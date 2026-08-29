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Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul numărul 1 de la FCSB în ultimele două sezoane, a fost cedat de Gigi Becali în Serie A. În schimbul tânărului fotbalist, FCSB a primit, deocamdată, 1,5 milioane de euro. Suma poate ajunge la 5 milioane, adică încă 3,5 milioane dați de italieni, dacă echipa nu retrogradează în Serie B. Giovanni Becali a comentat afacerea FCSB – Frosinone pentru Daniel Bîrligea, afirmând că „Gigi Becali și-a recuperat banii cu el”.

Ce spune Giovanni Becali despre transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone

În cadrul emisiunii „Giovanni Show” de la FANATIK, Ioan Becali a analizat, cu ochii unui specialist în domeniu, transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB la clubul de primă ligă din Italia, Frosinone. Agentul de jucători, prin mâna căruia s-au realizat o mulțime de transferuri, a făcut în primă fază un tablou al noii destinații a jucătorului.

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„Frosinone a fost mereu o echipă care nu a rezistat mai mult de un an în prima ligă (n.r. a promovat de 3 ori, a retrogradat de 3 ori). Dar acum a fost preluată de niște americani. Aceștia au investit peste 20 de milioane de euro. În afară de Bîrligea, au mai adus jucători. Au dat vreo 8 sau 9 milioane pe un atacant (n.r. 8,5 milioane de euro pe Romano Schmid de la Werder Bremen)”, spune Becali.

Întrebat direct cum vede , Ioan Becali (74 de ani) a spus că, în opinia sa, FCSB a încercat să obțină o sumă de bani într-o perioadă ceva mai tensionată. Cât despre fotbalist, impresarul remarcă faptul că acesta și-a făcut datoria pe deplin în ultimele două sezoane. Gigi Becali și-a recuperat banii plătiți pe atacant.

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„Eu cred că și situația asta puțin tensionată a FCSB-ului, cei de acolo au zis: ‘luăm 1,5 milioane de euro pe el, apoi încă 3,5 milioane. Sunt 5 milioane’. Totuși, Bîrligea și-a făcut treaba aici, în 2 ani de zile. Clubul a luat bani cu el și prin evoluțiile în cupele europene, cu golurile lui. Eu zic că era timpul să-l lase să plece. Consider că a fost decizia cea mai echilibrată luată de FCSB. Clubul și-a recuperat banii, a câștigat cu jucătorul și în cupele europene”, subliniază impresarul.

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Cum a apărut oferta pentru Bîrligea din partea lui Frosinone: „El vine din fotbalul italian”

Multă lume din fotbal a fost surprinsă de , sub formă de împrumut în prima ligă din Italia. Giovanni Becali dezvăluie, în emisiunea de la FANATIK, de ce ar fi ajuns, de fapt, atacantul să fie căutat tocmai de o echipă din peninsulă.

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„(n.r. Oferta lui Frosinone pentru Bîrligea a apărut brusc, dintr-o dată?) Bîrligea e un jucător care vine din fotbalul italian. Are un manager de mic copil, de când era acolo. (n.r. Cu el lucrează de la început, cu el lucrează și acum?) Da. Frosinone e o echipă de lângă Roma. Directorul sportiv de acolo, Renzo Castagnini, e prietenul meu. Cu el am și vorbit și m-a întrebat de Bîrligea.

(n.r. A întrebat cum e ca jucător?) Da, da. Și eu i-am zis că e un jucător pentru ce urmăresc ei, care se adaptează. La Frosinone trebuie să muncești. Apoi, pentru americani nu e o problemă. Ei țin echipa și în Serie A și în Serie B”, a explicat Giovanni.

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