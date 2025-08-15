Giovanni Becali, mărturii cutremurătoare despre drama colaboratorului său: „S-a curățat în 5 săptămâni! A murit cu lingurița preotului în gură!”

Giovanni Becali a vorbit cu regret despre , unul dintre colaboratorii săi apropiați de la firma de impresariat pe care o deține împreună cu fratele său Victor.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, dezvăluiri șocante despre moartea lui Robert Vișan, colaboratorul său de la firma de impresariat: „În cinci săptămâni s-a stins”

El a pierdut lupta cu o boală cruntă, , după ce începuse să acuze anumite dureri la scurt timp după revenirea în țară la finalul unei vacanțe petrecute alături de familie.

„Da, 48 de ani, în cinci săptămâni s-a stins. Cancer la colon, ficat, rinichi. În cinci săptămâni. Când s-a jucat turneul final U21 din Slovacia? Acum, 10, 12, 15 iunie. Vine de acolo, acolo a început să îl doară ficatul cred, vine aici fără probleme, vine la birou, vorbim.

ADVERTISEMENT

Îl doare iar ficatul, se duce la un spital, Pantelimon, unde, nepotul meu avea o doctoriță machidoancă. Și i-a făcut analizele. Și i-a făcut analizele și le-a citit și lui, și lui Mirel, împreună. Și a zis cancer la colon, cutare, nu știu ce.

A ieșit de acolo, bine, nu i-a plăcut nici spitalul, Pantelimon, îți dai seama. Și i-a zis lui Mirel, îmi pare rău să spun asta, că e și machidoancă de-a mea. ‘Bă, proasta asta de doctoră, ce sunt astea?’.

ADVERTISEMENT

Cum a început totul și cum s-au desfășurat ultimele sale clipe: „A murit cu lingurița preotului în gură”

Femeia i-a spus ce e adevărat. Și a zis ‘Stai aici să încercăm, să vedem ce putem face’. Și cutare, și nu știu ce. Nu a stat. Unde să se ducă? Am vorbit cu Irinel Popescu, doctorul cel mai bun în cancer, și au încercat oamenii să îl opereze de colon. L-au operat de colon, a trebuit să facă o pauză, trebuia să treacă vreo trei săptămâni ca să îi vină puncția aia pe care i-o lua. După care să înceapă…

ADVERTISEMENT

Dar până atunci ficatul a degenerat, a devenit un burete. L-au mai ținut prin câteva dialize și a murit. Da, și ficatul, și rinichii (n.r. au cedat). După care, a murit în spital cu lingurița preotului (n.r. în gură), pe care l-am trimis să-l (n.r. împărtășească) înainte să (n.r. moară). Că se știa că moare. Și asta e. În cinci săptămâni (n.r. s-a „curățat”).

ADVERTISEMENT

(n.r. De ce nu s-a dus în străinătate pentru tratament, cum a făcut Mircea Sandu) Mircea Sandu s-a dus de la început. El poate avea cancerul ăsta de 3-4 ani, îl ducea și nu știa. El nu a făcut analize. Se simțea bine, l-a dus și l-a luat în ultima fază.

Vine din Slovacia și pleacă cu soția și cu cei doi copii în Grecia 7 zile (n.r. în vacanță). Când vine din Grecia. ‘Cred că am luat un microb de acolo, ceva’. ‘Mă, Robert, dacă tu ai luat un microb, luau și copiii, lua și nevasta’. Da, îl durea. Și așa l-am dus la Pantelimon, la doamna doctor, o superbă doamnă doctor, care a zis adevărul. Asta e.

L-au înmormântat, cu soția lui (n.r. prezentă), cu… O lipsă importantă la mine. Un băiat priceput, care știa de fotbaliști, știa să facă scouting”,