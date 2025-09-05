Giovanni Becali l-a pus la zid pe Mircea Lucescu privind situația jucătorului de la FCSB la națională: „I se face o nedreptate de 3 ani”

Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, e de părere că lui Ștefan Târnovanu, portarul de bază de la FCSB, i se face o adevărată nedreptate.

Mircea Lucescu, în fața unei decizii. Cine va apăra poarta echipei naționale

În ultimii ani, poarta naționalei României a fost păzită de Florin Niță și de Horațiu Moldovan. , însă se pare că selecționerul nu se va baza pe el, întrucât preferă un goalkeeper cu un joc mai bun de picior.

Giovanni Becali consideră că Ștefan Târnovanu merită pe deplin șansa să intre în poarta naționalei, întrucât în ultimele două sezoane a avut evoluții foarte bune și excelează la capitolul intervenții decisive. Impresarul e de părere că Mircea Lucescu mizează mult prea mult pe un joc de pase în propria jumătate.

„I se face o nedreptate de 3 ani de zile. Lui Târnovanu i se face o nedreptate de două sezoane și jumătate. Îl văd titular la națională. A luat primul campionat, a luat al doilea, a mers până în optimi în Europa League. Hai să îi dăm și lui șansa în meciurile de calificare.

Se spune că Moldovan joacă cu piciorul, că are joc de picior. Are 7-8 cm mai puțin decât Târnovanu. Donnarumma, crezi că joacă mai bine cu piciorul decât Ederson? Nu. Are alonjă, are intervenții excepționale. S-a convins și Guardiola că nu toată baza e în jocul portarului de picior.

Târnovanu are și a avut intervenții. Joci cu cine vrei în amicalul ăsta, poți schimba portarul. Hotărăște-te cu cine joci titular în Cipru. Sper la experiența lui Lucescu. Eu știu că face un joc de pase, dar să începi cu portarul… Timpurile se schimbă. Nu poți face același lucru 100 de ani. Ai nevoie de un portar care să iasă pe minge.

Noi nu avem. Un portar care joacă cu piciorul trebuie să aibă și fundași care să poată. Sau măcar închizătorul. Dacă vin cu marcajul după ei? Sunt portari care pur și simplu degajează în situații critice. Nu poți să riști. Din riscuri am văzut multe goluri luate, prin combinații în preajma careului. Trebuie să aibă și picior bun, dar picior bun pentru degajări”, a declarat Giovanni Becali la Don Giovanni.