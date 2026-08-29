Sport

„FCSB și-a recuperat banii”. Giovanni Becali, verdict după transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone

Giovanni Becali a declarat că FCSB a recuperat banii investiți în Daniel Bîrligea prin transferul la Frosinone. Află detaliile afacerii.
Adrian Baciu
29.08.2026 | 14:12
FCSB sia recuperat banii Giovanni Becali verdict dupa transferul lui Daniel Birligea la Frosinone
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali analizează transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone. Sursa foto: colaj Fanatik
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Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul numărul 1 de la FCSB în ultimele două sezoane, a fost cedat de Gigi Becali în Serie A. În schimbul tânărului fotbalist, FCSB a primit, deocamdată, 1,5 milioane de euro. Suma poate ajunge la 5 milioane, adică încă 3,5 milioane dați de italieni, dacă echipa nu retrogradează în Serie B. Giovanni Becali a comentat afacerea FCSB – Frosinone pentru Daniel Bîrligea, afirmând că „Gigi Becali și-a recuperat banii cu el”.

Ce spune Giovanni Becali despre transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone

În cadrul emisiunii „Giovanni Show” de la FANATIK, Ioan Becali a analizat, cu ochii unui specialist în domeniu, transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB la clubul de primă ligă din Italia, Frosinone. Agentul de jucători, prin mâna căruia s-au realizat o mulțime de transferuri, a făcut în primă fază un tablou al noii destinații a jucătorului.

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„Frosinone a fost mereu o echipă care nu a rezistat mai mult de un an în prima ligă (n.r. a promovat de 3 ori, a retrogradat de 3 ori). Dar acum a fost preluată de niște americani. Aceștia au investit peste 20 de milioane de euro. În afară de Bîrligea, au mai adus jucători. Au dat vreo 8 sau 9 milioane pe un atacant (n.r. 8,5 milioane de euro pe Romano Schmid de la Werder Bremen)”, spune Becali.

Întrebat direct cum vede afacerea FCSB – Frosinone în cazul lui Daniel Bîrligea, Ioan Becali (74 de ani) a spus că, în opinia sa, FCSB a încercat să obțină o sumă de bani într-o perioadă ceva mai tensionată. Cât despre fotbalist, impresarul remarcă faptul că acesta și-a făcut datoria pe deplin în ultimele două sezoane. Gigi Becali și-a recuperat banii plătiți pe atacant.

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Eu cred că și situația asta puțin tensionată a FCSB-ului, cei de acolo au zis: ‘luăm 1,5 milioane de euro pe el, apoi încă 3,5 milioane. Sunt 5 milioane’. Totuși, Bîrligea și-a făcut treaba aici, în 2 ani de zile. Clubul a luat bani cu el și prin evoluțiile în cupele europene, cu golurile lui. Eu zic că era timpul să-l lase să plece. Consider că a fost decizia cea mai echilibrată luată de FCSB. Clubul și-a recuperat banii, a câștigat cu jucătorul și în cupele europene”, subliniază impresarul.

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Cum a apărut oferta pentru Bîrligea din partea lui Frosinone: „El vine din fotbalul italian”

Multă lume din fotbal a fost surprinsă de oferta pe care FCSB a primit-o în aceste zile pentru a-l ceda pe Daniel Bîrligea, sub formă de împrumut în prima ligă din Italia. Giovanni Becali dezvăluie, în emisiunea de la FANATIK, de ce ar fi ajuns, de fapt, atacantul să fie căutat tocmai de o echipă din peninsulă.

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„(n.r. Oferta lui Frosinone pentru Bîrligea a apărut brusc, dintr-o dată?) Bîrligea e un jucător care vine din fotbalul italian. Are un manager de mic copil, de când era acolo. (n.r. Cu el lucrează de la început, cu el lucrează și acum?) Da. Frosinone e o echipă de lângă Roma. Directorul sportiv de acolo, Renzo Castagnini, e prietenul meu. Cu el am și vorbit și m-a întrebat de Bîrligea.

(n.r. A întrebat cum e ca jucător?) Da, da. Și eu i-am zis că e un jucător pentru ce urmăresc ei, care se adaptează. La Frosinone trebuie să muncești. Apoi, pentru americani nu e o problemă. Ei țin echipa și în Serie A și în Serie B”, a explicat Giovanni.

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Cum vede Giovanni Becali afacerea FCSB - Frosinone pentru Daniel Bîrligea: „Gigi Becali și-a recuperat banii cu el”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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