Sport

Giovanni Becali, gata să-l transfere pe Andrei Rațiu la Real Madrid: „Îi dau telefon lui Mourinho!”

Giovanni Becali e pregătit să-l transfere pe Andrei Rațiu la Real Madrid, după ce fundașul lui Rayo Vallecano a fost lăudat de Jose Mourinho după meciul direct.
Flaviu Popa
13.09.2026 | 14:18
Giovanni Becali gata sal transfere pe Andrei Ratiu la Real Madrid Ii dau telefon lui Mourinho
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Rațiu, dorit de Mourinho la Real?
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Real Madrid a învins pe Rayo Vallecano cu 4-1, însă Jose Mourinho a fost impresionat de fundașul român Andrei Rațiu. Acesta a dat o pasă de gol și a reușit driblingul serii, când l-a ridiculizat pe Alvaro Carreras, jucător de 50 de milioane de euro.

Giovanni Becali se oferă să-l sune pe Jose Mourinho și să intermedieze transferul lui Rațiu la Real Madrid

Chiar dacă presa spaniolă a avut păreri împărțite și nu l-a ridicat în slăvi pe Rațiu, Jose Mourinho a fost de altă părere. „Aveam 3-1, mai erau cinci minute de jucat, iar fundașul dreapta (n.r. Andrei Rațiu) al lui Rayo era foarte bun, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte.

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Mi s-a părut că era momentul să ‘închidem ușa’ (n.r. a urmat schimbarea lui Vinicius Junior cu Marc Cucurella)”, a explicat Mourinho la finalul partidei. Integralist în partida de la Madrid, Andrei Rațiu a jucat timp de 98 de mine cu tot cu prelungiri”, a declarat Mourinho imediat după meci.

Acum, Giovanni Becali îi propune lui Mourinho să-l cumpere pe Rațiu dacă este interesat și se oferă să intermedieze tranzacția.  „Dacă mă sună Mourinho înseamnă că-l vrea. Și dacă-l vrea nu-l ia fără mine, dacă-i român. Dacă vrea vreun român vreodată. Să-l vrea numai. O să-i dau un telefon și o să-i spun, vezi că e român. Vorbe, de vorbe, unchiul meu spunea. Vorbe, ia uite difuzorul ăla, de la 7 vorbește. Adică, fapte.

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O să-ți spun la emisiunea viitoare dacă într-adevăr i se pare interesant. Plătesc clauza daca are clauză și pleacă. Ce este pentru Real să plătească 25 de milioane. A fost pe buzele unor echipe englezești”, a declarat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

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Andrei Rațiu a ratat un transfer important în Premier League în această vară, din cauza banilor

Andrei Rațiu a fost aproape de un transfer în această vară la Fulham, în Premier League, însă oficialii lui Rayo nu au vrut să-l vândă fără 25 de milioane de euro. Giovanni Becali crede că echipe mici precum Rayo sau Getafe ar trebui să fie mai realiste atunci când negociază.

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Le-a intrat în cap la echipe de ăstea gen Rayo, Getafe, că nu o să retrogradeze niciodată. Pentru că n-au banii ăstora mai mari. N-au banii lui Betis, cel puțin. Ăia Sevilla, își revine. A câștigat titluri, cupe europene”, a completat cunoscutul agent de jucători.

Giovanni Becali, gata să-l transfere pe Andrei Rațiu la Real

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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