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Ioan Becali (74 de ani) a avut, de-a lungul ultimelor decenii, multe tangențe cu fel și fel de personaje din Capitală. Celebrul impresar de fotbaliști nu s-a ferit niciodată din a povesti unele întâmplări care s-au petrecut în tinerețea sa. Multă lume s-a întrebat dacă Giovanni Becali s-a cunoscut cu celebrii Nuțu și Sile Cămătaru. La FANATIK, agentul a făcut lumină în această privință.

Cum îi caracterizează Giovanni Becali pe Nuțu și Sile Cămătaru. Ce relație a avut impresarul cu aceștia

În emisiunea Giovanni Show de la FANATIK, Giovanni Becali a fost întrebat de moderator despre relația pe care a avut cu Nuțu și Sile Cămătaru, două dintre cele mai cunoscute personaje ale lumii interlope românești. Impresarul a recunoscut că s-au cunoscut și au avut o relație de prietenie. „(n.r. Cum ai fost cu cei doi frați, Nuțu și Sile Cămătaru?) Cu Cămătarii? Am fost prieteni”, spune Giovanni.

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Tot la FANATIK a mai fost adus în discuție documentarul de pe platforma VOYO în care apar cei . Giovanni spune, despre Cămătari, că în afară de problemele lor cu legea cunoscute, care le-au adus și ani grei de pușcărie, aceștia sunt „băieți șmecheriți”.

„Foarte multă lume se uită la acest serial documentar. Milioane din lumea lor. Ei (Nuțu și Sile Cămătaru) au fost infractori, dar sunt și băieți șmecheriți. Eu îl cunosc pe Nuțu mai bine, pe frate-său nu l-am văzut niciodată, dar eu am avut o relație și cu ei, și cu Caranii, și cu toate taberele, cu clanurile”, a mai punctat Giovanni.

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Cine sunt Nuțu și Sile Cămătaru

, sunt două figuri emblematice ale lumii interlope românești. În decursul anilor, numele lor a devenit sinonim, în presa română, cu „clanul Cămătarilor”, o grupare asociată de-a lungul anilor cu cămătăria, șantajul, proxenetismul, violența și alte infracțiuni.

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Ei au avut o ascensiunea fulminantă în lumea interlopă în special în anii ’90 și 2000, într-o perioadă în care grupările de crimă organizată au căpătat o vizibilitate enormă în România. Dosarele în care au fost implicați au inclus acuzații și condamnări pentru fapte precum șantaj, cămătărie, proxenetism, sechestrare de persoane, constituirea unui grup infracțional și infracțiuni de violență.

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Nuțu Cămătaru a executat 18 ani de pușcărie. El este considerat unul dintre cele mai cunoscute nume asociate cu lumea interlopă din România. Fratele acestuia, Sile, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru proxenetism, cămătărie şi trafic de persoane. În 2012, el a fost adus în ţară, din Germania. Nuțu Cămătaru a ieșit din penitenciar în 2019 și, în 2026, a obținut în primă instanță reabilitarea judecătorească. Fratele său, Sile, a ieșit în 2025. Decizia magistraților de la Tribunalul București era definitivă. Interlopul a fost pus în stare de libertate după 8 ani de detenție.