Sport

Motivul pentru care Gică Hagi a lăsat “piesele grele” în afara lotului pentru România – Bosnia: “El are în mână o sită cu care cerne”. Giovanni Becali a făcut radiografia lotului

Selecționerul Gheorghe Hagi a lăsat în afara lotului pentru meciul cu Bosnia mai multe nume grele, decizie care a surprins pe multă lume, chiar dacă se știa că vor urma „experimente” în aceste partide de Nations League.
Flaviu Popa
28.09.2026 | 17:37
Motivul pentru care Gica Hagi a lasat piesele grele in afara lotului pentru Romania Bosnia El are in mana o sita cu care cerne Giovanni Becali a facut radiografia lotului
EXCLUSIV FANATIK
Motivul pentru care Gică Hagi a lăsat “piesele grele” în afara lotului pentru România - Bosnia “El are în mână o sită cu care cerne” Giovanni Becali a făcut radiografia lotului
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România nu pare să trateze cu maxim interes cele șase partide semi-amicale din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia. Gheorghe Hagi a convocat peste 30 de jucători la lot și va trimite astăzi în teren o echipă care pare schimbată în totalitate. Mai mult, a lăsat în tribune nume grele ca Drăgușin sau fiul Ianis Hagi.

Gheorghe Hagi face experimente în Nations League, așa cum a promis. Giovanni Becali știe de ce

Giovanni Becali, cel mai cunoscut agent de jucători din România, spune că e de înțeles ce face Hagi pentru că trebuie să „cearnă o sită” într-un termen foarte scurt pentru a califica echipa României la Campionatul European din 2028, de peste doi ani.

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„Sunt experimente. Cupa asta au făcut-o ca să se joace amicale. Cum nu ne interesau amicalele, au zis: „Hai să vină cu o miză”. Că sunt și premii. Nu sunt exagerate. Din tot lotul se mai găsesc jucători, mai sunt jucători.  Hagi încearcă el să facă ceva, cu muncă, cu optimismul lui. Că va fi, că va drege. Asta e.

Se va convinge după toate meciurile astea patru și încă patru în primăvară. După o necalificare… Normal că necalificarea nu e o tragedie. Dar, după opt meciuri, dacă va avea 3-4 puncte și va fi pe ultimul loc, va trage o concluzie și își va da seama că tot ce zicea el acum 30 de ani, că „încă 20 de ani nu o să mai aveți”, se poate repeta. Atunci aveam jucători care jucau la echipele lor”, a explicat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

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Horia Ivanovici vrea să-i vadă la lot pe Iustin Doicaru sau Ianis Hagi, doi tineri de perspectivă

Jurnalistul Horia Ivanovici a intervenit și a cerut ca mai mulți jucători tineri și interesați să primească o șansă la lot, printre care Ianis Stoica, David Matei sau Iustin Doicaru, însă Giovanni Becali crede că ne vom baza și în următorii ani tot pe echipa pe care am avut-o în teren la Campionatul European când am bătut Ucraina.

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„Să nu-l acuzăm de nimic pe Hagi. Pe Radu nu poți să-l scoți din poartă, că joacă la Celta Vigo, în Spania, meci de meci. Fundaș dreapta, Rațiu joacă și are un preț. Drăgușin a început să joace la Fiorentina, dar e jucător de viitor și de actualitate. Bancu, fundaș stânga, va mai juca până la European, apoi Borza. Răzvan Marin va juca 100%, că joacă la AEK în UCL. Cu Coubiș a fost o încercare, să vadă cum reacționează.

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La mijlocul terenului: Răzvan Marin, Hagi, Marius Marin, căpitanul Stanciu. Apoi, sus, Dennis Man. Nu-l mută nimeni de acolo. Eventual, în funcție de formă, se luptă cu Moruțan. Pe stânga, în locul lui Mihăilă, chiar că n-ai ce. Și ajungem atunci, în majoritatea cazurilor, la echipa care a jucat la Euro acum doi ani.

Hagi i-a chemat pe mulți din respect, dar mulți se vor curăța. Mulți, din cauza vârstei, și puțini, din cauza formei slabe pe care o vor avea. Cel mai important e că nu joacă la echipele lor. Și Hagi a zis că n-are importanță că nu joacă la echipele lor, că au experiență. Dar, dacă nu joci măcar 50% din meciuri, poți să ai orice experiență. Se uită experiența”, a completat Giovanni Becali.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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