Giovanni Becali, „Ultimul Don”, interviu premium: „Eu am venit cu primul Rolls în România, să-mi duc invitații de la aeroport la stadion!” Exclusiv

Giovanni Becali, 69 de ani, este, pe cifre, impresarul numărul unu pe care l-a dat fotbalul românesc. Deși în acest moment își arogă doar rolul de consilier al firmei Becali Sport, condusă de , Giovanni Becali este „on fire”. Chiar la vârsta asta!

Relațiile nu i le ia nimeni, flerul și ochiul de vânător versat de talente, credibilitatea construită în sute de transferuri realizate sunt mai actuale ca niciodată. Iar ultimele 12 luni înseamnă, pentru CV-ul betonat al lui Giovanni Becali, transferurile lui Mihăilă și Man la Parma, Cicâldău și Moruțan la Galatasaray. Câte unul de la Craiova și de la FCSB, de euro aduse în fotbalul românesc.

Haideți să vedem ce e în spatele cortinei, cu un om care a scris, fără nicio exagerare, istorie în fotbalul nostru. Fotbal împletit cu crâmpeie de viață în măsura în care ne-au permis timpul și timpurile și sub „privirea nașului” Marlon Brando.

Giovanni Becali, interviu premium pentru FANATIK. Culisele transferurilor din Liga 1 la Parma și Galatasaray

În ultimul an ați făcut patru mari transferuri. În ordine, Mihăilă și Man la Parma, apoi Cicâldău și Moruțan la Galatasaray. Să le luăm pe rând…

– Nu am făcut eu transferurile astea, le-a făcut firma Becali Sport. Am avut și eu contribuția de a-l consilia bine pe Dragoș. Cu Mihăilă a fost primul pas… Nu-l cunoșteam bine, nu aveam contract de reprezentare cu el. Domnul Rotaru ne-a spus că în momentul în care firma noastră îi aduce oferta pe care o vrea pentru jucător, atunci Mihăilă va semna automat cu noi. Și așa a fost, Mihăilă a semnat cu Dragoș Sârbu un contract pe cinci ani.

Man și Mihăilă au nevoie de continuitate, de 14-15 meciuri consecutive fără accidentări, fără cartonașe, Parma câștigând puncte cu ei în teren. Serie B este mult mai grea decât Serie A! Eu le spun că atunci când intră 2 minute, 10, 17, trebuie să joace. Dacă nu o faceți bine, măcar să transpirați, măi băieți, pentru banii ăia pe care-i luați la Parma” – Giovanni Becali

„Oamenii de la Parma știau că Mihăilă are pubalgie. «Îl vindecăm noi!»”

Au durat mult negocierile cu Parma pentru Mihăilă?

– Păi Rotaru a obținut banii pe care i-a dorit, jucătorul a obținut salariul pe care și l-a dorit, Dragoș a obținut comisionul pe care l-a dorit. Așa s-a realizat transferul lui Mihăilă la un club foarte bogat, cel mai bogat acum din liga a doua italiană. Cred că , este cel mai bogat patron din tot fotbalul italian!

N-au fost deloc probleme la transferul lui Mihăilă, care era accidentat?

– Oamenii de la Parma au trecut peste toate astea, știau că Mihăilă are pubalgie. Chiar era în Germania la tratament, de unde a venit direct la Parma. „Îl vindecăm noi, nu-i problemă! Chiar îl vrem”, asta mi-au zis cei de la Parma. Și s-a vindecat după vreo 4 luni, apoi iar a avut probleme, cum are și acum. nu a avut un sezon regulat, ca să putem vedea valoarea lui adevărată. Nici el, nici Man.

8,5 milioane de euro a fost prețul transferului lui Valentin Mihăilă la Parma



30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Mihăilă cu Parma



600.000 de euro este salariul anual al lui Mihăilă, acesta urmând să crească în fiecare sezon

8,5 milioane de euro este cota actuală a jucătorului de 21 de ani

Nedumerirea lui Gigi Becali: „Păi și cum facem, Giovanni, că eu nu vorbesc engleză?”

Cum au decurs negocierile cu miliardarul american Kyle Krause?

