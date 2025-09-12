Sport

Giovanni Becali îl sfătuieşte pe Gică Hagi să preia echipa naţională: “Eu aş semna pe patru ani cu clauze de performanţă! Trece timpul”

Gică Hagi, încurajat de Giovanni Becali să preia echipa națională. Cum l-a sfătuit impresarul pe „Rege” să își facă un contract beton.
Mihai Dragomir
12.09.2025 | 15:30
Giovanni Becali, sfat prețios pentru Gică Hagi. Ce a spus despre echipa națională. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

După rezultatele din septembrie, Mircea Lucescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că este dispus să lase postul de selecționer. Giovanni Becali a comentat posibilitatea schimbării de antrenor la națională și l-a încurajat pe Gică Hagi să accepte acest rol.

Giovanni Becali îl sfătuiește pe Gică Hagi să accepte postul de selecționer la echipa națională

Viitorul echipei naționale pare incert în prezent. FANATIK a aflat că, în cazul în care Mircea Lucescu decide să renunțe la postul de selecționer, FRF va numi pe banca primei reprezentative pe unul dintre Gheorghe Hagi, Cosmin Contra sau Adrian Mutu.

Giovanni Becali a comentat situația de la echipa națională și l-a încurajat pe „Rege” să accepte acest rol. Impresarul de jucători a spus ce fel de contract ar trebui să își facă Gică Hagi pentru a avea liniște și rezultate.

„Hagi așteaptă o ofertă mare!”

„Nu aș vrea să fiu în pielea lui Hagi. Se va gândi mult. Se va gândi 3 zile, 5 zile… Nu ar dormi noaptea. E o ocazie bună pentru el. Eu, în locul lui Hagi, aș semna pe 4 ani: 2 + 2. Nu mă calific acum, lăsați-mi 4 ani, dacă nu mă calific nici în următorii 2 ani, la revedere. Dacă te duci la un Campionat European și la un Mondial… Sunt milioane pe care le ia Federația.

Hagi așteaptă o ofertă mare, economică și la o echipă bună. Nu ar accepta orice echipă. Hagi, la echipa națională, acum, în situația în care Lucescu se dă deoparte, eu în locul lui aș accepta un contract pe 4 ani și niște clauze de performanță. La Mondiale 1 milion, la Europene 500.000. Trece timpul.

„E o diferență, Hagi a stat aici, iar Lucescu s-a dus afară!”

Este o ocazie bună pentru el. E simplu să îți treacă acțiunile pe numele soției și să devină un antrenor independent. Îți dai seama că vor fi niște critici. Dacă dă Ianis 2-3 goluri, că de ce l-a selecționat. Va fi o presiune mare, cea mai mare cu Ianis. Gică a dus în spate presiuni mari. 

Uită-te la Iordănescu că l-au atâta timp… cel mai mare filozof. Cred că taică-su l-a învățat. ‘Bă băiatule, tu ce vrei să mai scoți din generația asta. Nu vezi că ăla nu joacă, ăla nu, ăla accidentat, ăla așa… Ia-ți o garanție de încă 2 ani, fă-ți o asigurare’. Lucescu știe mai puțin din fotbalul românesc decât știe Hagi. E o diferență, Hagi a stat aici, iar Lucescu s-a dus afară”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

Giovanni Becali îl sfătuieşte pe Gică Hagi să preia echipa naţională

