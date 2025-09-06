Giovanni Becali l-a propus pe Vlad Chiricheș la două echipe după ce Gigi l-a dat afară de la FCSB: „Să-i dea jumătate din contract!”. Exclusiv

după greșeala comisă în derby-ul cu CFR Cluj. Gigi Becali l-a scos din lot și a anunțat clar că mijlocașul nu va mai juca pentru campioana României. Giovanni Becali e de părere că fotbalistul încă are viitor în fotbalul românesc.

Chiricheș a ieșit din planurile lui Gigi Becali. Ce se poate întâmpla cu fotbalistul campioanei României

Fără doar și poate, Vlad Chiricheș este unul dintre jucătorii cu mare experiență din Superliga României. A jucat ani la rând în Anglia și Italia, până să revină la FCSB. Totuși, în ultimele meciuri a greșit mult, iar Gigi Becali s-a săturat și a anunțat că îi va căuta un loc în staff, întrucât nu mai are încredere în calitățile sale.

iar viitorul său pare în continuare incert. Fotbalistul ar putea accepta propunerea patronului și să preia o funcție oficială la club sau, de ce nu, să își caute un angajament la o nouă echipă.

Vlad Chiricheș ar putea semna cu o altă echipă. Propunere pentru Gigi Becali

Giovanni Becali a analizat situația fotbalistului. Impresarul crede că Vlad Chiricheș are în continuare lucruri de demonstrat în fotbalul românesc și anunță că oricând acesta ar putea să devină un om important la o altă formație din Superliga României.

„Chiricheș e un băiat care nu bagă în seamă. Poate pleacă la altă echipă. Eu cred că sunt echipe care au nevoie de Chiricheș, la noi în țară. Chiricheș poate să meargă și la Sibiu, și la Arad. Cine nu l-ar lua pe Chiricheș? Nu știu dacă CFR Cluj l-ar lua.

Dar echipele din afara celor 4-5, la orice echipă de pe locurile 6, 7, 8, Chiricheș poate juca fără probleme încă un an, doi. Asta e părerea mea. Gigi îi plătește până la finalul contractului, dar se poate face o înțelegere cu o echipă de la noi. Să-i dea jumătate din contract și să meargă să joace dincolo, dacă are plăcerea. E greu după ce ai jucat la FCSB, ai jucat la București, ai casă aici. E greu să mai pleci cu familia”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.