi. După două luni de acte mă duc la Stuttgart și mi-au zis că le pare rău, că nu pot să îmi dea viza. Mă duc în China, acolo mă simt ca în SUA.

Eu o să încerc, poate s-au răzgândit. La finală e greu, măcar să ajungem la ale noastre, dacă ne calificăm. Trump are științe politice puține, dar știe să facă show. Omul a fost sus de 10 ori, a căzut de 9 ori și s-a ridicat a 11-a oară!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea Giovanni Show.

Dintre cele 21 de ediții ale Cupei Mondiale, România a fost prezentă la 7 ediții. Ultima apariție a „tricolorilor” la un astfel de turneul final a fost cea din 1998, când gazda Franța câștiga și marele trofeu. Cea mai bună performanță a reprezentativei noastre s-a consemnat în SUA, când echipa antrenată de Anghel Iordănescu a ajuns până în sferturile competiției din 1994.