– O discuție de care-mi aduc aminte cu plăcere a fost despre transferul lui Man. Îmi zicea Krause că vărul meu nu lasă la preț și nu știe ce să facă. Atunci s-a pus problema cum reușesc cei doi să comunice. „Gigi, cum facem că patronul Parmei știe de hârtiile pe care tu mi le-ai dat pentru Man, de 12, 13 milioane și vrea să negocieze cu tine?” „Păi și cum facem, Giovanni, că eu nu vorbesc engleză?”, îmi zice Gigi. Și atunci am găsit soluția Meme Stoica. I-am dat lui Krause numărul lui Meme și au discutat ce doreau până ce Gigi și patronul Parmei s-au pus de acord asupra sumei de transfer.

Pentru Kyle Krause, fotbalul e o plăcere. Chiar dacă echipa ar ajunge în liga a treia, el rămâne la Parma. Krause tratează fotbalul ca pe un show, la fel ca în America. Vrea ca lumea să vină la stadion și să se simtă ca în America. Să aibă și spectacole înainte, în pauză, după meciuri. Krause e un om foarte bogat, dar nici nu realizezi lucrul ăsta când stai la masă cu el, discuți și bei un pahar de vin. Are cinci copii, proprietăți prin toată lumea, un om extraordinar” – Giovanni Becali

Dar Gigi Becali nu mai dorea să-l dea pe Man la un moment dat…

– Da, așa e, așa face Gigi. Că nu-l mai dă, că-l ține ca să ia campionatul, de-astea… Atunci a intervenit Krause, a vorbit cu Meme, cum ziceam, apoi cu Gigi și s-au pus de acord. Pe mine nu m-a interesat nimic altceva decât să le fac legătura, restul a fost treaba lui Dragoș și a lui Gigi. Oricum, Gigi a promis tuturor jucătorilor că le dă drumul, indiferent ce impresar au, dacă oferta care vine la el îi convine. Așa a fost și cu .

11 milioane de euro a costat transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma



30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Dennis Man cu Parma



1,2 milioane de euro este salariul anual al lui Man la Parma

10 milioane de euro este cota actuală a jucătorului de 23 de ani

„Nu am vorbit cu Anamaria de 8-9 ani. Cum ar fi să mă cert cu o femeie?”

La acea vreme s-a vorbit că Man ar fi fost obligat să rupă contractul cu Anamaria Prodan și să semneze cu Parma.

– Doamne ferește! Nu l-a obligat nimeni, a fost decizia lui și a familiei. cu care am plecat cu el și cu tatăl lui toată lumea a fost relaxată. Am mâncat, am băut un pahar de șampanie, totul elegant… El avea o clauză, acum are un proces cu fostul lui manager…

Ați avut vreo discuție directă cu Anamaria la momentul transferului lui Man la Parma?

– Nu, n-am treabă. Eu nu am mai vorbit cu Anamaria de 8 sau de 9 ani, nici nu mai știu. Îmi văd simplu de ce am de făcut cu Dragoș și cu firmele noastre. Cum ar fi să mă cert eu prin presă cu o femeie? Într-adevăr, m-am certat cu ea acum 9-10 ani, dar atunci m-am certat pentru că s-a luat de frati-miu, nu din alt motiv. Citeam eu când eram „acolo” că , că aveam bodyguarzi… Nu-mi venea să cred! Filme!

Dacă un jucător care e semnat cu Becali Sport vine cu ofertă de la alt agent nu e nicio problemă. Le-am spus. Acel agent face transferul, noi discutăm apoi doar de comisionul la salariu. Simplu ca «Bună ziua!» I-am zis lui Dragoș să accepte concurența, pentru că asta te face mai tare. Așa îi elimini, unul câte unul, pe ceilalți” – Giovanni Becali

„Imediat după Revoluție am venit cu un Mercedes 560! S-a strâns toată Pipera, tot Aurel Vlaicu, Floreasca”

Lumea e foarte interesată și de astfel de subiecte…

– Așa e, dar unii trăiesc numai din . Eu pe lângă viața mea mondenă am mai făcut și fapte. Astea rămân. Văd acum unii care-și iau ultimul Porsche sau ultimul Ferrari. Păi Giovanni Becali a adus primul Rolls din România! Și nu l-am luat pentru mine, ci ca să-mi duc oaspeții de la aeroport până la stadion, să-i atrag în businessul meu! Mondenul a fost interesant până am intrat în comunitatea europeană, pentru că eram puțin sălbatici, eram în spatele lor, încercam să fim ca ei.

Acum credeți că ne apropiem de ei?

