Giovanni Becali l-a „taxat” pe Radu Naum în urma criticilor acestuia la adresa lui Jose Mourinho. Reacția jurnalistului. Exclusiv

Jurnalistul de la Digi, Radu Naum, l-a criticat pe Jose Mourinho pentru modul în care portughezul a venit îmbrăcat la dineul organizat cu o seară înaintea .

Radu Naum, pus la punct de Giovanni Becali după ce l-a criticat pe Jose Mourinho pentru vestimentația de la gala „Generației de Aur”

În cadrul unei intervenții telefonice la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, Giovanni Becali l-a ironizat pe Radu Naum în urma criticilor acestuia la adresa lui Jose Mourinho.

a fost unul la superlativ: „Toate au fost la superlativ: meciul, gala, invitații, copiii, părinții și bunicii din tribună. A fost o zi extraordinară pentru fotbalul românesc și pentru toată țara, inclusiv oameni politici. O bucurie pentru toată țara.

Impresarul nu a putut trece însă cu vederea declarațiile jurnalistului de la Digi Sport: „Toată lumea mulțumită, în afară de Radu Naum. Nu i-a convenit cum a fost îmbrăcat la gală Mourinho. A fost îmbrăcat ca un om simplu. Nu a fost îmbrăcat ca la Oscar sau la Cannes.

A fost un om simplu care s-a ridicat și s-a așezat la masă de o mie de ori. Pe durata galei a semnat și a făcut fotografii cu orice fel de oameni. Lui Radu Naum nu i-a plăcut cum era îmbrăcat”.

Radu Naum, atacat de Giovanni Becali: „Apare la televizor cu aceeași cămașă de 24 de ani”

Giovanni Becali a continuat tirul la adresa lui Radu Naum: „Trebuia să vină îmbrăcat într-un costum de gală de la Giorgio Armani, pentru că Naum așa se îmbracă. Apare la televizor cu aceeași cămașă de 24 de ani. Ca să vezi tu răutatea de la o sărbătoare, când au venit atâtea Baloane de Aur, el a fost singurul nefericit pentru că nu a venit Mourinho în costum de gală”.

Starurile fotbalului mondial au fost pur și simplu impresionate de ceea ce s-a întâmplat pe Arena Națională: „Fotbalul românesc și-a atins scopul, având 55.000 de spectatori. Incredibil! Toți, și Panucci, și Rivaldo, Stoichov, toți îmi spuneau că nu se poate pentru un asemenea meci să vină 55.000 de oameni. Publicul românesc are poftă de fotbal.

Generația de acum și celor care vor urma trebuie să se gândească la lucrul ăsta. Poporul român iubește fotbalul și vor fi întotdeauna alături de naționala României și cluburile pe care le simpatizează”.

„Numai Radu Naum nu făcea poză cu el”

Giovanni Becali a avut apoi o nouă remarcă acidă la adresa lui Radu Naum: „Omul nici nu a putut să mănânce. Ba venea unul, ba venea altul. Atât de rău era îmbrăcat, încât au venit toți fotbaliștii, toate Baloanele de Aur au venit să se fotografieze cu el.

Numai Radu Naum nu făcea poză cu el. Ei, Radu Naum a fost omul cel mai nefericit că a venit Mourinho în tricou. Întreabă-i pe invitați. Ar fi făcut poză cu Mourinho?”.

Reacția lui Radu Naum pentru FANATIK : „Am râs cu poftă când am ascultat declarațiile”

Contactat de FANATIK, Radu Naum a declarat pentru publicația noastră: „Am râs cu poftă când am ascultat declarațiile. În continuare mă fac vinovat de faptul că nu vreau autograful lui Mourinho, asta dacă nu cumva devine obligatoriu să ii cer un autograf!”.

Jose Mourinho, ofertă de 150 de milioane de euro. Alte săgeți pentru Radu Naum

Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte are în acest moment antrenorul portughez: „Eu am fost implicat în aducerea lui Mourinho. Băiatul a venit cu un avion privat de la Bahrein, unde a tratat cu Al Qadisiya din Arabia Saudită pentru un eventual contract. O echipă care nu prea are bani, îi dau doar vreo 150 de milioane pe trei ani. Să mă duc și eu pe-acolo cu George Mendez poate iau niște firimituri să ne trăim bătrânețile. Au doar câteva mii de miliarde”.

