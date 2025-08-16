Sport

Giovanni Becali, ironic cu transferul lui Louis Munteanu. ”Nu mai dă în toată cariera 20 de goluri într-un sezon. Îl țin ca pe un bibelou”

Mult trâmbițatul transfer al Louis Munteanu pe o sumă uriașă a fost subiect de glume la emisiunea ”DON Giovanni”, iar Ioan Becali nu a avut milă de atacantul lui CFR Cluj.
Traian Terzian
16.08.2025 | 13:24
Giovanni Becali ironic cu transferul lui Louis Munteanu Nu mai da in toata cariera 20 de goluri intrun sezon Il tin ca pe un bibelou
Giovanni Becali, adevărul despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik

Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul lui CFR Cluj la returul cu Braga, iar Giovanni Becali a mărturisit că nu crede în transferul jucătorului la sumele menționate de patronul Neluțu Varga.

Transferul lui Louis Munteanu, subiect de glume între Giovanni Becali și Horia Ivanovici

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”DON Giovanni”, agentul Ioan Becali nu s-a rătat deloc impresionat de calitățile lui Louis Munteanu și este convins că acesta nu va mai înscrie vreodată 20 de goluri într-un sezon.

”O parte din ăia 18 milioane pe Louis Munteanu i-a luat deja Neluțu Varga. A luat acontul și în iarnă o să ia încă o rată. Au zis ăia ‘hai să-l lăsăm la tine să mai joace că poate face purici’”, a început Becali cu o glumă subiectul privind transferul lui Louis Munteanu.

”Neluțu e cel mai bun prieten al meu, dar are câteva de-astea… Se pot da 5-6 milioane pe Baiaram. Să-mi spui când Louis Munteanu o să mai dea vreodată în activitatea lui, că mai are 12-14 ani de jucat, 20 de goluri în vreo ligă. În campionatul nostru dai și nu a mai dat nimeni de mult timp 20 de goluri”, mai spus agentul.

”Trece timpul și l-au ținut iar acasă cu Braga. L-au ținut ca pe un bibelou. Tu ai meci decisiv cu Braga și îl ții acasă. Nu înțeleg”, l-a completat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”DON Giovanni”.

Giovanni Becali este de părere că suma corectă de transfer pentru Louis Munteanu se învârte undeva între 6 și 7 milioane de euro și a explicat de ce echipele mari din Europa nu sunt interesate de jucătorii noștri.

”Dacă zicea că are una de 7 și a refuzat-o, era ok. Dar am 18 și aștept… Dacă tot a dat 20 de goluri, zic că un 6-7 milioane era o sumă civilizată pentru un jucător care joacă în România, un campionat mai slab. De ce crezi tu că cei mari se gândesc că e slab campionatul nostru?

Pentru că cele care merg în cupele europene nu fac față până în fazele finale. De asta campionatul nostru este sub cel din Serbia, o să ajungă în timp, dacă vom continua așa, și o să fie și sub cel din Kosovo. Nu mai spun de Grecia, Turcia, Croația, chiar și Slovenia”, a afirmat impresarul, la emisiunea ”DON Giovanni”.

Cât valorează de fapt Louis Mounteanu

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
