Giovanni Becali, laude la scenă deschisă la adresa lui Andrei Nicolescu după transferul lui Adrian Mazilu: „Dinamo nu are jucător ca el. Excepțional!”

Giovanni Becali a lăudat mutarea făcută de echipa din „Ștefan cel Mare", însă a avut cuvinte mari și la adresa lui Andrei Nicolescu, președintele echipei bucureștene.

Giovanni Becali laudă transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo. Ce crede că a făcut bine Andrei Nicolescu la echipă

Adrian Mazilu este cel mai nou membru al „haitei” de la Dinamo. Fotbalistul transferat de la Brighton va evolua pentru „câini” până în 2029 și va purta tricoul cu numărul 19. Transferul său a fost lăudat în direct de Giovanni Becali.

Mai exact, impresarul de jucători a catalogat această mutare drept una „excepțională”, însă consideră că Mazilu are mult de tras pentru a se impune și a revenit la nivelul care i-a adus în urmă cu 2 ani transferul în Premier League.

„Excepțională mutarea. Mazilu trebuie să recupereze mult!”

„Excepțională mutarea. Acum depinde totul de el, totul și totul numai de el! Vine la o echipă care joacă pentru play-off, este în play-off. Nu are pe partea dreaptă un jucător ca el. Are 3 meciuri cu o echipă care a retrogradat.

Îmi pare rău de acest copil. L-am căutat, am vrut să am un dialog cu el, să îl am, să îl sprijin, să îl ajut. Nu s-a putut, nu știu cu cine a plecat în Anglia. Acum a renăscut, are șansa să devină acel Mazilu pe care îl știm cu toții. Aceeași generație cu Borza.

Borza e jucător de Rapid, de echipă națională. Mazilu trebuie să recupereze mult, să își revină la forma care era, să joace titular la Dinamo, să fie convocat la echipa națională U20 sau U21 și să își reia cariera de la capăt. Dinamo, cu el în dreapta, se închide bine. Îl au pe Musi în stânga, Cîrjan la mijloc”, a spus inițial Giovanni Becali.

Giovanni Becali, impresionat de munca depusă de Andrei Nicolescu la Dinamo

Dinamo a început să arate din ce în ce mai bine în ultimele două sezoane, iar felul în care noua conducere gestionează echipa se poate vedea la mai multe capitole. Giovanni Becali a ținut să îl laude public și pe Andrei Nicolescu, , pentru felul în care Dinamo se prezintă astăzi.

„Și Dinamo are un președinte de club (n.r. – Andrei Nicolescu)… E un domn cu o mare, mare inteligență pentru a forma din Dinamo, ne-a demonstrat, o echipă. Și-a dat seama cu străinii aduși la terminarea contractului, cu salarii mari, hai să am și un grup de 5-6 români în teren. Are și under acum cu Mazilu, e și Musi. Dinamo, cu el la conducere, are un viitor asigurat.

E un băiat civilizat, educat, are relații fotbalistice nu doar în țările europene, ci și în cele africane. Poate să facă în câțiva ani de zile din Dinamo echipa care a fost o dată. A făcut minuni și la Rapid și la Dinamo. Era tânăr, era prieten cu Angelescu. A dus Rapidul din C în B, a promovat. La Dinamo a scos echipa din insolvență, dar și grație lui Răzvan Zăvăleanu. Fără priceperea lui Andrei Nicolescu, Dinamo nu avea nicio șansă!”, a mai spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.