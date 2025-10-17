Giovanni Becali intervine în scandalul lui Gigi Becali cu gloriile de la Steaua: „Merg la Bolojan. Așa, și?”

Gloriile Stelei fac front comun și vor să meargă în audiență la ministrul Apărării și la premierul Ilie Bolojan . Între timp, câștigătorii Cupei Campionilor Europeni au intrat în conflict cu Gigi Becali.

Gigi Becali a agitat din nou apele în Ghencea. . Foști angajați la FCSB, Adrian Bumbescu, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și alte glorii ale „militarilor” vor să aibă o întâlnire cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, dar și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Legendele Stelei nu concep ca sezonul 2026-2027 să o mai prindă pe Steaua fără drept de promovare în SuperLiga.

„Totul a plecat de la povestea cu CSA Steaua. Ei vor să se ducă la ministrul Apărării și la Bolojan, Lăcătuș, Pițurcă, toți. Vor să meargă, să facă o delegație, să se ducă la Bolojan și să îi zică ‘Domne, dați-ne dreptul să promovăm, faceți ceva!’”, l-a pus în temă Horia Ivanovici.

„O acțiune civilizată. Și cu ce l-a deranjat asta pe Gigi?”, a răspuns Giovanni Becali. „Nu a fost vorba că l-a deranjat asta pe Gigi. L-a deranjat că au zis că le dădea bani la negru. Și Gigi a zis ceva de genul ‘Bă, dar am avut grijă de voi’”, a continuat Ivanovici.

Când și cum a început Gigi Becali să bage bani la Steaua

La sfârșitul anilor ’90, clubul CSA Steaua (aflat sub patronajul Armatei) avea mari probleme financiare. În 2000, Gigi Becali a fost invitat de conducerea clubului să ajute echipa cu bani. A început prin finanțarea transferurilor și a salariilor jucătorilor, fără să dețină încă oficial clubul. Totodată, în anul 2000, clubul de fotbal Steaua a fost reorganizat ca AFC București, entitate civilă, separată juridic de CSA.

Gigi Becali a primit acțiuni, alături de Viorel Păunescu și de Victor Pițurcă, și a devenit membru în conducere. În 2003, Gigi Becali a fondat SC Fotbal Club Steaua București SA, o societate comercială privată, care a preluat echipa și locul acesteia în campionat. Din acel moment, latifundiarul din Pipera a devenit pe deplin patronul Stelei.

„Și eu trebuia să particip acționar la Steaua, dar eu nu am vrut să particip. Gigi mi-a zis mie că vrea să ia Steaua înainte să ia Steaua. Mi-a zis că are de gând să ia Steaua. Știi ce i-am zis atunci? ‘Ai grijă cum faci actele cu Păunescu’. Că Păunescu era atunci președinte. Fusese Gațu și după ce a venit Gațu și ne-a spus că nea Viorel e președinte, am zis ‘Toți patru câte 25%!’ Eu, Gigi, Pițurcă și Păunescu.

Și eu am zis ‘Vă las pe voi. Eu nu bag bani. Eu iau bani fără să bag bani’. Și au rămas ei fiecare cu câte 33%. Restul, nu mai știu ce s-a îmtâmplat. Eu eram cu ale mele, eram pe avioane, tot timpul plecat. Ei s-au înțeles așa. Din câte mai știu, Gigi i-ar fi dat bani lui Pițurcă, că Pițurcă nu mai avea bani să țină Steaua. I-a dat banii să iasă și Pițurcă să rămână doar antrenor. Nu mai țin minte exact, că eu atunci mă și certasem cu ei”, a adăugat celebrul agent FIFA, în exclusivitate la „GIOVANNI SHOW”.

CSA Steaua și FCSB, în război de peste 10 ani

În 2014, ÎCCJ a decis că marca „Steaua București” aparține Armatei, după ce CSA Steaua, controlată de Ministerul Apărării, a contestat în instanță dreptul lui Becali de a folosi numele, sigla și palmaresul „militarilor”. Astfel, din 2017, clubul patronat de Gigi Becali se numește FCSB, în timp ce Armata a reînființat secția de fotbal.

„(n.r. – Au vreo șansă acum dacă se duc la Bolojan?) Horia, nu știu ce se întâmplă. Dacă până acum nu au avut nicio șansă, când era liniște. Când erau oameni mai importanți de la PSD la conducere, când Viorel Hrebenciuc și ceilalți care sunt steliști aveau putere să mai facă ceva, crezi acum că mai pot să facă ceva?

Dar știu eu? Mai ales în situația economică în care e acum România. Șansele sunt foarte mici. Asta e părerea mea. Se duc și ce fac? Că trebuie să devină club privat. Probabil o să zică de ce Primăriile pot, dau bani publici și țin echipele în divizia A și noi, Minister, nu? Și atunci o să sară și Dinamo, că și Dinamo vrea echipă. MAI are echipe care joacă în Champions League. Handbalul joacă în Champions League. Primăria București joacă în Champions League la handbal cu fetele. Noi de ce nu?”, a mai spus Giovanni Becali.

De ce CSA Steaua nu are drept de promovare în Liga 1

Începând cu sezonul 2021-2022, CSA Steaua evoluează doar în Liga 2. Echipa antrenată de Daniel Oprița nu are drept de promovare în prima ligă deoarece pentru că este un club deținut de stat (prin Ministerul Apărării Naționale) și nu are structura juridică potrivită pentru fotbalul profesionist, în care au voie să participe doar echipele de drept privat.

„Ministerul ține echipa degeaba, nu înțeleg de ce o mai ține. Tu trebuie să ții echipă care să facă performanță. Tu ai nevoie de titluri ca și club. Nu o mai ții. Faci o academie, unde crești jucători. O desființam! Făceam academie, copii, să vindem copii, să scoatem cheltuielile și gata.

Le-a făcut și stadion să mai cheltuie și cu ăla. Dacă ai făcut stadion, lasă mă să joace toate echipele. Că se duc să joace la Clinceni, pe mizerie, pe gârla aia. Și aici cheltui 200 de milioane de euro și ăia se accidentează de nu mai joacă 2-3 ani, dar cine să mai aibă dreptate în țara asta?”, a conchis „Don Giovanni”.