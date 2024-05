Giovanni Becali, discurs uluitor pentru contestatarii Generației de Aur, Ionel Ganea și Dănuț Lupu: „Facem un meci cu ăștia care am fost la pușcărie”

Ionel Ganea și Dănuț Lupu nu au jucat sub „tricolor” cu Generația de Aur pe Arena Națională și s-au arătat nemulțumiți pentru că nu au primit invitații. Giovanni Becali a venit cu o propunere în direct la FANATIK SUPERLIGA pentru legenda lui Dinamo.

Giovanni Becali, discurs uluitor pentru contestatarii Generației de Aur, Ionel Ganea și Dănuț Lupu

în meciul de retragere de pe Arena Națională. Giovanni Becali a vorbit despre reacția fostului său fotbalist și a spus care ar putea să fie motivul pentru care nu a fost invitat.

ADVERTISEMENT

„A fost jucătorul meu și nu am niciun mesaj. L-am simpatizat, am colaborat atâția ani și nu am ce să spun. Este puțin impulsiv și nimic mai mult. Îl iubesc pentru că a făcut ceva pentru echipa națională. El nu era în ‘94 la echipa națională, dar au mai fost jucători care nu au mai fost la echipa națională.

Probabil nu a mai slăbit, dacă slăbea poate venea. Petrescu dacă nu a fost mai slab și a jucat foarte puțin”, a spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA, show live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

ADVERTISEMENT

Nici Dănuț Lupu nu s-a aflat printre jucătorii invitați la partida de retragere și a scos în evidență faptul că au jucat foști fotbaliști care nu au avut legături cu Generația de Aur: „Au fost vreo cinci, șase care nu aveau treabă cu generația din ‘94”.

Giovanni Becali i-a răspuns lui Dănuț Lupu, glumind cu fostul mare internațional român: „Asta e, Daniel. Și tu puteai să fii, dar noi cei care am făcut pușcărie ce să mai zicem, ne mai ia cineva”.

ADVERTISEMENT

Propunere pentru Dănuț Lupu: „Facem un meci cu ăștia care am făcut pușcărie”

Dănuț Lupu a remarcat că nu ar fi fost singurul fotbalist din Generația de Aur, care a fost condamnat la închisoare: „Trebuie să fiu puțin răutăcius și Gică Popescu a făcut așa că trebuia să mă cheme”.

Giovanni Becali a venit cu o propunere inedită pentru Dănuț Lupu: „Gică e reabilitat, noi mai avem să ne reabilităm și după. Facem un meci cu ăștia care am făcut pușcărie, ne strângem câțiva”.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a dat de pământ cu Generația de Aur: „Nu exista dacă nu eram noi”

„Ca spectacol, jos pălăria, ca joc putem să spunem că mulți au jucat acum la fel ca atunci când erau tineri. Problema mea cea următoarea. Jos pălăria la ce au făcut pentru Didi Prodan, dar trebuiau să facă asta și pentru Michael Klein.

Această Generația de Aur pe care o numesc ei, e făcută de alți jucători care trebuiau convocați. Nu să joace, dar să îi prezinte publicului. Cei din ’89-’90. Această generație nu exista dacă nu eram noi, cei care am jucat cu Danemarca.

Trebuia să fim prezenți toți cei care am jucat atunci, dar nu să jucăm, să fim invitați. Asta e părerea mea. Nu știu de ce nu am fost invitat. Trebuie să îi întrebăm pe ei. Dacă de-a lungul anilor am fost supărat pe Nea Puiu, la convocarea asta chiar nu sunt supărat pe el”, a spus Dănuț Lupu.

Ioan Becali, despre FURIA lui ionel Ganea si Danut Lupu, NECHEMATI la meciul Generatiei de Aur