Apropiatul lui Mourinho a trimis din nou o „săgeată” la adresa lui moderatorului TV: „Și eu fac sport, merg la alergat, mă mențin. Nu prea tare că se supără Naum. Atâta răutate n-am văzut în viața mea! Vrei să-ți spun ceva? Mie-mi plac bluzele și cămășile lui de 30 de ani. Cu cravată îmi aduc aminte de ani buni când era el pe bune cu mine”.

Giovanni Becali i-a transmis apoi că nu va reuși niciodată să facă un interviu cu portughezul: „N-are cum să ajungă să facă el un interviu cu Mourinho. El a venit cu două zile înainte și a stat cu mine. A trebuit să stea cu Popescu, cu Hagi, să vorbim de ale noastre și așa mai departe. Aș fi vrut să îl duc să îl vadă pe Gigi Becali, pentru că se cunosc și sunt buni prieteni, dar cred că Gigi e prins cu ale lui și nu știu dacă ar fi avut timp”.

Agentul a vorbit apoi și despre fața umană a lui Mourinho și bineînțeles l-a atacat din nou pe jurnalist: „E un tată și un soț extraordinar. Are o fetiță de 28 de ani care se căsătorește acum în octombrie la Lisabona cu un bărbat din Anglia, un băiat deștept dintr-o familie importantă și s-ar putea să mă duc.

Mi-e greu să stau printre vedetele de acolo și eu un românaș să stau printre ei. Poate-mi împrumută Radu Naum cravata aia. Băiatul lui și cu Jose trăiesc în Anglia. El le-a lăsat acolo casă copiilor și la Lisabona. Nu mai spun că Mourinho a venit și a plătit aproape tot.

Mourinho, blocat pe aeroportul Otopeni: „A ajuns săracul la 1 noaptea”

Jose Mourinho a avut și probleme în capitala României: „Singurul lucru pe care l-a făcut compania care s-a ocupat de zboruri a fost la întoarcere, cu un bilet de avion București-Amsterdam. A întârziat două ore și jumătate de la București. N-a mai prins legătura, a ajuns săracul la 1 noaptea în Portugalia. A fost cu peripeții”.

: „E în dubiu. Are ofertă de la Fenerbahce. Nu prea mult: 14-15 milioane de la domnul președinte Iziz Ildirim. El vrea ofertă pe un an, dar Fener nu poate da banii ăștia decât pe un contract pe minim doi ani. A fost și la Istanbul și a vorbit direct.

Mourinho nu prea vrea să o preia pe nou-promovata Al Qadisiya din acest sezon: „După care arabii, care îl vor de anul ăsta. El a spus să își caute jucători și vine de la anul: Să fac o echipă pe trei ani, să câștig campionatul în Arabia Saudită. N-aveți stadion, n-aveți aia. L-au chemat de trei ori că să vină acum. Omul a zis că îi trebuie echipă. A luat un uruguyan, Nandez de la Cagliari. Nu e mare vedetă, are salariu doar de 11 milioane de dolari”.

Jose Mourinho a impresionat și în vestiarul „tricolorilor”: „I-a îmbrățișat pe toți jucătorii. I-a cerut voie lui Puiu Iordănescu: Mister, vreau să le spun și eu 2-3 vorbe jucătorilor. L-au aplaudat toți. A fost extraordinar pentru toată lumea, în afară de unul”.

Jose Mourinho a venit la București cu un ceas de peste 300.000 de euro: „Naum n-a văzut ce are la mână?”

Giovanni Becali i-a atras din nou atenția lui Radu Naum: „Nu era îmbrăcat Mourinho… Bă, dar Naum n-a văzut ce are la mână? Un ceas de peste 300.000 de euro? Asta n-a văzut? De-asta am vrut să intervin. Asta am vrut să vă spun Richard Miles ăsta”.

