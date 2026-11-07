Giovanni Becali, mutare surpriză după scandalul Pancu – Andrei Șucu de la Rapid: „Vreau să semnez cu el!”

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Un uriaș scandal izbucnit după partida Rapid – Csikszereda, 2-0, din runda trecută de SuperLiga, a ținut capul de afiș în fotbalul intern. În centrul atenției au fost antrenorul din Giulești, Daniel Pancu (49 de ani), și fiul patronului, tânărul fotbalist Andrei Șucu (17 ani). În contextul acestui conflict, impresarul Giovanni Becali a anunțat că se gândește la o mutare surpriză. Cu cine e dispus să semneze.

Cu cine ar vrea să semneze Giovanni Becali, după scandalul Pancu – Andrei Șucu de la Rapid

În etapa a 14-a din sezonul intern, Andrei Șucu a început din primul minut cu „Lanterna Roșie” Csikszereda. Evoluția sa după 45 de minute nu l-a mulțumit pe Daniel Pancu, iar fiul patronului Dan Șucu (63 de ani) a fost înlocuit la pauză. Ulterior, tehnicianul din Giulești a lăsat să se înțeleagă că jucătorul era extrem de nemulțumit de faptul că nu primește mai multe șanse. Cele spuse de „Pancone” au stârnit nemulțumirea mamei fotbalistului, Diana Șucu. De aici până la un „război” al declarațiilor și postărilor online nu a mai fost decât un pas.

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Din fericire pentru Rapid, lucrurile s-au calmat, iar liniștea pare, cel puțin temporar, reinstaurată în Giulești. este la fel ca înainte de scandal. În emisiunea „Giovanni SHOW” de la FANATIK, impresarul Ioan Becali (74 de ani) a spus cum a văzut el tot aceste eveniment din Giulești: „(n.r. De ce a avut Daniel Pancu această ieșire?) A pierdut două derby-uri și cu Dinamo, și cu FCSB. Are și el nervii lui, situația lui. L-a băgat pe puști în prima repriză crezând că (n.r. va avea o evoluție bună)”.

Apoi, cel mai important agent de jucători din România de după Revoluție a făcut o dezvăluire. Giovanni Becali spune că a vrut să semneze cu tânărul Andrei Șucu. A și vorbit în acest sens cu tatăl său, Dan Șucu. „După ce Andrei Șucu a dat golul ăla (n.r. cu FC Argeș, scor 3-1) i-am zis lu’ taică-su (n.r. lui Dan Șucu) că vreau să-l semnez. Pe cuvântul meu. L-am chemat pe domnul Șucu și i-am zis: ‘Eu vreau să îl semnez pe Andrei!’. El mi-a zis: ‘domnul Becali, faceți ce vreți!’”.

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Ioan Becali adaugă faptul că, dacă Pancu îi mai dă încredere lui Andrei Șucu și îl mai introduce 10-15 minute pe finaluri de meci, va merge înainte cu oferta pentru jucător, încercând să îl semneze: „Chiar și în ciuda evoluției sale nereușite din prima repriză (n.r. cu Csikszereda), dacă Pancu îl mai folosește, ultimele 10 – 15 minute, de ce să nu-l semnez. Tatăl său nu are treabă. Copilul e independent”. În acest sezon, Andrei Șucu a jucat 2 meciuri pentru Rapid, cu FC Argeș, când a marcat, și în etapa a 14-a cu Csikszereda. El debutase pe 24 mai 2025, pe când avea 16 ani, într-un U Cluj – Rapid, scor 2-2.

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Când ar putea avea Daniel Pancu probleme la Rapid

În ceea ce privește , Giovanni Becali spune că Dan Șucu este un tip echilibrat, care nu s-a gândit niciun moment să se despartă de antrenor, în ciuda scandalului. „Dan Șucu este mai echilibrat, mai ales în situația în care este Rapidul acum, care se bate acolo sus. Ar fi fost o greșeală uriașă (n.r. ca Pancu să fie dat afară)”. Adevăratele probleme pentru antrenorul din Giulești vor apărea în alte circumstanțe, crede impresarul: „Problema lui Pancu e, Doamne ferește, să nu piardă vreo 2 – 3 meciuri consecutive. Și atunci poate să intre și problema asta (n.r. să-și aducă Șucu aminte și de scandalul cu fiul său)”.

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Deocamdată, cu Daniel Pancu pe banca tehnică, Rapid pare o echipă schimbată total în bine față de „era” Gâlcă. După 14 etape, giuleștenii sunt pe locul 3, la 3 puncte de liderul Dinamo. Doar 2 meciuri a pierdut formația lui „Pancone” în acest sezon: 0-1 acasă cu Dinamo și 1-4 pe Arena Națională, deplasare cu FCSB.