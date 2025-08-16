Giovanni Becali, ironic cu transferul lui Louis Munteanu. ”Nu mai dă în toată cariera 20 de goluri într-un sezon. Îl țin ca pe un bibelou”

Louis Munteanu , iar Giovanni Becali a mărturisit că nu crede în transferul jucătorului la sumele menționate de patronul Neluțu Varga.

Transferul lui Louis Munteanu, subiect de glume între Giovanni Becali și Horia Ivanovici

În cea mai recentă ediție a , agentul Ioan Becali nu s-a rătat deloc impresionat de calitățile lui Louis Munteanu și este convins că acesta nu va mai înscrie vreodată 20 de goluri într-un sezon.

”O parte din ăia 18 milioane pe Louis Munteanu i-a luat deja Neluțu Varga. A luat acontul și în iarnă o să ia încă o rată. Au zis ăia ‘hai să-l lăsăm la tine să mai joace că poate face purici’”, a început Becali cu o glumă subiectul privind transferul lui Louis Munteanu.

”Neluțu e cel mai bun prieten al meu, dar are câteva de-astea… Se pot da 5-6 milioane pe Baiaram. Să-mi spui când Louis Munteanu o să mai dea vreodată în activitatea lui, că mai are 12-14 ani de jucat, 20 de goluri în vreo ligă. În campionatul nostru dai și nu a mai dat nimeni de mult timp 20 de goluri”, mai spus agentul.

”Trece timpul și l-au ținut iar acasă cu Braga. L-au ținut ca pe un bibelou. Tu ai meci decisiv cu Braga și îl ții acasă. Nu înțeleg”, l-a completat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”DON Giovanni”.

Motivul pentru care nu suntem bine văzuți în vestul Europei

Giovanni Becali este de părere că suma corectă de transfer pentru Louis Munteanu se învârte undeva între 6 și 7 milioane de euro și a explicat de ce echipele mari din Europa nu sunt interesate de jucătorii noștri.

”Dacă zicea că are una de 7 și a refuzat-o, era ok. Dar am 18 și aștept… Dacă tot a dat 20 de goluri, zic că un 6-7 milioane era o sumă civilizată pentru un jucător care joacă în România, un campionat mai slab. De ce crezi tu că cei mari se gândesc că e slab campionatul nostru?

Pentru că cele care merg în cupele europene nu fac față până în fazele finale. De asta campionatul nostru este sub cel din Serbia, o să ajungă în timp, dacă vom continua așa, și o să fie și sub cel din Kosovo. Nu mai spun de Grecia, Turcia, Croația, chiar și Slovenia”, a afirmat impresarul, la emisiunea ”DON Giovanni”.