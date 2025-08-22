Sport

Giovanni Becali i-a propus lui Neluţu Varga un nume surpriză în locul lui Dan Petrescu: „E tobă de fotbal!” 

Andrea Mandorlini e alesul lui Neluțu Varga pentru postul de antrenor la CFR Cluj. Ce varianta a propus, însă, Giovanni Becali în locul lui Dan Petrescu
Cristian Măciucă
22.08.2025 | 11:30
Giovanni Becali ia propus lui Nelutu Varga un nume surpriza in locul lui Dan Petrescu E toba de fotbal
Giovanni Becali i-a propus lui Neluţu Varga un nume surpriză în locul lui Dan Petrescu: „E tobă de fotbal!” FOTO: Fanatik

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Andrea Mandorlini va fi noul antrenor al lui CFR Cluj, după demisia lui Petrescu. Giovanni Becali i-a propus, însă, lui Neluțu Varga.

Ce antrenor i-a propus Giovanni Becali lui Neluțu Varga, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia

CFR Cluj a suferit cea mai dură înfrângere din istoria clubului. Ardelenii au pierdu cu 2-7 mașa tur a play-off-ului Conference League, cu Hacken. În urma acestui eșec, Dan Petrescu și-a dat demisia. În proporție de 99%, „Bursucul” va fi înlocuit de Andrea Mandorlini.

Cu toate acestea, Giovanni Becali a avut o altă propunere pentru Neluțu Varga. Celebrul agent FIFA și l-ar fi dorit în Gruia pe Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei de tineret.

„Am vorbit cu Neluțu. E foarte supărat. E în Africa. Era supărat. Mai ales că și Dan Petrescu și-a dat demisia. E o demisie de cinste pe care a făcut-o Dan Petrescu. Să iei 2-7? Dar vina nu cred că e a lui Dan Petrescu. E a celor care au adus acești jucători.

Să faci acest mercato, să iei 20 de jucători… Nici nu știi cine sunt, cum sunt, de unde sunt. (N.r. – Ce zicea Neluțu?) Că e supărat, că e amărât și că caută un antrenor. Zic, ‘Bă, eu îți propun un antrenor, pe care îl cunosc bine. Daniel Pancu! E liber, e tobă de fotbal, și pe teren, și la TV, și la discuții în studio. Acum, dacă o avea și noroc și mai schimbă situația pe acolo… Pășește pe o cale bună’. 

Așa repede, i l-am recomandat pe Daniel. Dar cu convingere că îl cunosc bine. Nu există la Daniel că joacă ăla sau ăla. Puteam să zic și eu ‘Bagă la tineret 5 jucători de ai mei’. Eu îl cunosc de când avea 17 ani.

Ca antrenor, mai ales când te duci în locul lui Dan Petrescu, trebuie să ai și puțin noroc. În situația în care e, să mergi la CFR, e un risc și pentru antrenor”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

Giovanni Becali, DISCURS DUR dupa UMILINTA SUFERITA de CFR Cluj in Suedia

