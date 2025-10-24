Giovanni Becali, întâlnire de 5 stele cu șefii „călăului” FCSB la București: „La noi, câteva milioane de euro în plus înseamnă aer curat”

ADVERTISEMENT

Meciul FCSB – Bologna din cadrul etapei a 3-a din faza ligii din Europa League a strâns lume importantă pe Arena Națională joi seară. Giovanni Becali a spus cu cine a stat înaintea partidei și ce a vorbit cu reprezentanții italienilor.

Giovanni Becali, companie selectă înainte de FCSB – Bologna

Giovanni Becali are o mulțime de cunoștințe în fotbal și este obișnuit să își petreacă timpul cu personalități importante din fenomen. Agentul de jucători a procedat la fel și înaintea meciului dintre FCSB și Bologna.

El a mărturisit, în cadrul , că a stat alături de reprezentanții echipei din Serie A, cu care se cunoaște de 3 decenii, și a discutat înaintea partidei contra campioanei României.

„M-am întâlnit cu cei din conducerea Bolognei, am fost la AthéNéE Palace, la ei la hotel, am băut o cafea, după care era mașina care îi aștepta pe directorul general și pe Marco Di Vaio, fostul fotbalist al Valenciei și i-am lăsat la restaurant.

Am mai vorbit între timp și erau destul de încrezători. I-am lăsat la dineul oficial (n.r. – reprezentanții Bolognei). Erau cei de la FCSB cu delegatul UEFA. Nu am rămas, ei mi-au zis să rămân. Le-am zis să stea liniștiți, am vorbit ce am vorbit. Sunt oameni pe care-i cunosc de 30 de ani!”

Secretul italienilor, dezvăluit de Giovanni Becali. „Nu îi mai interesează!”

Ulterior, Giovanni Becali a precizat că echipele din top 5 campionate din Europa nu prezintă un interes atât de mare pentru competiții precum Europa League sau Conference League, dând exemplu (scor 1-2).

„Echipele astea din cele 5, top 5, sunt interesate mai mult de Champions League. Când ies din Champions League nu îi mai interesează. Joacă cu 2-3 rezerve în plus, nu-i interesează. Uită-te, drept dovadă la Roma. Păi putea să-i bată Plzen vreodată? Roma, care a jucat cu toți titularii”, a mai spus Giovanni Becali.

De ce sunt importante, de fapt, cupele europene pentru echipele românești. „Aur curat!”

Giovanni Becali a punctat în discursul său și importanța cupelor europene pentru formațiile românești. Agentul de jucători consideră competițiile europene extrem de importante, fiind un prilej foarte bun de expunere a jucătorilor talentați, dar și de câștig material prin încasarea banilor de la UEFA, respectiv din bilete.

„Noi avem ocazia să prezentăm niște jucători în meciurile astea de Europa League, și chiar și Conference League. Avem nevoie de câteva milioane. La noi câteva milioane în plus înseamnă aur curat. Sunt meciuri de vitrină unde poți arăta 1, 2, 3 jucători de la 2, 3, 4 echipe, dar să mergi până la urmă măcar în faza de în primăvară. Să ajungi în primăvara, unde joci sferturile, poți să ajungi într-o finală. Mai ales în Conference League, unde sunt echipe de care nici nu știi. Eu de Noah ăștia nici nu știam”

„Mai e o problemă că echipele românești au nevoie de bani 7, 8, 10 milioane. FCSB putea să ia 14, 15 milioane anul ăsta iar. FCSB-ul mai avea avantajul publicului. Ieri au fost 27 de mii… Dacă FCSB-ul nu era în degringolada asta, să piardă și în campionat cu Metaloglobus, aveau 40 și ceva de mii, care însemna un milion din bilete!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Câti bani a încasat FCSB de la UEFA după etapa a 2-a din Europa League

În etapa a 2-a din Europa League, FCSB a jucat acasă cu elvețienii de la Young Boys. Oaspeții au fost cei care au plecat cu toate cele 3 puncte, după ce s-au impus cu scorul de 2-0. Campioana României a acumulat însă, până acum, aproximativ 5,5 milioane de euro de la UEFA, pentru calificarea în faza principală din Europa League.

În sezonul precedent, când FCSB a ajuns până în optimile de finală ale Europa League, suma încasată de clubul din capitala României a trecut de pragul de 17 milioane de euro.