– Ce să zic? Îmi amintesc cum am venit imediat după Revoluție în România cu un Mercedes 560! S-a strâns toată Pipera, tot Aurel Vlaicu, Floreasca, veniseră toți. Ce mașină-i asta? Îmi amintesc apoi de tata, care avea o Dacie 1300, albă și i-o mai luam eu. Tata avea gogoșerie pe la Hala Traian, se trezea la 4 dimineața, îi trebuia mașina, frământa la 5… Eu nu mă trezeam sau nu-i aduceam mașina, îl trezea pe un nepot să îl ducă… Ce vremuri! Și prin 1995 parcă, i-am făcut surpriza: „Tată, mai ții minte cât te-am chinuit eu cu Dacia aia alb 13? Uite aici un Mercedes 190 nou-nouț, alb 13, pentru tine!”

Și care a fost reacția lui?

– Îți dai seama! Apoi toți unchii mei au venit să se urce în mașină, să se ducă apoi cu bacul în Bulgaria, la Silistra, unde au copilărit ei… Deci, revin, mondenul a fost până am intrat în Comunitate și poate un an, doi după ce ne-am pârjolit puțin cu Comunitatea!

Sunt singurul impresar din lume care am refuzat Barcelona și Real Madrid! Este vorba de Chivu. Dar Chivu a câștigat cei mai mulți bani dintre toți jucătorii mei. Doar la Inter a avut 4,5 milioane de euro pe an, timp de 8 sezoane” – Giovanni Becali

„Fatih Terim vrea să reconstruiască Galatasaray în jurul lui Cicâldău și Moruțan”

De la Parma mergem la Galatasaray… Cicâldău de la Craiova la Galata în iulie 2021…

– Alex Cicâldău este cel mai constant jucător dintre cei despre care vorbim. Este foarte apreciat la Istanbul și poate deveni chiar căpitanul lui Galatasaray! Este extrem de bine văzut acolo. În sfârșit! Și el, și Moruțan au stat o oră și jumătate în biroul lui Fatih Terim, care le-a explicat ce așteaptă de la fiecare. Terim vrea să reconstruiască Galatasaray în jurul celor doi români. S-a terminat cu ouăle pline de diamante la Galatasaray!

De așa-numiții elefanți vorbim?

– Exact. Gata! Ajunge cu Falcao 6 milioane de euro pe an, Babel 4 milioane, străinii ăștia cu salarii imense. Poate mai rămâne Marcao, fundașul central, cu care-ți mai faci treaba niște ani, dar gata. va fi probabil pilonul principal a ceea ce vrea să facă Terim la Galata.

Beșiktaș, Galata, Fenerbahce sunt cluburi care au datorii, dar nu vor dispărea niciodată. Cum în Spania, și Real Madrid, și Barcelona au datorii, dar nu vor dispărea. Păi dacă dispar astea, dispare religia, înseamnă că nu mai sunt catolici, s-a dus biserica! Ăsta e impactul acestor cluburi” – Giovanni Becali

„Galata m-a contactat prima oară pentru Stanciu, nu pentru Cicâldău”

Înainte să se facă transferul lui Cicâldău la Galata, s-a vorbit de Stanciu acolo…

– E corect. Pe mine m-a sunat directorul lor sportiv și m-a întrebat dacă-l am pe Stanciu. Nu, nu-l am pe Stanciu… Deci Galata m-a contactat prima oară pentru Stanciu. Eu puteam să intru în discuție cu managerul lui Stanciu, cu Sașa, că îl cunosc din Germania, dar nu a fost cazul. O să-ți spun de ce. Pentru că patronul de la Slavia a blocat totul. I s-a spus inițial că Galata dă , era dispus la negocieri, dar apoi a aflat că turcii oferă 5,5, poate 6, maxim 7. A fost momentul în care patronul de la Slavia, care e foarte potent financiar, a spus stop! Fusese păcălit! Deci nu mai aveam de ce să iau legătura cu Sașa.

Ce a urmat?

– „Dacă nu-l luăm pe Stanciu, ce jucător putem lua cu tine?”, m-au întrebat cei de la Galata. „Am un jucător care nu știu dacă e Stanciu, dar cred că box-to-box e mai bun decât Stanciu. E Cicâldău!”, le-am zis.

