Sport

Giovanni Becali nu are milă de Aymen Boutoutaou: „Jucător de mâna a doua!”

Tibi Cocora
07.11.2026 | 18:39
Giovanni Becali nu are mila de Aymen Boutoutaou Jucator de mana a doua
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali l-a criticat dur pe Aymen Boutoutaou, deși fotbalistul de la FCSB a marcat de două ori cu Rapid. Foto: Colaj Fanatik.
Giovanni Becali l-a criticat dur pe Aymen Boutoutaou, deși fotbalistul de la FCSB a marcat de două ori cu Rapid. Ce spune despre Denis Drăguș.
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali l-a făcut praf pe Aymen Boutoutaou, fotbalistul de la FCSB care a reușit să înscrie de două ori împotriva Rapidului! Celebrul impresar nu este deloc impresionat de calitățile francezului și consideră că acesta nu are valoarea necesară pentru a deveni un om de bază al roș-albaștrilor. În schimb, Giovanni are o părere mult mai bună despre un alt jucător al echipei patronate de Gigi Becali, pe care îl consideră adevăratul „briliant” al formației.

Giovanni Becali l-a desființat pe Aymen Boutoutaou: „E un jucător de Liga 2 din Franța!”

Aymen Boutoutaou nu a reușit să-l convingă pe Giovanni Becali, în ciuda celor două goluri marcate în partida cu Rapid. Invitat la „Giovanni Show”, impresarul a analizat prestațiile fotbalistului de la FCSB și a avut un verdict categoric. Giovanni consideră că Boutoutaou nu este genul de jucător care poate face diferența la formația roș-albastră. Mai mult, impresarul l-a comparat cu Alexandru Cicâldău, despre care susține că este un fotbalist mult mai complet.

ADVERTISEMENT

În opinia sa, francezul s-ar fi putut descurca mai bine într-un alt colectiv, precum cel de la Cluj, unde presiunea de a fi principalul om de creație nu ar fi fost aceeași: „Boutoutaou e un jucător de Liga 2 din Franța. A dat cu Rapid golurile ălea, dar mie nu-mi place. Îl compari vreodată pe Boutoutaou cu Cicâldău, de exemplu? Cicâldău e mult mai complet. Boutoutaou e mai de mâna a doua, cam așa, care putea să joace mai bine la Cluj, unde intra într-un alt colectiv decât la FCSB, unde trebuie să fie cireașa de pe tort. Mie nu-mi place, chiar dacă alții au observat chestii la el”, a spus Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Giovanni Becali l-a comparat pe Boutoutaou cu Eden Hazard

Deși nu îl consideră un fotbalist de mare valoare, Giovanni Becali a remarcat o asemănare fizică între Aymen Boutoutaou și fostul internațional belgian Eden Hazard. Impresarul a explicat că francezul are un centru de greutate coborât, însă a ținut să sublinieze că asemănarea nu se reflectă și în valoarea celor doi fotbaliști.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Nici cele două goluri marcate de Boutoutaou împotriva Rapidului nu l-au impresionat în mod deosebit. Giovanni a apreciat că reușitele nu au fost unele spectaculoase, chiar dacă au atras atenția asupra jucătorului de la FCSB: „A arătat cu Rapid, a dat două goluri, dar nu sunt reușite de maestru. Are bazinul jos, seamănă cu belgianul Hazard, dar nu e chiar așa. Au dat ceva bani pe el… nu știu ce să zic”, a continuat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digisport.ro
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu

Giovanni Becali îl consideră pe Drăguș „briliantul” de la FCSB

În contrast cu opinia despre Aymen Boutoutaou, Giovanni Becali a avut cuvinte de laudă pentru Denis Drăguș, fotbalist despre care consideră că poate deveni un jucător decisiv pentru FCSB. Impresarul a atras însă atenția asupra situației fizice a atacantului, despre care susține că nu este încă refăcut complet. Tocmai din acest motiv, Giovanni crede că Drăguș trebuie introdus treptat în echipă, pentru a evita o nouă accidentare.

ADVERTISEMENT

„Drăguș încă nu e refăcut din punct de vedere fizic. Le-a fost frică să nu recidiveze. E singurul jucător în care ei speră, e briliantul lor. Dacă se mai accidentează o dată, e dezastru. Lăsați-l să se facă ca lumea, să joace 20-30 de minute acum. Se vede, totuși, că nu e refăcut și îi e frică. Talent are, lovește mingea ca lumea. FCSB, oricum, intră în play-off”, a declarat Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Serie A, live în etapa 11. Eșec pentru Daniel Bîrligea la prima titularizare...
Fanatik
Serie A, live în etapa 11. Eșec pentru Daniel Bîrligea la prima titularizare pentru Frosinone! Parma – Bologna se joacă ACUM
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. Brest – CSM București se...
Fanatik
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. Brest – CSM București se joacă acum! Start mai bun al franțuzoaicelor
Premier League, etapa 10, LIVE pe Voyo. Campioana Arsenal și-a făcut treaba, urmează...
Fanatik
Premier League, etapa 10, LIVE pe Voyo. Campioana Arsenal și-a făcut treaba, urmează Manchester City
Tags:
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
Clubul din SuperLiga a plătit o sumă uriașă pentru a rezilia contractul cu...
iamsport.ro
Clubul din SuperLiga a plătit o sumă uriașă pentru a rezilia contractul cu antrenorul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!