Giovanni Becali exultă după ce Mircea Lucescu stă pe bancă în barajul Turcia – România: “Dacă ne califică la Mondial se vindecă! Pentru el fotbalul este medicament!”

ADVERTISEMENT

Peste ceva mai mult de patru săptămâni, Turcia și România se duelează în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Din fericire, tricolorii îl vor avea pe bancă pe marele Mircea Lucescu, cel care s-a confruntat, în debut de an, cu o serie de probleme medicale. Giovanni Becali este încântat de această veste oferită recent de FRF.

Ce spune Giovanni Becali despre vestea că Mircea Lucescu stă pe bancă în barajul Turcia – România: “Dacă ne califică la Mondial se vindecă!”

Într-un comunicat transmis sâmbătă, 21 februarie 2026, Federația Română de Fotbal a anunțat că ”selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial”.

ADVERTISEMENT

Anunțul vine în contextul în care, în ultima săptămână, . Au urmat numai vești bune. Astfel, după o perioadă lungă de incertitudine, selecționerul a primit un aviz medical pozitiv și poate sta pe bancă la meciul de baraj cu Turcia.

”(n.r. Mircea Lucescu merge la Istanbul cu echipa). Da, e o veste extraordinară. Și cred că era și normal. Cu cine mergea? Orice alt antrenor român, în afară de cei doi secunzi, n-ar fi acceptat să joace acest meci. În primul rând, pentru că era un risc pentru viitorul lor. În al doilea rând, cum să spun eu, iei locul lui Mircea, profiți de situația că Mircea Lucescu e bolnav și tu te duci în locul lui. E și o rușine pentru ei. Băi, iau locul cui? Unui gigant. Corect sau nu?

ADVERTISEMENT

Așa că, să dea Dumnezeu, să meargă bine, să fie în primul rând sănătos, să stea pe bancă liniștit, să n-aibă emoții, să nu ne creeze nici nouă emoții și să iasă cu bine. V-ați da seama ce realizare ar fi ca Mircea Lucescu să ducă România la Mondiale? Păi numai asta îl vindecă de orice infecție. Ar fi cel mai tare medicament, a spus impresarul.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali îl definește pe Mircea Lucescu: ”E bolnav de fotbal! Asta a făcut toată viața lui”

Moderatorul emisiunii ”Giovanni Show”, l-a avut cu Mircea Lucescu. Antrenorul i-a spus fostului mare jucător faptul că ”meciul cu Turcia este mai important decât sănătatea mea”.

”Eh, poftim! Omul e bolnav de fotbal. Mai poți să îi spui ceva? Asta a făcut toate viața lui (…) Să te duci la Mondiale? Păi, Mircea Lucescu mai trăiește 10-15 ani, calificat la Mondiale. Ce operație îi mai trebuie? Ăsta e medicamentul cel mai bun”, a spus Giovanni.