Giovanni Becali, ironic cu transferul lui Louis Munteanu. ”Nu mai dă în toată cariera 20 de goluri într-un sezon. Îl țin ca pe un bibelou”

Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul lui CFR Cluj la returul cu Braga, iar Giovanni Becali a mărturisit că nu crede în transferul jucătorului la sumele menționate de patronul Neluțu Varga.
În cea mai recentă ediție a emisiunii ”DON Giovanni”, agentul Ioan Becali nu s-a rătat deloc impresionat de calitățile lui Louis Munteanu și este convins că acesta nu va mai înscrie vreodată 20 de goluri într-un sezon.
”O parte din ăia 18 milioane pe Louis Munteanu i-a luat deja Neluțu Varga. A luat acontul și în iarnă o să ia încă o rată. Au zis ăia ‘hai să-l lăsăm la tine să mai joace că poate face purici’”, a început Becali cu o glumă subiectul privind transferul lui Louis Munteanu.
”Neluțu e cel mai bun prieten al meu, dar are câteva de-astea… Se pot da 5-6 milioane pe Baiaram. Să-mi spui când Louis Munteanu o să mai dea vreodată în activitatea lui, că mai are 12-14 ani de jucat, 20 de goluri în vreo ligă. În campionatul nostru dai și nu a mai dat nimeni de mult timp 20 de goluri”, mai spus agentul.
”Trece timpul și l-au ținut iar acasă cu Braga. L-au ținut ca pe un bibelou. Tu ai meci decisiv cu Braga și îl ții acasă. Nu înțeleg”, l-a completat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”DON Giovanni”.
Giovanni Becali este de părere că suma corectă de transfer pentru Louis Munteanu se învârte undeva între 6 și 7 milioane de euro și a explicat de ce echipele mari din Europa nu sunt interesate de jucătorii noștri.
”Dacă zicea că are una de 7 și a refuzat-o, era ok. Dar am 18 și aștept… Dacă tot a dat 20 de goluri, zic că un 6-7 milioane era o sumă civilizată pentru un jucător care joacă în România, un campionat mai slab. De ce crezi tu că cei mari se gândesc că e slab campionatul nostru?
Pentru că cele care merg în cupele europene nu fac față până în fazele finale. De asta campionatul nostru este sub cel din Serbia, o să ajungă în timp, dacă vom continua așa, și o să fie și sub cel din Kosovo. Nu mai spun de Grecia, Turcia, Croația, chiar și Slovenia”, a afirmat impresarul, la emisiunea ”DON Giovanni”.