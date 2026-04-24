Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar. Exclusiv

Giovanni Becali (73 de ani) i-a găsit antrenor lui Gigi Becali (67 de ani) pentru FCSB. , dar agentul FIFA are o altă variantă pentru vărul său.

Ce antrenor a pregătit Giovanni Becali pentru Gigi Becali la FCSB

. La meciul cu Petrolul, campioana en-titre va fi condusă de tandemul Lucian Filip – Alin Stoica. Mihai Stoica vrea un antrenor din străinătate, iar prima variantă e revenirea lui Elias Charalambous. Giovanni Becali are însă altă propunere.

„Eu am o grămadă de antrenori străini. Ei vorbesc de Gilardino. Ăștia nu vin. Ei au antrenat în Serie A, Serie B, pe 4, 5, 6 sute de mii de euro. Nu vin fără salariu mare. Davide Ballardini (62 de ani). Ia vezi unde a antrenat! E omul lui Sacchi, dar nu vine fără 1 milion de euro. A antrenat numai pe 1 milion. L-am mai propus eu odată, la Cluj parcă. A zis ‘Giovanni, dacă e un milion, vin!’. E primul care îmi vine în minte.

(n.r. Unul mai tânăr?) Pirlo! Prilo vrea 6-7 sute de mii la FCSB. Pirlo a fost antrenor la Juventus, la Fatih Karagümrük. (n.r. – Poate să fie maleabil, să lucreze cu Gigi?) Dacă el la Juventus nu îi asculta pe ăia? D-aia a și plecat. Echipele mari au un director general, care e pe post de CEO, și un director sportiv. Tu crezi că ăștia din Italia vin să facă ce le spune Gigi? Ei știu deja din auzite, din mass-media.

El ar avea abilitatea să vorbească cu Gigi într-un anumit mod. Dar să îi dea pe banca de rezerve să îl schimbe pe ăla și pe ăla, nu acceptă. E greu. Nu a acceptat Pițurcă, Hagi, Ilie Dumitrescu, Edi. (n.r. – Mâine l-ai putea aduce pe Pirlo?) Da. Dacă ar fi nevoie. I-aș spune ‘Andrea, vino aici. Ai 50.000 de euro pe lună. Uneori, patronul sună pe cineva de pe bancăm, la, la’. Vrăjeală. ‘Că e jucătorul patronului și merită să îl bage’.

Se mai îndoaie și antrenorul când îi spune patronul ‘Joacă ăla’. Nu poți să faci toate schimbările! Ăsta e singurul inconvenient la FCSB, că dacă Gigi s-ar limita la o schimbare, ar fi ceva. Dar el le face pe toate 5”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Cine este Andrea Pirlo

Andrea Pirlo (46 de ani) a fost lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu, la Brescia, și a ajuns un jucător uriaș. A evoluat pentru Inter, AC Milan sau Juventus. Pe lângă numeroase trofee interne, fostul playmaker italian are în palmares inclusiv UEFA Champions League și Cupa Mondială. Ca antrenor, Pirlo le-a pregătit pe Juventus, Fatih Karagümrük, Sampdoria și Dubai United. „Pirlo ar fi un nume uriaș. Ca jucător, ca antrenor. A fost la Juventus. (n.r. – Zenga ar mai veni?) Pe jos ar veni. Ia primul avion!”, a conchis Giovanni Becali.