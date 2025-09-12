Giovanni Becali îl sfătuieşte pe Gică Hagi să preia echipa naţională: “Eu aş semna pe patru ani cu clauze de performanţă! Trece timpul”

După rezultatele din septembrie, Mircea Lucescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că este dispus să lase postul de selecționer. Giovanni Becali a comentat posibilitatea schimbării de antrenor la națională și l-a încurajat pe Gică Hagi să accepte acest rol.
Viitorul echipei naționale pare incert în prezent. FANATIK a aflat că, în cazul în care Mircea Lucescu decide să renunțe la postul de selecționer, FRF va numi pe banca primei reprezentative pe unul dintre Gheorghe Hagi, Cosmin Contra sau Adrian Mutu.
Giovanni Becali a comentat situația de la echipa națională și l-a încurajat pe „Rege” să accepte acest rol. Impresarul de jucători a spus ce fel de contract ar trebui să își facă Gică Hagi pentru a avea liniște și rezultate.
„Nu aș vrea să fiu în pielea lui Hagi. Se va gândi mult. Se va gândi 3 zile, 5 zile… Nu ar dormi noaptea. E o ocazie bună pentru el. Eu, în locul lui Hagi, aș semna pe 4 ani: 2 + 2. Nu mă calific acum, lăsați-mi 4 ani, dacă nu mă calific nici în următorii 2 ani, la revedere. Dacă te duci la un Campionat European și la un Mondial… Sunt milioane pe care le ia Federația.
Hagi așteaptă o ofertă mare, economică și la o echipă bună. Nu ar accepta orice echipă. Hagi, la echipa națională, acum, în situația în care Lucescu se dă deoparte, eu în locul lui aș accepta un contract pe 4 ani și niște clauze de performanță. La Mondiale 1 milion, la Europene 500.000. Trece timpul.
Este o ocazie bună pentru el. E simplu să îți treacă acțiunile pe numele soției și să devină un antrenor independent. Îți dai seama că vor fi niște critici. Dacă dă Ianis 2-3 goluri, că de ce l-a selecționat. Va fi o presiune mare, cea mai mare cu Ianis. Gică a dus în spate presiuni mari.
Uită-te la Iordănescu că l-au atâta timp… cel mai mare filozof. Cred că taică-su l-a învățat. ‘Bă băiatule, tu ce vrei să mai scoți din generația asta. Nu vezi că ăla nu joacă, ăla nu, ăla accidentat, ăla așa… Ia-ți o garanție de încă 2 ani, fă-ți o asigurare’. Lucescu știe mai puțin din fotbalul românesc decât știe Hagi. E o diferență, Hagi a stat aici, iar Lucescu s-a dus afară”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.