Giovanni Becali, mesaj direct pentru vărul său: „Vinde-l cu 2 milioane că nu poate mai mult”. De unde a refuzat Gigi Becali 10 milioane pentru Tavi Popescu!

Revenit din accidentare, Octavian Popescu a fost înlocuit la pauza meciului cu Shkendija, jucătorul nemaifiind la forma sa maximă. Întrebat despre valoarea lui „George”, Giovanni Becali a oferit un verdict.

Giovanni Becali, mesaj direct pentru vărul său: „Vinde-l cu 2 milioane că nu poate mai mult”

În cadrul „DON Giovanni”, Giovanni Becali a transmis că Gigi Becali ar trebui să îl vândă în acest moment pe Tavi Popescu, jucătorul nemaiputând să „explodeze”. Impresarul l-a sfătuit pe vărul său să îl dea pe fotbalist cu 2 milioane de euro + un procent de 20% dintr-un transfer ulterior. În același timp, Giovanni a dezvăluit că „ de la Braga, însă .

„(n.r. – Ce se întâmplă cu Octavian Popescu?) Dacă Gigi ar avea o ofertă, nu știu de cât… E imposibil să ajungă la ce a visat el (n.r. 50 milioane de euro), a arătat că nu poate. Dă-i drumul, pune-ți 15-20% procent. Dacă se duce la o altă echipă, îți mai iei 20%. Dacă se vinde cu 10 milioane de euro, îți mai iei 2 milioane de euro.

Îl dai cu 2-3 milioane de euro, că nu mai poate săracul! Tot s-a așteptat, s-a așteptat. Nu mai poate să explodeze, se vede! Acesta e nivelul lui. În cazul acesta, ce rost mai are? Gigi, dacă are 2-3, să ia 10-12 milioane pe toți. Ai tineri, ai luat tineri, când îi explodezi? Spui că trebuie să fie un under, dar joacă cu 2-3 underi în teren. Care e problema? Îți faci echipa pentru mai târziu.

„Gigi Becali a refuzat 10 milioane de euro pentru Tavi Popescu”

Gigi a plătit prea scump pentru fotbaliștii români! Fotbalul nostru este într-o situație prea precară. Ștefănescu, pe care a dat 1,3 milioane de euro, s-a dus în Turcia. I-a dat Gigi două șuturi în fund și a plecat în Turcia. Nu mai spun că a dat 1,7 milioane de euro pe Miculescu… A mai dat el, l-a făcut milionar pe Iftime de la Botoșani. E adevărat că fără banii lui Gigi nu ar merge fotbalul românesc.

Braga a cumpărat un jucător de 18 milioane de euro acum. Braga a oferit și 7-8-10 milioane de euro pe Tavi Popescu, în momentul în care era în cea mai bună formă, doar că Gigi cerea 40-50 de milioane de euro.

Oamenii de la Braga a venit de 3 ori aici, în România. Braga e o echipă de primele 4 în Portugalia! (n.r. – De ce nu l-a dat Gigi?) Păi și Coman a avut o ofertă de 8 milioane de euro din MLS și Gigi nu a vrut. Gigi visa atunci milioane de euro. Braga a oferit 10 milioane de euro pe Tavi! Fotbalistul era în vogă atunci”, a declarat Giovanni Becali.

