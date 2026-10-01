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Încă dinainte ca Laurențiu Reghecampf (51 de ani) să fie prezentat oficial la FCSB în cel de-al treilea său mandat la acest club, Gigi Becali (68 de ani) dezvăluia o serie de discuții pe care le-a purtat cu tehnicianul. La un moment dat, patronul roș-albaștrilor afirma că antrenorul i-ar fi promis locul 1 peste 10 etape și tot atâtea victorii în SuperLiga. Giovanni Becali, vărul patronului echipei din Capitală, admite că această promisiune l-a lăsat mască.

Cum a reacționat Giovanni Becali când a auzit ce i-ar fi promis Reghecampf vărului său, Gigi Becali: ”Bă, ăsta nu e sănătos!”

Pe 10 octombrie va începe oficial, în campionatul intern, a treia aventură a lui Laurențiu Reghecampf pe banca formației patronate de Gigi Becali. El a mai pregătit-o pe FCSB în două rânduri: 2012 – 2014 și 2015 – 2017. Acum, tehnicianul are o misiune foarte grea, aceea de a transforma o echipă de play-out anul trecut și locul 11 în prezent într-o formație care să se bată la titlu.

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Însuși Reghe este cel care, conform unor declarații ale lui Gigi Becali, ar fi spus că, , iar meciurile le va câștiga de la pauză. În emisiunea „Giovanni SHOW”, Ioan Becali (74 de ani) mărturisește că a auzit și el despre această promisiune, una care l-a șocat de-a dreptul.

Impresarul admite că nu îi vine să creadă că Reghe chiar a spus așa ceva: „Reghe, dacă a dat declarațiile alea, cum le-am auzit eu, cu 10 victorii în 10 meciuri.. E o declarație foarte riscantă. Nu cred că a zis așa ceva. Poate dacă a zis că peste 10 etape este pe locul 1, dar nu datorită exclusiv rezultatelor sale, ci să zicem cu 7 victorii ale sale, 3 remize și rezultatele celorlalte echipe. (n.r. Ce ai zis când ai auzit aceste declarații pe care le-ar fi dat Reghecampf?) Bă, ăsta nu e sănătos!, mi-am zis. Cum naiba? Îți iei o responsabilitate enormă. O declarație riscantă”, spune Giovanni.

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Ce spune Giovanni Becali despre șansele FCSB-ului de a urca în topul SuperLigii

În acest moment, . Elevii lui Reghecampf sunt la 11 puncte de liderul Dinamo. Ioan Becali spune că trupei patronate de vărul său îi va fi extrem de dificil să urce în topul clasamentului. „E foarte greu să ajungi pe locul 1. Deja s-a creat o diferență între Dinamo și FCSB. Iar Universitatea Cluj, CFR Cluj au o restanță”.

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Pe de altă parte, Giovanni are încredere în capacitate lui Reghecampf de a insufla celor de la FCSB un nou spirit. „Laurențiu Reghecampf este un antrenor care poate să revitalizeze echipa asta. Baciu (n.r. fostul antrenor) era un băiat prea cuminte, prea finuț. Ce experiență a avut el?”.