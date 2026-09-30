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Cunoscutul Giovanni Becali (74 de ani), cel mai important și de succes impresar din fotbalul românesc al ultimelor decenii, a trecut în ultima perioadă printr-o serie de încercări din punct de vedere medical. Acesta a spus, la FANATIK, că s-a operat, iar acum urmează recuperarea. Ce a pățit, de fapt.

Ce a pățit Giovanni Becali. De ce s-a operat celebru impresar: ”Avea meniscul o schijă”

Ajuns la o vârstă onorabilă, Ioan Becali s-a confruntat de-a lungul vieții sale cu câteva probleme de sănătate deloc de neglijat. Foarte recent, acesta a trecut printr-o nouă încercare, din fericire nu extrem de gravă. În emisiunea „Giovanni SHOW”, celebrul impresar a povestit ce a pățit. Totul i s-a tras de la menisc.

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„Meniscul meu avea o schijă care mă deranja. Mă durea. Când mergeam, pe parcursul zilei, se încălzea și nu îl mai simțeam. Noaptea, când dormeam, mă durea cel mai tare”, . Din cauza acestor probleme, impresarul a ajuns pe masa de operație a Spitalului Memorial Băneasa.

Aici, un prieten al acestuia, medicul Gabriel Dinu, s-a ocupat de intervenție, iar acum totul decurge conform planului. Ioan Becali este în procesul de recuperare. „M-a operat un doctor, prieten de-al meu: Gabriel Dinu, de la Spitalul Memorial. Mi-a zis că din prima zi pot să merg. Ține o zi, maximum 3 perioada cu cârja.

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Din această cauză am și lipsit de la o emisiune. Mi-a prins bine liniștea asta. Am mers cu cârja, m-am mai plimbat câțiva metri. După emisiunea aceasta mă duc la el. Urmează să încep recuperarea, pentru că mușchii, pulpa, la vârsta asta se recuperează mai greu. Nu mai folosesc cârja deloc”, a spus Giovanni.

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Problema medicală gravă cu care s-a confruntat Giovanni Becali în urmă cu câteva decenii

Situația medicală din prezent a lui Giovanni Becali nu se compară cu problemele pe care acesta le-a avut în urmă cu mai bine de două decenii. Tot în emisiunea de la FANATIK, dar în primăvară, impresarul . A explicat faptul că nu a simțit nimic, dar a mers la spital pentru un control pentru că nu putea să doarmă. Medicul de la spitalul Floreasca i-a transmis că e nevoie de operaţie:

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„Eu am făcut infarct. Am trecut prin infarct şi n-am ştiut. Mă durea în piept. Am fost şi la un concurs al nepoatei mele. Făcea salturi şi mi-era frică. Simţeam nişte palpitaţii, că avusesem emoţii pentru fată. A venit seara, fumam două pachete pe zi şi nu dormeam. Nu mai zic în cazinouri cât fumam. Dar nu puteam să dorm. Am mai fost prin cazinou, m-am întors am fumat o ţigară şi când să dorm, nimic. L-am sunat pe Victor: ‘Discret, trezeşte-te şi hai să mergem la Floreasca, nu ştiu ce am’. Acum 22 de ani. Până la 16:00-17:00 mi-a făcut şi mi-a spus să merg acasă.

Apoi a venit medicul Mihăilescu, cred că îl chema: ‘Cum să îl trimteţi acasă când a zis că aici a avut dureri, cum să îl trimiteţi acasă doar cu EKG-ul făcut. Hai să îl băgăm în tub’. M-au băgat în tub şi au spus că urgent la operație. Îţi dai seama? Eu am făcut infarct. Mulţumită lui Dumnezeu n-am murit. Nu am simțit nimic. Doar înțepături, undeva atunci în noaptea aia. Operat imediat, coronarele pline, înfundate, nu merge nici stent, nimic. M-am gândit unde să merg şi am plecat în Germania”, a dezvăluit Giovanni Becali, în aprilie 2026.