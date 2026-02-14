Sport

Giovanni Becali, impresionat total de cele două „perle” ale lui Gigi Becali după U Craiova – FCSB 2-2: „Au produs panică! Cu ei trebuia să înceapă și situația era alta”

Giovanni Becali a văzut meciul Universitatea Craiova - FCSB 2-2, în Cupa României. Cine sunt cei doi jucători pe care celebrul impresar i-a lăudat public.
Mihai Dragomir
14.02.2026 | 15:23
Giovanni Becali a lăudat doi jucători de la echipa vărului Gigi Becali. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Giovanni Becali a fost dat pe spate de doi jucători de la FCSB după meciul bucureștenilor contra Universității Craiova încheiat cu 2-2 în Cupa României. Cine sunt cei doi fotbaliști lăudați public de impresar.

Giovanni Becali crede că FCSB a dat lovitura cu David Popa și Alexandru Stoian

FCSB și-a luat adio de la Cupa României și în acest sezon după 2-2 pe „Oblemenco” în ultima etapă a fazei grupelor contra Universității Craiova. În schimb, bucureștenii au câștigat cu totul altceva.

Giovanni Becali a urmărit partida și a fost impresionat de David Popa, cel care a marcat și a reacționat după fluierul final, dar și de Alexandru Stoian, despre care spunea în decembrie 2025 că va fi vândut pe bani mulți de FCSB.

„Pentru FCSB meciul următor este decisiv. Au văzut ce se întâmplă, au văzut ce este la Craiova. Eu spun cinstit, dacă acești doi copii, David Popa și Alexandru Stoian, începea meciul cu ei, situația era alta.

David Popa e prima dată când aud de el și îl și văd. Pe Stoian l-am avut la birou cu maică-sa, cu taică-su. Nu am încheiat afacerea atunci cu el, a fost doar o discuție”, a spus inițial Giovanni Becali.

Giovanni Becali știe cum a reușit FCSB să îi țină piept Craiovei. „Au făcut iureș”

Ulterior, Giovanni Becali a comentat în detaliu fazele făcute de cei doi tineri atacanți. Pe David Popa l-a lăudat pentru execuția dificilă din care a reușit să marcheze, în timp ce pe Alexandru Stoian l-a apreciat pentru curajul avut în situația de unu la unu cu portarul advers.

„David Popa a tras dintr-o poziție incomodă, între adversari, colțul scurt, sus, să nu poată scoate mingea portarul. Este un gol fabulos pentru vârsta lui. Amândoi au produs panică în apărarea Craiovei.

Craiova, eu nu înțeleg. Au avut 2-1 și făceau pressing cu câte 3-4-5 adversari în terenul FCSB-ului. Ei în apărare aveau 2-3 fundași, iar mijlocul nu le-a funcționat. Cei doi copii ai FCSB-ului au făcut iureș. 

La Stoian a fost mai greu, că i-a ieșit portarul. Era la întâlnire cu portarul, timp scurt de gândire. Probabil a vrut să dea pe lângă portar, mingea dacă trecea se ducea direct în poartă”, a mai spus impresarul la „Giovanni Show”.

