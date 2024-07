Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre viitorul lui Dennis Man! ”Va semna săptămâna viitoare”

Impresarul internaționalului român a dezvăluit la FANATIK LA EURO, în timpul turneului final din Germania, că este cu gruparea italiană pentru prelungirea contractului.

Giovanni Becali, anunț despre când va semna Dennis Man prelungirea cu Parma

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , agentul Giovanni Becali a dezvăluit faptul că Dennis Man își va pune săptămâna viitoare semnătura pe noul acord cu Parma.

”Dennis Man nu a semnat încă prelungirea cu Parma, dar o va semna. Deocamdată s-a prezent, a făcut vizita medicală, cred că săptămâna viitoare va semna. E un acord bine stabilit. E un acord așa cum am vrut noi, e un mic chițibuș, dar cred că se va aranja.

Problema lui Dennis Man nu e că ar vrea să-i păcălească pe Parma și după 7 luni să poată să semneze ca jucător liber, problema e că clubul dorește o sumă enormă pentru a fi transferat acum. Ne-au zis să le aducem 14 milioane și putem pleca unde vrem.

Nu-i o problemă că până la urmă îi mai păcălești, dar noi nu dorim așa ceva. El mai are un an de contract și nu se pune problema să nu se antreneze, să nu joace, pentru că poate prelungi și în septembrie, octombrie. Aș fi putut să pun: ‘ok, stăm aici, ne antrenăm și mai vedem’, dar nu fac eu așa ceva.

Și am demonstrat-o și cu Chivu la Roma. El devenea jucător liber în 7 luni, dar am făcut în așa fel încât Roma a primit 17 milioane de la Inter. Problema e că dacă am avea o ofertă, și au fost câteva, echipa aia care l-ar vrea nu poate să-i dea salariul lui Dennis”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Avertisment pentru Gigi Becali înaintea ”dublei” cu Maccabi Tel Aviv

Giovanni Becali a vorbit și despre șansele ca FCSB, formația patronată de vărul său Gigi Becali, să prindă grupele unei competiții europene și crede că drumul este unul dificil, deoarece multe țări și-au dezvoltat fotbalul.

”Îl interesează pe Gigi și Conference League, pentru că tot aduce câteva milioane. Țelul lui e mult mai sus, cel puțin Europa League. E un vis, dar e un vis care se poate realiza cu puțin noroc. Dacă face văr-miu două cruci, se poate întâmpla.

Cred că are destui jucători, trebuie să-și echilibreze primul 11 pentru aceste două meciuri, pentru că în cazul când devine și cap de serie și are puțin ghinion dă de o echipă la fel de bună ca ei sau poate puțin peste ei. Poate să dea de Ludogoreț, poate să dea de echipe suedeze sau din Danemarca.

Ludogoreț pierde cu Batumi în retur, dar Georgia nu mai e o țară fără fotbal. Echipa lor națională a făcut poate surpriză mai mare decât noi. Uite că vârful Georgiei semnează cu Lyon, de Kvaratskhelia de la Napoli nici nu mai spun. Georgia nu mai e echipa aia care o bați ușor, scoate capul încet, încet”, a spus impresarul, la FANATIK SUPERLIGA.

