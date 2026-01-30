Sport

Giovanni Becali, impresionat de FCSB cu Fenerbahce: “Incredibil ce diferenţă!”. Prinde campioana play-off-ul din SuperLiga?!

Meciul bun făcut de FCSB cu Fenerbahce l-a impresionat și pe Giovanni Becali. Ce spune cel mai cunoscut impresar din România despre șansele campioanei de a prinde play-off-ul în SuperLiga.
30.01.2026 | 22:13
Giovanni Becali impresionat de FCSB cu Fenerbahce Incredibil ce diferenta Prinde campioana playofful din SuperLiga
Giovanni Becali s-a declarat impresionat de evoluția lui FCSB cu Fenerbahce. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB s-a metamorfozat după eșecul cu CFR Cluj (1-4) și a fost la un pas de a o învinge pe mult mai puternica și valoroasa Fenerbahce, în Europa League. Evoluția de joi a campioanei, în remiza 1-1 cu trupa turcă, l-a impresionat pe Giovanni Becali.

Giovanni Becali, impresionat de evoluția lui FCSB cu Fenerbahce: ”Incredibil ce diferenţă!”

Subiectul FCSB – Fenerbahce a fost unul principal și în emisiunea GIOVANNI SHOW de la FANATIK. Ce spune cel mai cunoscut impresar din România despre prestația echipei lui Gigi Becali de joi, 29 ianuarie, de pe Arena Națională.

Incredibil ce diferență. Ce FCSB am văzut în ultimile 3 meciuri și ce meci am văzut ieri (n.r. joi). FCSB-ul putea să marcheze 3-4 goluri. E adevărat. Și Târnovanu a avut o altă formă. Am văzut un alt Târnovanu. A salvat cel puțin 2 goluri, dacă nu chiar 3, dar FCSB a avut peste 4-5 ocazii. Ocazii clare de gol.

Vezi ce înseamnă că dacă Fenerbahce, jucătorii străini pe care i-a cumpărat și pe care i-a dat bani mulți, ar fi avut ocaziile FCSB-ului, din 4 sau 5 ar fi marcat cel puțin 2. Jucători de valoare. Jucători de calitate, care în fața porții… Trebuie să ai ochii deschiși să vezi unde o dai. Așa o dai în portar. Toate au fost pe portar. Singura care a fost trasă mai bine a fost când a respins-o portarul. Când a dat-o Thiam”, spune Becali.

Întrebat ce i-a plăcut în mod special la FCSB, varianta cu Fenerbahce, cunoscutul impresar a răspuns: ”M-a încântat dăruirea, m-a încântat atitudinea lor. Atitudinea lor de a demonstra că nu sunt FCSB-ul ăla care a pierdut trei meciuri consecutivi. (n.r. Care a pierdut 1-4 la Zagreb). Că nu sunt echipa aia”, a mai spus Giovanni.

Ce spune Giovanni Becali despre șansele celor de la FCSB de a mai prinde play-off-ul

FCSB are o misiune foarte dificilă de a mai prinde play-off-ul în SuperLiga. Echipa lui Gigi Becali se află pe locul 11, cu 6 etape rămase de disputat din sezonul regulat. În ciuda acestei situații, vărul șefului campioanei, Giovanni Becali, este convins că roș-albaștrii încă au șanse mari, de circa 60%, de a prinde top 6.

”Și totuși, eu cred că FCSB-ul poate să atingă play-off-ul. Chiar și în situația aceasta. Eu sunt convins că play-off-ul poate să-l atingă. Atât ei cât și CFR-ul. Poate să intre în grup amândouă. Chiar dacă CFR-ul e peste la un punct. (32 cu 31). Au meciuri ușoare amândouă.

Eu cred că au peste 60% au șanse amândouă să vină amândouă în play-off. Și ar fi și un play-off mai deosebit. Să fie Craiova, să fie Rapid, să fie Dinamo. Eu cred că Botoșani are mai puține șanse, se duce mai jos. Dacă rămân ei.. Eu cred că ei se bat cu Argeș. Sau Argeș e singura care se mai poate bate cu FCSB și CFR. U Cluj depinde ce face în etapa aceasta. Depind de punctele cu Rapid”, a mai spus impresarul.

