Giovanni Becali nu a avut milă de Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League: „Pe ei i-aș vinde acum afară să iau bani pe ei”

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Statistic, Universitatea Craiova a dominat manșa retur cu cei de la Ararat-Armenia la toate capitolele. Oltenii au primit însă gol în ultimele clipe ale disputei de la Erevan. Giovanni Becali (74 de ani) nu este de acord cu cei care spun că trupa lui Filipe Coelho a făcut un meci bun. Ce a remarcat celebrul impresar.

Giovanni Becali, critici pentru Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League: „Nu a jucat la maximum”

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din play-off-ul Europa League, cu un gol primit în ultimele momente ale partidei. Campioana României merge în grupa de Conference League, la fel ca în sezonul trecut. În returul cu Ararat-Armenia, oltenii au fost loviți din nou de blestemul penalty-ului din ultimele secvențe ale meciului.

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Reușita care a echivalat cu eliminarea oltenilor din Europa League a venit în minutul 90+8. Inițial, goalkeeper-ul oltenilor, Laurențiu Popescu (29 de ani), a apărat două lovituri de la 11 metri. A doua oară însă, mingea a sărit înapoi la executantul Lima, care nu a mai ratat. Cu scorul general de 2-1, Ararat intră în faza ligii din Europa League, iar Craiova „a căzut” în cea mai slab cotată întrecere inter-cluburi de pe continent.

În emisiunea „Giovanni Show”, agentul de jucători Ioan Becali a pus degetul pe rană. În opinia sa, . El remarcă faptul că, în 90 de minute, echipa din Bănie nu a avut nicio ocazie clară de gol. „După părerea mea, Craiova nu a jucat. Aud pe unii și pe alții care spun că ‘Universitatea a jucat, că a fost peste ei’. Dar ce ocazii? Că dacă U Craiova avea ocazii 1 la 1, ocazii clare. E adevărat, Craiova a dominat jocul, dar nu a avut ocazii clare să spui că a ratat cineva singur cu portarul sau că a scos portarul lor mingi grele.

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Craiova nu a jucat la maximum ieri (n.r. joi). Ăștia (n.r. Ararat-Armenia) au avut tupeu în ultimele 2-3 minute. Ăla care a obținut penalty era rezervă. Vreau să spun că a fost penalty clar. (n.r. A fost penalty și la Nsimba?) Să fiu sincer, am văzut, dar după părerea mea acolo nu a fost penalty. A fost un arbitru echilibrat”, punctează Becali.

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Jucătorii de la Craiova pe care clubul ar putea lua 7 – 8 milioane

Tot la „Giovanni Show”, celebrul impresar român a mai remarcat clubului. „Craiova are 3 underi (n.r. jucători eligibili regulii Under 21) excepționali pe care poate să ia bani. Eu, dacă aș fi Craiova, aș juca cu toți 3, să vând unul pe 7 – 8 milioane”.

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Ioan Becali consideră că tinerii de la Universitatea ar fi meritat mai multe șanse din partea băncii tehnice. „I-ai adus pe acești jucători tineri. Ai plătit bani pe ei. Și au demonstrat că sun buni. Dă-le, bă, o șansă… Oricum ești în Conference. Au dreptul cei care nu au jucat acum să spună că dacă jucau ei era altfel? Au dreptul”, mai adaugă Giovanni.

Ce străini de la Craiova ar vinde Giovanni Becali

Agentul de jucători mai subliniază faptul că, în acest moment, Craiova mai poate să bage în buzunar foarte rapid 7 – 8 milioane de jucători numai din vânzări de jucători. „Trebuie să vândă. Ei (n.r. U Craiova) dacă vând acum pot să facă 7 – 8 milioane. Mai iau și de la UEFA vreo 5 – 6 milioane”.

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Becali a și nominalizat trei jucători pe care i-ar vinde imediat: „Eu i-aș vinde acum pe (Heriberto) Tavares, pe Assad (Al Hamlawi). Doi atacanți și pe Anzor Mekvabișvili. Îi vând acum afară și iau bani pe ei”.