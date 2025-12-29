Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei”

ADVERTISEMENT

Balonul de Aur rămâne cel mai înalt merit pe care un fotbalist îl poate primi pe plan individual, în cariera sa. Giovanni Becali a fost invitat special la evenimentul din 1994 și a povestit cum a fost Stoicikov la doar un pas să se încaiere cu rivalul său, Hugo Sanchez.

Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său chiar la decernarea Balonului de Aur în 1994

Giovanni Becali, , a fost prezent la decernarea Balonului de Aur în 1994. Impresarul a fost înconjurat doar de nume mari, fiind nevoit chiar să aplaneze un conflict.

Mai exact, bulgarul Stoicikov, jucător la echipa catalană atunci și eventualul câștigător al trofeului, s-a contrat cu Hugo Sanchez, rivalul său de la Real Madrid. Giovanni Becali a fost nevoit să stea între cei doi pentru a potoli spiritele.

Cum i-a despărțit Giovanni Becali pe Hristo Stoicikov și Hugo Sanchez

„Balonul de Aur din 1994. Eram la Koln, unde a primit Stoicikov Balonul de Aur. Erau Stoicikov, Mariana, eu și Hugo Sanchez. Stoicikov era golgheterul sezonului, juca la Barcelona atunci. Înainte de decernare, au vrut să se încaiere, să sară la bătaie. Stoicikov cu Hugo Sanchez.

Hugo spunea că Stoicikov vine din Bulgaria și că el vine din Mexic, de unde e fotbalul mai așa, că a dat goluri frumoase la Real Madrid și a câștigat titluri. Au fost aproape să se bată, ăsta e motivul pentru care eu am stat între ei. Erau vreo 5-6 manageri de top acolo. Se uita lumea la ei”, a spus inițial Giovanni Becali la emisiunea Giovanni Show.

Giovanni Becali și moda costumelor. Cum a adoptat o ținută elegantă celebrul impresar

În cadrul aceleiași emisiuni, cu timpul un stil vestimentar elegant. El a mărturisit că nu fost împăcat în totalitate cu ținuta pentru evenimente, cravata fiind cea care îi crea tot timpul disconfort.

„Am învățat încet, încet să mă îmbrac. Am început din România, eu cu prietenii mei dădeam bani lui Gino Iorgulescu, lui Cazan, lui Mircea Sandu să ne aducă și nouă din străinătate câte un costum, ca să intrăm și noi în hoteluri de lux să schimbăm valută cu străinii. Am văzut cum era lumea îmbrăcată, am început să evoluez.

În primii ani, când nu aveam bani să cumpăr un costum, aveam oameni care îmi aduceau și dădeam un 20%. Nu știu cum făceau, se practică și azi. Îi spuneam pe care îl vreau și pe acela mi-l aducea. Mi-l dădeau cu 25% din preț. Când am dat de bani îmi cumpăram de la buticuri, la cei mai tari croitori. Începusem să dau 4-5-6 mii de euro pe un costum.

Am purtat costum pentru că umblam într-o lume îmbrăcată în costume cu cravate. Când ieșeam afară și începea viața mea privată, era altă chestie. Cravata mă sufocă, nu mi-a plăcut să fiu încorsetat, deși am fost. După întâlnire imediat o desfăceam, o băgam în buzunar. Pe mine nu m-a ținut niciodată nimeni în lesă, nici nevasta, nici familia, nimeni!”, a mai spus Giovanni Becali.