Giovanni Becali îl sfătuieşte pe Gică Hagi să preia echipa naţională: “Eu aş semna pe patru ani cu clauze de performanţă! Trece timpul”

După rezultatele din septembrie, Giovanni Becali a comentat posibilitatea schimbării de antrenor la națională și l-a încurajat pe Gică Hagi să accepte acest rol.

Viitorul echipei naționale pare incert în prezent. FANATIK a aflat că, în cazul în care Mircea Lucescu decide să renunțe la postul de selecționer,

Giovanni Becali a comentat situația de la echipa națională și l-a încurajat pe „Rege” să accepte acest rol. Impresarul de jucători a spus ce fel de contract ar trebui să își facă Gică Hagi pentru a avea liniște și rezultate.

„Hagi așteaptă o ofertă mare!”

„Nu aș vrea să fiu în pielea lui Hagi. Se va gândi mult. Se va gândi 3 zile, 5 zile… Nu ar dormi noaptea. E o ocazie bună pentru el. Eu, în locul lui Hagi, aș semna pe 4 ani: 2 + 2. Nu mă calific acum, lăsați-mi 4 ani, dacă nu mă calific nici în următorii 2 ani, la revedere. Dacă te duci la un Campionat European și la un Mondial… Sunt milioane pe care le ia Federația.

Hagi așteaptă o ofertă mare, economică și la o echipă bună. Nu ar accepta orice echipă. Hagi, la echipa națională, acum, în situația în care Lucescu se dă deoparte, eu în locul lui aș accepta un contract pe 4 ani și niște clauze de performanță. La Mondiale 1 milion, la Europene 500.000. Trece timpul.

„E o diferență, Hagi a stat aici, iar Lucescu s-a dus afară!”

Este o ocazie bună pentru el. E simplu să îți treacă acțiunile pe numele soției și să devină un antrenor independent. Îți dai seama că vor fi niște critici. Dacă dă Ianis 2-3 goluri, că de ce l-a selecționat. Va fi o presiune mare, cea mai mare cu Ianis. Gică a dus în spate presiuni mari.

Uită-te la Iordănescu că l-au atâta timp… cel mai mare filozof. Cred că taică-su l-a învățat. ‘Bă băiatule, tu ce vrei să mai scoți din generația asta. Nu vezi că ăla nu joacă, ăla nu, ăla accidentat, ăla așa… Ia-ți o garanție de încă 2 ani, fă-ți o asigurare’. Lucescu știe mai puțin din fotbalul românesc decât știe Hagi. E o diferență, Hagi a stat aici, iar Lucescu s-a dus afară”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.