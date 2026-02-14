Giovanni Becali, impresionat total de cele două „perle” ale lui Gigi Becali după U Craiova – FCSB 2-2: „Au produs panică! Cu ei trebuia să înceapă și situația era alta”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a fost dat pe spate de doi jucători de la FCSB după meciul bucureștenilor contra Universității Craiova încheiat cu 2-2 în Cupa României. Cine sunt cei doi fotbaliști lăudați public de impresar.

Giovanni Becali crede că FCSB a dat lovitura cu David Popa și Alexandru Stoian

FCSB și-a luat adio de la Cupa României și în acest sezon după 2-2 pe „Oblemenco” în ultima etapă a fazei grupelor contra Universității Craiova. În schimb, bucureștenii au câștigat cu totul altceva.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a urmărit partida și a fost impresionat de David Popa, , dar și de Alexandru Stoian,

„Pentru FCSB meciul următor este decisiv. Au văzut ce se întâmplă, au văzut ce este la Craiova. Eu spun cinstit, dacă acești doi copii, David Popa și Alexandru Stoian, începea meciul cu ei, situația era alta.

ADVERTISEMENT

David Popa e prima dată când aud de el și îl și văd. Pe Stoian l-am avut la birou cu maică-sa, cu taică-su. Nu am încheiat afacerea atunci cu el, a fost doar o discuție”, a spus inițial Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali știe cum a reușit FCSB să îi țină piept Craiovei. „Au făcut iureș”

Ulterior, Giovanni Becali a comentat în detaliu fazele făcute de cei doi tineri atacanți. Pe David Popa l-a lăudat pentru execuția dificilă din care a reușit să marcheze, în timp ce pe Alexandru Stoian l-a apreciat pentru curajul avut în situația de unu la unu cu portarul advers.

„David Popa a tras dintr-o poziție incomodă, între adversari, colțul scurt, sus, să nu poată scoate mingea portarul. Este un gol fabulos pentru vârsta lui. Amândoi au produs panică în apărarea Craiovei.

ADVERTISEMENT

Craiova, eu nu înțeleg. Au avut 2-1 și făceau pressing cu câte 3-4-5 adversari în terenul FCSB-ului. Ei în apărare aveau 2-3 fundași, iar mijlocul nu le-a funcționat. Cei doi copii ai FCSB-ului au făcut iureș.

La Stoian a fost mai greu, că i-a ieșit portarul. Era la întâlnire cu portarul, timp scurt de gândire. Probabil a vrut să dea pe lângă portar, mingea dacă trecea se ducea direct în poartă”, a mai spus impresarul la „Giovanni Show”.