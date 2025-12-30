Sport

Giovanni Becali, globetrotter în anii 70: “În Germania ne luau amprentele! Se temeau să nu fim spioni”

Giovanni Becali are o poveste de viață ce poate fi oricând sursă de inspirație pentru un film de Oscar. Cum a pătruns în Germania anilor 70 în urma unui control amănunțit.
Mihai Dragomir
30.12.2025 | 19:00
Giovanni Becali globetrotter in anii 70 In Germania ne luau amprentele Se temeau sa nu fim spioni
Giovanni Becali a spus totul despre cum a ajuns în Germania. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Viața lui Giovanni Becali a fost presărată cu momente incredibile, încă din tinerețe. De la dezvăluirile fabuloase despre începutul în impresariatul sportiv la cum l-a cunoscut pe Gică Hagi, agentul de jucători a trecut prin multe. Cum a ajuns acesta în Germania anilor 70, pe vremea când controalele emigranților erai aspre.

Cum a trecut Giovanni Becali în tinerețe din Franța în Germania

Giovanni Becali a lăsat de tânăr România în urmă pentru viața din vest. Celebrul impresar de jucători are amintiri din țări precum Italia, Franța sau Germania, pe care le rememorează cu drag.

În direct la  „Giovanni Show”, agentul a povestit cum a reușit să ajungă în Germania, țară care era foarte strictă în privința emigranților, mai ales a celor care veneau din Europa de est.

„Ei m-au sfătuit să mergem în Germania, pentru că nemții ne vor adopta”

„Am ajuns în Franța, unde am și stat puțin. Mergeam la biserică ortodoxă în Saint Germain, în cartier, unde erau mulți români plecați după război. Erau mulți români, am găsit acolo oameni care știau de familiile noastre. Ei se fereau să vorbească cu mine să nu cad pe capul lor, să stau la ei acasă. Le-am zis să stea liniștiți că nu am nevoie de așa ceva, ci doar de un sfat… Le-am zis că îi invit eu pe Champs-Élysées. Ei m-au sfătuit să mergem în Germania, pentru că nemții ne vor adopta dacă suntem cuminți. Ne vor da cetățenie.

După război, după anii ’60, era tot timpul o problemă să te duci acolo dacă erai din est. Te verificau tot timpul, cum ne-au verificat și pe mine și pe un prieten. În Germania, la Nürnberg, ne-au luat amprentele, apoi să știe familia ce a făcut. Eram suspecți că suntem spioni. Noi tot la Paris am stat, că ne-a mers bine, apoi am plecat în Germania.

„Am făcut interviu, amprente, părinții de unde sunt, ce politică au făcut, ce pregătire aveam eu…”

Acolo am mers am făcut interviu, amprente, părinții de unde sunt, ce politică au făcut, ce pregătire aveam eu… Le-am zis că vorbesc două limbi, că voi încerca să învăț și Germania. Ei au zis că mă ajută să învăț limba la un institut pentru străini, aveau o asistență socială formidabilă…

Când nevasta a născut prima fată acum 40 de ani mi-a venit un căruț acasă, gratis, din partea stalului. De la asistența socială, pentru toți cei care au cerut azil politic și nu au căpătat. Azilul politic era ca un pașaport nemțesc, unde scrie că ai drept nelimitat de ședere în Germania”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Giovanni Becali, globetrotter în anii 70

