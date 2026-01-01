Giovanni Becali, lecții de mafiot: „Dacă mori în pușcărie și nu în patul tău, alături de cei dragi, nu mai ești șmecher!”

ADVERTISEMENT

Ioan Becali nu și-a ascuns niciodată admirația pentru figurile emblematice ale lumii mafiote, iar în emisiunea „Giovanni Show” moderată de Horia Ivanovici, impresarul a subliniat o idee pe care a preluat-o de la un asemenea personaj.

Giovanni Becali și povestea lui Frank Coppola: „Un mafiot trebuie să moară în patul lui”

a relatat povestea lui Frank Coppola, un mafiot siciliano-american care avea legături cu faimoșii Angelo Melli și Tony Giordano. „O să încep cu Frank Coppola ‘Tre dita’, un mafiot din Italia. ‘Tre dita’, adică ‘trei degete’.

La un atac armat la o bancă, atunci când au încercat să tragă seiful, a rămas fără trei degete. Și-a plecat fără ele, după jaful acela reușit. Mai târziu a intrat în banda lui Al Capone… Până la urmă, știi ce a zis? ‘Un mafiot trebuie să moară pe patul lui și patul meu e la Napoli’. S-a dus și a murit la 80 și ceva de ani pe patul lui, la Napoli. Alături de nepoți, de copii…”

Verdictul lui Giovanni Becali: „John Gotti nu a fost mafiot până la final”

Ducând ideea mai departe, Ioan Becali a tras concluzia că faimosul John Gotti, unul dintre cei mai puternici și periculoși capi ai Mafiei în SUA, nu a fost „șmecher” până la final. Gotti a decedat în 2002, în detenție.

„Am văzut șmecheri care au rămas în pușcărie. Majoritatea… Nu prea mai ești șmecher (n.r. – dacă decesul nu vine în libertate). Un mafiot trebuie să termine în libertate, cu familia, cu copiii… (n.r. – ca Marlon Brando în filmul ‘Nașul’). A murit cu nepotul, printre roșii. Aia înseamnă să fii mafiot.

Ce-a făcut John Gotti? S-a îmbrăcat ca niciun altul. Din cauza asta a avut atâția dușmani, pentru cum se îmbrăca, cum ignora… Ce-a făcut Escobar? A murit și mai rău, împușcat de un sergent pe un acoperiș de țiglă. În Columbia, problema principală a narcotraficanților – Ei spuneau ‘mai bine un sicriu în țara mea, decât pușcărie în America’ – e legea asta cu extrădarile… Ei spuneau ‘să ne condamne statul nostru! 15-20 de ani. Să poată să vină nevestele, copiii, mamele – dacă mai trăiesc – să ne vizitize. De ce să ne ducă în America și să murim în trei metri pătrați?’.

(n.r. – deci John Gotti nu a fost mafiot până la final?) Nu, până la final, nu! (n.r. – Când termini în pușcărie) e nasol. Mai treci pe acolo, se mai întâmplă…”, a explicat Ioan Becali în emisiunea GIOVANNI SHOW.

Giovanni Becali consideră că a făcut pușcărie nevinovat

Ioan Becali și-a amintit și de perioada în care a fost el însuși încarcerat, în . Impresarul a primit atunci o pedeapsă de 6 ani și 4 luni cu executare.

„Poți să treci (n.r. – prin pușcărie) nevinovat. Eu mă simt nevinovat. A fost o chestie de afaceri între privați. Ce te bagi tu? Cât a fost cu mine a făcut cele mai bune afaceri. Atunci, unde e înșelăciunea?”, a declarat Ioan Becali.