Giovanni Becali, dur după eșecurile FCSB și Universitatea Craiova în Europa: „Ce deziluzie totală! Târnovanu ne-a salvat de la un dezastru”

Giovanni Becali nu a avut milă de FCSB și Universitatea Craiova, după înfrângerile cu Young Boys și Rakow, ambele cu scorul de 0-2. Impresarul a înlănțuit mai multe motive pentru care fotbalul românesc este într-o continuă cădere.

Giovanni Becali, nemilos după înfrângerile lui FCSB și Craiova în Europa: „Să stăm puțin mai calmi când vorbim de Champions League”

Joi, 2 octombrie, a fost o zi tristă pentru FCSB și Universitatea Craiova. categoric de Young Boys și Rakow, cu 0-2.

Urmărind meciurile, Giovanni Becali a rămas cu un gust amar din cauza jocului prestat de cluburile din SuperLiga. Mai mult, cunoscutul impresar a afirmat că fotbalul românesc nu are forța de a oferi o echipă în .

„Ce deziluzie totală! Nu mă așteptam la Steaua (n.r. FCSB), măcar un egal. Vezi tu ce înseamnă să câștigi un meci în Olanda cu o echipă care a bătut-o pe Panathinaikos. Ieri Târnovanu ne-a salvat de la o catastrofă, că au tot scăpat ăia singuri, ne dădeau 4-5 la 0. Dacă omul meciului e Târnovanu, ce pretenții să mai ai?

Fără emoții a luat bătaie și Craiova, polonezii au avut meciul la discreție după eliminarea lui Screciu. Puteau să mai marcheze. Asta e ca să ne dăm seama că suntem departe. Când vorbim de Champions League, să stăm puțin mai calmi. Noi o echipă în optimile Champions League nu vom mai avea”, a declarat Ioan Becali la „Giovanni Show”.

Românii nu mai sunt la căutare în Europa: „Dacă nici eu nu mai pot, care am relaţii?”

Unul dintre motivele, în viziunea lui Giovanni Becali, pentru decăderea fotbalului românesc este faptul că jucătorii români nu mai sunt la căutare pentru cluburile importante din Europa. Pentru a-și întări afirmația, impresarul a dezvăluit că în prezent, cu toate relațiile dobândite, îi este mult mai greu să vândă în străinătate.

„Dacă eu, cu toate relațiile mele, îmi zic: Giovanni, luăm sârbi, polonezi. Nu mai sunt românii la căutare. Cel puțin, cei de afară nu ne reprezintă ca lumea. Dacă 3-4-5 funcționau, erau altfel. Fotbalul românesc este uitat și noi ne omorâm aici în show-uri”, a precizat agentul FIFA.

Târnovanu, cerut titular cu Austria: „I se face o nedreptate”. Câţi bani valorează portarul lui FCSB

Giovanni Becali nu înțelege cum de Ștefan Târnovanu nu a devenit încă portarul echipei naționale. În opinia sa, evoluțiile goalkeeperului de la FCSB ar fi trebuit deja să-l propulseze deja în echipa de start a lui Mircea Lucescu.

Printre altele, Ioan Becali este de părere că, în prezent, Târnovanu valorează 5 milioane de euro. Însă suma considerată prea mică de către vărul său, patronul de la FCSB, pentru a-l lăsa să plece.

„Târnovanu mai are nevoie de umflat? Pe mine mă doare sufletul că el nu joacă la națională, pentru că pe bune i se face o nedreptate. Nu pentru că nu l-aș putea vinde, pentru că nu-l dă Gigi. Gigi îl dă pe 7-10 milioane de euro. Deocamdată e la 5 milioane de euro, dar dacă bate următorul meci în Europa League zice că este de 8 milioane de euro.

Dacă nu-i place de el, să spună cu cât se vinde. La fel și cu Octavian Popescu. De care nu-i place și de care nu are nevoie, să-i dea și să aducă alții.

Vlad când a venit la FCSB îi spunea ‘Messi al portarilor’ (n.r. Gigi Becali îl numea așa pe Andrei Vlad). A mai jucat un meci după ce a făcut o gafă? La prima gafă i se întâmpla așa și lui Târnovanu, dar nu are unul de valoarea lui. Nu are cu cine să-l înlocuiască”, a mărturisit Giovanni Becali.

Universitatea Craiova, deziluzie în Polonia: „Rakow nu e cine ştie ce. E Botoşaniul Poloniei”

Giovanni Becali nu este impresionat de Rakow, echipă pe care a cumparat-o cu FC Botoșani. Agentul FIFA este de părere că Universitatea Craiova a ratat o șansă mare a începe grupa din Conference League cu o victorie.

„Craiova a avut 0-0 la pauză, la 0-1 a făcut și Screciu prostia aia și au rămas cu un om în minus. Să joci atât de bine cu Bașakșehir și să pierzi cu Rakow. Eu îi cunosc pe ăștia de la Rakow, nu sunt cine știe ce, l-am dus pe Sorescu acolo, cunosc administrația, cunosc directorul sportiv. A venit cine bogat acolo, a ținut-o doi ani, a câștigat campionatul, dar acum s-a schimbat conducerea. Acum este ca Botoșani al nostru. Acum 4-5-6 ani avea alt proprietar”, este de părere Ioan Becali.

Adio titlu pentru FCSB dacă nu câştigă derby-ul cu Craiova: „Se închide discuţia!”

Giovanni Becali este de părere că FCSB este obligată să câștige derby-ul cu Universitatea Craiova, programat duminică, 5 octombrie, pe Arena Națională, pentru a mai emite vreo pretenție la titlu. În caz contrar, oltenii lui Mirel Rădoi se vor lupta pentru câștigarea campionatului doar cu Dinamo și Rapid.

„Două echipe care au fost o deziluzie vor fi în meciul secolului la noi în țară. Pentru fotbalul nostru e meciul secolului. Orice meci între Craiova, Dinamo, FCSB și Rapid vor fi meciurile secolului. Pentru că la noi asta înseamnă.

Cu un egal sau dacă pierde meciul, FCSB intră în play-off, dar nu știu dacă se bate la campionat. Dacă FCSB câștigă meciul se încurcă campionatul. Craiova dacă va câștiga se bate numai cu Rapid și cu Dinamo. FCSB va intra în play-off, de pe locul 5-6, dar va intra”, susține Giovanni Becali.