Giovanni Becali distruge naționala lui Mircea Lucescu: „Ne-am dus în Turcia ca mielul la tăiere!”

Blestemul ratării calificărilor la Campionatul Mondial continuă și după 28 de ani. România a pierdut cu 0-1 în Turcia și va vedea la TV turneul final din SUA, Canada și Mexic. Giovanni Becali (73 de ani) a pus tunurile pe fotbaliștii lui Mircea Lucescu pentru atitudinea arătată în partida de la Istanbul.

România a pierdut semifinala barajului de calificare la CM 2026, scor 0-1, cu Turcia. . „Mulți oameni de fotbal, printre care mă număr și eu, știam că putem pierde în fața unei echipe puternice, cum e Tucia. În fața unor jucători care au rezolvat meciul printr-o simplă pasă cu finalizare. Noi ne-am dus acolo ca mielul la tăiere. Ca să treci mai departe trebuie să dai gol. Mă uitam la Bîrligea, sărăacul, care nu știa unde îi e capul. El era singur.

La singura fază în care am ajuns în careu s-a dat ofsaid. Ce să facă Bîrligea? Dennis Man a jucat mijlocaș defensiv, Mihăilă a jucat mijlocaș defensiv. Ce au făcut toți ceilalți care stăteau în fața apărării, Vlad Dragomir, Răzvan Marin. Apărarea, cât de cât. A greșit doar la o fază, când am luat golul, că în prima repriză s-a apărat eroic.

Rațiu, se vorbește în Spania, că îl vrea Barcelona, că dă 20 de milioane. Când dă de un jucător ca Yildiz, ai văzut. Ce face Yildiz făcea Dumitrache acum 60 de ani. Ce a făcut aseară Yildiz a făcut Dumitrache în România – Brazilia 2-3 la Guadalajara. Pac-pac-pac, nu mai știi pe unde să o iei.

(n.r. – Cât valora Rațiu după meciul de aseară?) Rațiu valora 3-4-5 milioane. Pentru că joacă în Spania. La cum a jucat ieri, asta e suma. Noi nu am avut ieri un jucător care să treacă de 6-7 milioane. Măcar prin jocul exprimat ieri să îi dai o notă de 6-7 milioane. ”, a tunat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Tactica lui Mircea Lucescu, criticată: „Bîrligea, o muscă fără cap”

. Naționala lui Mircea Lucescu nu a făcut decât să se apere și n-a tras nicun șut pe spațiul porții lui Cakir. „Din atitudinea lui Lucescu se vedea un om care a suferit. Cu boala. Se vedea. Nu mai era ăla. Nu a mai venit nici de pe margine energia. Poate la antrenament au repetat multe faze, dar în teren… În prima repriză să zicem că n-am luat gol. Șansa noastră era să nu luăm gol și să mergem la prelungiri, dar la prelungiri nu mai rezistam pentru că și Man și Mihăilă și-au consumat potențialul în prima repriză. Repriza era săracul pierdut pe acolo, nici nu știa ce să facă. O muscă fără cap.

(n.r. – Ai văzut națională mai slabă în ultimii 30 de ani?) Mai slabă nu. Prin exprimare, ai tu dreptate. Și jucătorii care joacă la echipe bune. Man a jucat în UCL cu PSV. Dă goluri în campionatul olandez, Mihăilă dă goluri, Hagi a dat și el niște goluri. Exprimarea de aseară din teren nu îți arată realitatea. (n.r. – Man vinovat la gol?) Nu. Lui Man, după cât a alergat în prima repriză, avea nevoie de puțin spațiu liber. El dacă nu are partea dreaptă liberă… La gol ce să facă Man? Trebuia să fie Rațiu acolo! Și lângă Rațiu mai e un fundaș central, Drăgușin. Când centrează Arda Guler, toți fundașii credeau că dă pe ăla pe care îl ținea Drăgușin. Adversarul lui pleacă înainte. Era 3-4 metri în ofsaid. Drăgușin dacă întoarce puțin capul, vede linia de apărare, se duce peste ăsta și poate îl încurcă să mai dea. O oprește, dar poate nu mai dă la poartă”, a adăugat Giovanni Becali.