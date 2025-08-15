Sport

Giovanni Becali, mărturii cutremurătoare despre drama colaboratorului său: „S-a curățat în 5 săptămâni! A murit cu lingurița preotului în gură!”

Giovanni Becali, despre dispariția colaboratorului său Robert Vișan, decedat la doar 48 de ani: „În cinci săptămâni s-a stins”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.08.2025 | 22:06
Giovanni Becali marturii cutremuratoare despre drama colaboratorului sau Sa curatat in 5 saptamani A murit cu lingurita preotului in gura
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, despre moartea colaboratorului său Robert Vișan. Foto: colaj Fanatik

Giovanni Becali a vorbit cu regret despre dispariția la doar 48 de ani a lui Robert Vișan, unul dintre colaboratorii săi apropiați de la firma de impresariat pe care o deține împreună cu fratele său Victor.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, dezvăluiri șocante despre moartea lui Robert Vișan, colaboratorul său de la firma de impresariat: „În cinci săptămâni s-a stins”

El a pierdut lupta cu o boală cruntă, despre care aflase însă cu doar aproximativ cinci săptămâni înainte de momentul decesului, după ce începuse să acuze anumite dureri la scurt timp după revenirea în țară la finalul unei vacanțe petrecute alături de familie.

„Da, 48 de ani, în cinci săptămâni s-a stins. Cancer la colon, ficat, rinichi. În cinci săptămâni. Când s-a jucat turneul final U21 din Slovacia? Acum, 10, 12, 15 iunie. Vine de acolo, acolo a început să îl doară ficatul cred, vine aici fără probleme, vine la birou, vorbim.

ADVERTISEMENT

Îl doare iar ficatul, se duce la un spital, Pantelimon, unde, nepotul meu avea o doctoriță machidoancă. Și i-a făcut analizele. Și i-a făcut analizele și le-a citit și lui, și lui Mirel, împreună. Și a zis cancer la colon, cutare, nu știu ce.

A ieșit de acolo, bine, nu i-a plăcut nici spitalul, Pantelimon, îți dai seama. Și i-a zis lui Mirel, îmi pare rău să spun asta, că e și machidoancă de-a mea. ‘Bă, proasta asta de doctoră, ce sunt astea?’.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Cum a început totul și cum s-au desfășurat ultimele sale clipe: „A murit cu lingurița preotului în gură”

Femeia i-a spus ce e adevărat. Și a zis ‘Stai aici să încercăm, să vedem ce putem face’. Și cutare, și nu știu ce. Nu a stat. Unde să se ducă? Am vorbit cu Irinel Popescu, doctorul cel mai bun în cancer, și au încercat oamenii să îl opereze de colon. L-au operat de colon, a trebuit să facă o pauză, trebuia să treacă vreo trei săptămâni ca să îi vină puncția aia pe care i-o lua. După care să înceapă…

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

Dar până atunci ficatul a degenerat, a devenit un burete. L-au mai ținut prin câteva dialize și a murit. Da, și ficatul, și rinichii (n.r. au cedat). După care, a murit în spital cu lingurița preotului (n.r. în gură), pe care l-am trimis să-l (n.r. împărtășească) înainte să (n.r. moară). Că se știa că moare. Și asta e. În cinci săptămâni (n.r. s-a „curățat”).

ADVERTISEMENT

(n.r. De ce nu s-a dus în străinătate pentru tratament, cum a făcut Mircea Sandu) Mircea Sandu s-a dus de la început. El poate avea cancerul ăsta de 3-4 ani, îl ducea și nu știa. El nu a făcut analize. Se simțea bine, l-a dus și l-a luat în ultima fază.

Vine din Slovacia și pleacă cu soția și cu cei doi copii în Grecia 7 zile (n.r. în vacanță). Când vine din Grecia. ‘Cred că am luat un microb de acolo, ceva’. ‘Mă, Robert, dacă tu ai luat un microb, luau și copiii, lua și nevasta’. Da, îl durea. Și așa l-am dus la Pantelimon, la doamna doctor, o superbă doamnă doctor, care a zis adevărul. Asta e. 

L-au înmormântat, cu soția lui (n.r. prezentă), cu… O lipsă importantă la mine. Un băiat priceput, care știa de fotbaliști, știa să facă scouting”, a spus Giovanni Becali la emisiunea DON GIOVANNI. 

Giovanni Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea colaboratorului său Robert Vișan

UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care...
Fanatik
UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care este situația arădenilor în acest moment
Rareș Ilie, debut cu de toate la Empoli: gol de pus în ramă...
Fanatik
Rareș Ilie, debut cu de toate la Empoli: gol de pus în ramă și un penalty ratat. Video
SuperLiga, live video etapa 6. Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1. Ialomițenii se impun...
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 6. Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1. Ialomițenii se impun după „dubla” lui Purece. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!