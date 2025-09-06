Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”

după ce a decis să-l excludă pe Vlad Chiricheș din lot. Cu Dawa accidentat și Mihai Popescu într-o formă slabă, patronul „roș-albaștrilor” dorește să-și întărească acea poziție, iar vărul său, Giovanni Becali, are fotbalistul potrivit.

Giovanni Becali i-a propus fotbalistul perfect pentru FCSB lui Gigi Becali: „Cere 40.000 pe lună”

În direct la podcastul „Don Giovanni”, Ioan Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaș central cu vastă experiență în fotbalul din Vestul Europei. Cu toate acestea, este conștient cât de greu este să-l convingă pe omul de afaceri să achiziționeze un fundaș pe care nu l-a văzut jucând:

„(n.r. – Aveți vreun fundaș central pentru Gigi Becali?) Dacă i-l propun eu lui Gigi, nu îl ia. Nu e român, e străin. Costă ceva… Gigi nu ia jucători decât dacă-i știe el. Degeaba îi spun eu de unul care a jucat 28 de meciuri în Serie A și care vrea 40.000 pe lună. Nici măcar nu are 30 de ani, are 27 sau 28, dar pe el nu-l interesează.

Jucător care a jucat în Divizia A și Divizia B în Spania și e și liber de contract. Vrei să-ți spun ceva? Dacă duc un jucător acolo și nu joacă un meci ca lumea, îl bombardează Gigi. Să mă înjure străinii, nu să mă înjure ai mei, românii. Dacă mă roagă Gigi și-mi zice că are nevoie, da… dar cu niște condiții. Nu poți să te iei de el ca de Chiricheș.

Are încredere în mine, dar el trebuie să-i vadă. Dacă e unul la Botoșani sau pe unde mai vede el… mai ales de la Botoșani (n.r. – râde). Le-a ținut echipa în prima ligă vreo 3-4 ani”, a spus celebrul agent la emisiunea „Don Giovanni”.

Care este opinia lui Giovanni Becali despre situația lui Vlad Chiricheș: „Poate la Sibiu sau la Arad”

Vlad Chiricheș a fost scos din teren încă din prima repriză în derby-ul CFR Cluj – FCSB, iar Giovanni Becali este de părere că fotbalistul în vârstă de 35 de ani ar mai putea juca un an sau doi la nivelul SuperLigii:

„Chiricheș e un băiat care nu bagă în seamă. Poate pleacă la altă echipă. Eu cred că sunt echipe care au nevoie de Chiricheș. Poate să meargă și la Sibiu, poate să meargă și la Arad… cine nu l-ar lua pe Chiricheș? Nu știu dacă CFR-ul l-ar lua. În afara de primele 4-5, Chiricheș poate juca fără nicio problemă încă un an sau doi”, a spus Ioan Becali în cadrul podcastului „Don Giovanni”.