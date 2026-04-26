Giovanni Becali i-a spus lui Costel Gâlcă cum ar fi trebuit să procedeze cu Alex Dobre: ”Așa făcea un antrenor!”

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă (54 de ani) a decis să-i ia banderola de căpitan și să nu-l titularizeze pe Alex Dobre (27 de ani) după afirmațiile făcute de acesta la finalul meciului cu FC Argeș. În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali (73 de ani) s-a arătat uimit de decizia pe care a luat-o antrenorul Rapidului.

Cum a comentat Giovanni Becali scandalul dintre Costel Gâlcă și Alex Dobre

Agentul este de părere că Gâlcă a luat o în ceea ce-l privește pe Dobre și a dat ca exemplu cum procedau Jose Mourinho și Carlo Ancelotti la Real Madrid, care în astfel de cazuri stăteau de vorbă cu președintele Florentino Perez.

ADVERTISEMENT

”Dobre e un jucător care ți-a dat 17 goluri. Nu știu dacă Gâlcă a putut să ia de unul singur decizia asta. Noi ne luăm de Gigi Becali când mai intervine și când ia propriile măsuri pe banii lui, în cazul ăsta Gâlcă a trecut o linie roșie.

Te duci la un ceai la o cafea cu Angelescu cu domnul Șucu și spui: ‘Președinte, domnul Șucu vreau să domolesc puțin’, chiar dacă îl bagi în repriza a doua, important e că nu ai început cu el. Așa făcea un antrenor care vrea să aibă un viitor.

ADVERTISEMENT

Și Mourinho, și Ancelotti, vorbeau cu Florentino Perez, comunicau. Se întâlneau la restaurantul de la club și îi mai spuneau: ‘Președinte, știi că nu l-aș băga pe Bellingham’. Și Perez zicea: ‘Dar s-a recuperat. Bine, e treaba ta, dar eu zic mai încearcă’.

ADVERTISEMENT

Se întâmplă o dată, era o situație specială, cu jucătorul tău numărul 1, cu căpitanul care ți-a dat 17 goluri. Dobre e un băiat cuminte și cred că nu a declarat cine știe ce. Ce a declarat? Dacă Gâlcă de unul singur a luat decizia asta înseamnă că are ‘cojones’. Viitorul lui va rămâne că are ‘cojones’, dar nu știu ce va mai antrena”, a declarat Becali, la emisiunea ”Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT

Unde era Rapid fără golurile lui Dobre

Impresarul s-a arătat dezamăgit de jocul prestat de Rapid în actualul sezon și l-a criticat pe Gâlcă pentru faptul că anumiți jucători nu sunt folosiți așa cum ar trebui. În plus, consideră că fără golurile lui Dobre.

”Nu știu dacă va mai rămâne din vară. Nu îmi place jocul Rapidului. Nu îmi place cum joacă nici Moruțan, nici Borza nu-mi place, o groază de jucători care nu-mi plac cum joacă. Că Borza aleargă toată banda și fuge, dar nu e destul. Antrenorul trebuie să-i facă să joace.

ADVERTISEMENT

Dacă eu joc 4-3-3 îi mai împing pe laterali la faze excepționale, dar ei joacă cu fundaș dreapta, doi fundași centrași și cu Borza mijlocaș ofensiv. Și eu l-am prezentat la echipe importante ca fundaș. Moruțan a jucat 14 partide la mijlocul terenului, vezi că nu e locul lui acolo. Probabil a încercat să joace în locul lui Dobre, dar Dobre joacă și în stânga, și vârf, și mai bine în dreapta.

Fără 17 goluri ale lui Dobre, Rapid era în afara play-off-ului. Când o cauți, o găsești. Păcat, pentru că se încingea campionatul, play-off-ul ăsta trebuia să fie acolo la 1-2 puncte, dar ei și Dinamo s-au îndepărtat”, a spus el, la ”Giovanni Show”.