„Am avut ceva dureri de cap la transferul lui Cicâldău, pentru că e greu de negociat cu Mihai Rotaru”

Îl cunoșteau cei de la Galata pe Cicâldău?

– Bummm! Asta poate te va surprinde. Îl știau, îl urmăreau! a spus DA în secunda doi. Mi-a zis în primul rând că garanția transferului e faptul că e reprezentat de mine, apoi că scouterul principal al lui Terim, Emre îl cheamă, prieten bun cu el, i-l propusese deja. Emre e un caz special! Este în scaun cu rotile de mulți ani, de când îi dădeau Hagi și Popescu autografe la Istanbul. Iar Emre i-a vorbit extraordinar lui Terim despre Cicâldău.

Burak Elmas, actualul președinte de la Galata, este ginerele lui Faruk Suren, președintele cu care am lucrat eu 7-8 ani la Galata. Burak era toată ziua cu Hagi și cu Popescu, trăiau în același rezidențial de 8 case, cu piscine. Era familiarizat cu tot ce e la Galata, iar acum a câștigat alegerile la club” – Giovanni Becali

Cum a reacționat Mihai Rotaru când i-ați adus oferta pentru Cicâldău?

– Am avut ceva dureri de cap, pentru că este greu de negociat cu Rotaru. Până ajungi cu el la un numitor comun durează, dar după ce ai bătut palma este om de cuvânt sută la sută și respectă înțelegerea.

„Moruțan are ceva probleme din cauza limbii. Face meditații de engleză și turcă”

Cum s-a ajuns la prețul de 6,5 milioane pentru Cicâldău?

– Păi Rotaru a plecat de la 10 milioane de euro, Galata propunea 5 și în final s-a ajuns la 6,5 milioane de euro cu 20 la sută dintr-un transfer ulterior. Acum să vedem până unde merge , pentru că au prime și Craiova cu Cicâldău, și Steaua cu Moruțan.

6,5 milioane de euro este prețul transferului lui Alex Cicâldău de la Universitatea Craiova la Galatasaray



30 iunie 2026 este data la care expiră contractul lui Alex Cicâldău cu Galatasary



1,1 milioane de euro pe sezon câștigă Alex la Istanbul

9 milioane de euro este cota actuală a mijlocașului de 24 de ani

25 de milioane de euro este clauza de reziliere a lui Cicâldău

Cum s-a integrat Moruțan la Istanbul?

– Are momentan probleme din cauza limbii. Face meditații de engleză și de turcă, ca să se integreze cât mai repede. Mai mult decât atât, Galatasaray are pe bancă lângă Fatih un băiat pe care-l cheamă Mert și care vorbește 8 limbi străine. Mert transmite tuturor străinilor, în limba lor, ce vrea Terim. Iar chestia tare este că Mert învață acum limba română ca să-i transmită lui Moruțan! Deja știe câteva cuvinte: jos, între linii, dreapta, stânga… Mert, un băiat tânăr și foarte deștept, îmi și spunea că el crede că va învăța mai repede limba română decât Moruțan limba turcă… Deci se vor înțelege!

Mesajul lui Terim către Moruțan: „Tu vorbește din picioare! Asta e ceea ce mă interesează”

Cum îl percepe Fatih Terim pe Moruțan?

– Pe Terim nu-l interesează chestiile astea de limbă… Chiar a avut o , la care am fost de față și i-a zis: „Tu vorbește din picioare! Asta vreau. Limba fotbalului este aceeași peste tot” Cred că i-a dat un impuls puternic lui Moruțan ce i-a zis Terim. Oricum, pentru Moruțan acest an este de adaptare, iar eu cred că el ar juca mai bine în spatele unui vârf.

3,5 milioane de euro este prețul transferului lui Olimpiu Moruțan de la FCSB la Galatasaray



30 iunie 2026 este data la care îi expiră contractul lui Olimpiu Moruțan



800.000 de euro pe sezon câștigă Moruțan la Istanbul

5 milioane de euro este cota actuală a mijlocașului de 22 de ani

Cu Tănase, cu Florinel Coman, ce faceți? Mai pleacă de la FCSB?

– Tănase a fost la un fir de păr să plece… Dar să nu-l plângem pe Tănase pentru că , e omul de bază la Steaua, e omul care-i poate face campioni! Totul se învârte la Steaua în jurul lui. Iar când va veni o echipă și va da 3 milioane, pleacă! Care-i problema?

