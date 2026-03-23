Giovanni Becali e sigur după ce Răzvan Burleanu a fost reales la șefia FRF: “A primit mesaj de la Infantino! E unul dintre cei mai grei oameni ai planetei”

Giovanni Becali a comentat, la FANATIK, realegerea lui Răzvan Burleanu pentru un al 4-lea mandat la FRF. În opinia sa, este normal ceea ce s-a întâmplat. Impresarul laudă actuala conducere.
Adrian Baciu
23.03.2026 | 10:51
Ce cuvinte de laudă are Giovanni Becali despre Răzvan Burleanu, reales la șefia FRF. Sursa foto: colaj Fanatik
Giovanni Becali nu a fost surprins de cele mai recente evenimente de la Federația Română de Fotbal. În scrutinul din această săptămână, de miercuri, 18 martie, Răzvan Burleanu a fost reales cu o majoritate covârșitoare. Impresarul de fotbaliști remarcă lucrurile bune care s-au făcut în fotbalul românesc și la FRF.

Cum comentează Giovanni Becali realegerea lui Răzvan Burleanu la șefia FRF

Nicio surpriză în această săptămână la alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal. Răzvan Burleanu, 41 de ani, a obținut al 4-lea mandat de președinte al FRF. Asta înseamnă că el va rămâne în fruntea fotbalului românesc până cel puțin în 2030. Burleanu a câștigat detașat duelul electoral cu Ilie Drăgan (258 – 5).

Vineri, în emisiunea ”Giovanni Show”, celebrul impresar român de fotbaliști a comentat acest eveniment. În opinia sa, este normal ceea ce s-a întâmplat. Giovanni Becali, 73 de ani, are cuvinte de laudă despre Răzvan Burleanu. El spune că niciodată Federația Română de Fotbal nu a avut bugetul din prezent.

E și normal (n.r. alegerea lui Burleanu) S-a și făcut, s-a și creat ceva la Federația Română de Fotbal. FRF are banii pe care nu i-a avut niciodată. Federația, dacă avea și încă două calificări, în afară de Europeanul de anul trecut, era una din federațiile bogate. Acolo intră banii. Se vede diferența. Adică e o altă generație, e generația mai tânără, e generația cu computerul în față”, spune Becali.

Giovanni Becali remarcă relația lui Burleanu cu Gianni Infantino: ”E unul dintre cei mai grei oameni ai planetei”

În aceste zile, Răzvan Burleanu (FRF) a purtat o discuție cu Gianni Infantino, nimeni altul decât președintele UEFA. Giovanni Becali a remarcat acest aspect și a reamintit faptul că ”omul cu bilele” de la tragerile la sorți de la FIFA și UEFA a ajuns, în prezent, unul dintre cei mai grei oameni ai planetei.

Federația a avut un video cu președintele FIFA. Cu (Gianni) Infantino. Acest, Infantino, când eu mă duceam la Sepp Blatter în birou….Vorbesc de 1996-1997, când l-am făcut pe Hagi liber de la Barcelona. Și Hagi era inclus și în comisia aia de vreo 12 specialiști, număr 10 toți. Și mă duceam cu el.

Și intram la FIFA, la UEFA, la trageri. Infantino erau cu bilele, la trageri. Iar acum, băiatul cu bilele e unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Îl cunoaște toată lumea. (n.r. Trump îl ține pe lângă el) Da, da. El a organizat Mondialul. Uite, Gianni, cine a ajuns”, subliniază Giovanni Becali.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
