Giovanni Becali, la un pas să semneze contractul cu noua „perlă” a lui Gigi Becali de la FCSB!

Giovanni Becali a fost pe punctul de a semna cu noua „perlă” a lui Gigi Becali de la FCSB. Unde s-a împotmolit contractul dintre impresar și jucător. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
15.02.2026 | 11:48
Universitatea Craiova – FCSB, din ultima etapă a Cupei României, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Elias Charalambous a decis să îi introducă pe final pe David Popa și Alex Stoian, ambii impresionând. Giovanni Becali a recunoscut că a fost pe punctul de a semna cu o „perlă” a lui Gigi Becali.

Giovanni Becali, la un pas să semneze cu Alexandru Stoian

David Popa și Alexandru Stoian au fost introduși pe teren în minutul 61 al derby-ului din Cupa României. „Hagi” de la FCSB a reușit să marcheze, pe când Stoian a reușit un joc foarte bun.

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că a fost pe punctul de a semna un contract de reprezentare cu Alexandru Stoian. Fotbalistul de la FCSB a venit în biroul impresarului alături de mamă și de tatăl său vitreg, însă înțelegerea a picat în cele din urmă.

„Pe Alexandru Stoian l-am văzut, l-am avut și la birou, era cu tatăl și mama lui. Nu l-am avut niciodată, nu am încheiat acea afacere atunci. A fost doar o discuție cu părinții.

(n.r. – De ce nu s-a semnat atunci?) El o are pe mama lui. Tatăl lui natural s-a despărțit de mamă, iar acum are un tată vitreg, care era și la academia de unde a fost lansat el (n.r. – Prosport). După s-a dus la Hagi, nu m-am mai interesat”, a declarat Giovanni Becali.

Cine este Alexandru Stoian, noua „perlă” de la FCSB

Alexandru Stoian s-a născut la Madrid, pe 15 decembrie 2007, și a făcut primii pași în fotbal la academia Prosport București, înainte de a ajunge la Academica Clinceni. Acolo a atras atenția lui Gică Hagi, care l-a cooptat la propria academie.

A debutat în SuperLiga pentru Farul în meciul cu FC U Craiova, disputat pe 28 octombrie 2022. La acea dată avea doar 14 ani, 10 luni și 13 zile, devenind al doilea cel mai tânăr debutant din istoria primei ligi din România, după Nicolae Dobrin. În același sezon, a cucerit titlul de campion alături de „marinari” și a fost inclus de publicația The Guardian în topul celor mai promițători 60 de tineri fotbaliști ai lumii.

La începutul anului trecut a fost transferat la FCSB, iar Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK că suma plătită pentru el a fost de 500.000 de euro. Totuși, valoarea transferului poate crește cu încă atât, în funcție de bonusurile prevăzute în contract.

  • 650.000 de euro este cota lui Alexandru Stoian
  • 20 de meciuri, 5 goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul la FCSB