„Florinel Coman a negociat în biroul meu un salariu anual de 1 milion de dolari”

Florinel Coman?

– Uff, cât timp a pierdut din cauza accidentării, aproape doi ani… Uite, aici, în biroul din fața noastră, am avut ofertă de la un club american, din Orlando. A venit directorul general, un brazilian, l-am chemat și pe . Ofereau 8 milioane de dolari și 50 la sută! Era deja pandemie, deci vorbim de acum un an și câteva luni. Vara lui 2020. N-a vrut Gigi! Coman lua 1 milion de dolari pe an! Asta e! Acum îi trebuie sănătate și să revină în formă, are doar 23 de ani.

Nu-i pare rău lui Gigi acum?

– Era perioada când Gigi visa 25-30 de milioane de euro pe jucătorii lui, dar s-a convins că nu e chiar așa. Și pe Man vroia 18-20 și l-a dat până la urmă. A înțeles că, atunci când ai oferta, o plesnești și gata!

„Gigi îmi strigă peste gard: «Hai, măi Giovanni, la biserică pentru că nu mai e timp»”

Cât de strânse sunt relațiile actuale cu Gigi Becali?

– Foarte bune, nici nu au cum să fie altfel. Una e ambiția fiecăruia și cu totul alta e cearta de sânge. Mă vede prin curte și-mi spune „Hai, măi Giovanni, la biserică pentru că nu mai e timp” Eu îi spun că am biserica în suflet.

V-a ajutat când ați fost bolnav de Covid…

– Normal, cum altfel? Și-a trimis asistentele lui de au băgat o grămadă de Molotovuri de-ale în mine, mamă, mamă! A venit și el personal. Plus că eu mi-am făcut și vaccin, deși Gigi nu m-a lăsat. Dar i-am zis că nu am ce face, eu trebuie să circul, plec în străinătate, vin, plec iar. El merge la birou și acasă.

Ce patroni aveam în fotbal acum 10 ani și ce avem acum? Atunci era o Românie mai sălbatică și într-o goană permanentă după bani, acum avem o Românie săracă. Mai educată, dar săracă” – Giovanni Becali

„Am vorbit cu Bölöni și vrea să vină la națională, dar nu poate pe 15.000 de euro pe lună”

Ce facem cu naționala?

– Rădoi a plecat pentru că e un om de cuvânt, un om încăpățânat. Și nu era vorba de bani, plus că nu cred că are o ofertă în momentul ăsta. El vrea să preia o echipă de club, să fie 8-10 ore pe zi cu jucătorii, ca să implementeze ce are el în cap. Și are în cap! Discursul lui Rădoi e fabulos din punctul ăsta de vedere și de aceea a avut și presa lângă el atâta timp. Nu-și poate pune în practică ideile la națională, unde are 6 meciuri pe an.

Cine vine în locul lui Rădoi?

– Pe Mircea Lucescu să-l uităm. Hagi era cea mai bună variantă, dar nu poate lăsa Farul în situația asta niciodată! Dan Petrescu e la CFR și nu cred că pleacă. Olăroiu nu se sacrifica să vină la națională pe 15.000 de euro, îi cad tresele! Probabil tot dintre cei tineri. . Oricum Burleanu a jucat la loterie cu naționala până acum.

Bölöni?

– Și Bölöni ar fi o soluție, am vorbit cu el. Vrea să vină la națională, dar nu poate pe 15.000 de euro. E nevoie de măcar 25.000 pe lună și nu cred că federația poate face efortul ăsta financiar. Deci, Boloni sigur ar veni!

„Una e să scoți Dinamo din insolvență în A, altceva e să o scoți în B”

„Ceea ce mă îngrijorează este situația lui Dinamo. Îmi pare rău pentru că avem acolo vreo 8-9 jucători tineri. Cel mai important este să se salveze de la retrogradare. Trebuie să facă orice pentru treaba asta. Poate era mai bine dacă Dinamo retrogada acum 2 ani, nu mai veneau spaniolii și acum era ok.

Și mai e important un lucru, indiferent că domnul Zăvăleanu, pe care nu-l cunosc, va scoate echipa din insolvență. Una e să o scoți din insolvență în A și cu totul alta să scoți Dinamo din insolvență în B. Mă mai deranjează ceva: stadionul. Să fii în buricul Bucureștiului și să ai cel mai urât stadion chiar e o rușine!”