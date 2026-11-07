Giovanni Becali nu are milă de Aymen Boutoutaou: „Jucător de mâna a doua!”

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Giovanni Becali l-a făcut praf pe Aymen Boutoutaou, fotbalistul de la FCSB care a reușit să înscrie de două ori împotriva Rapidului! Celebrul impresar nu este deloc impresionat de calitățile francezului și consideră că acesta nu are valoarea necesară pentru a deveni un om de bază al roș-albaștrilor. În schimb, Giovanni are o părere mult mai bună despre un alt jucător al echipei patronate de Gigi Becali, pe care îl consideră adevăratul „briliant” al formației.

Giovanni Becali l-a desființat pe Aymen Boutoutaou: „E un jucător de Liga 2 din Franța!”

Aymen Boutoutaou nu a reușit să-l convingă pe Giovanni Becali, în ciuda celor două goluri marcate în partida cu Rapid. Invitat la „Giovanni Show”, impresarul a analizat prestațiile fotbalistului de la FCSB și a avut un verdict categoric. la formația roș-albastră. Mai mult, impresarul l-a comparat cu Alexandru Cicâldău, despre care susține că este un fotbalist mult mai complet.

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În opinia sa, francezul s-ar fi putut descurca mai bine într-un alt colectiv, precum cel de la Cluj, unde presiunea de a fi principalul om de creație nu ar fi fost aceeași: „Boutoutaou e un jucător de Liga 2 din Franța. A dat cu Rapid golurile ălea, dar mie nu-mi place. Îl compari vreodată pe Boutoutaou cu Cicâldău, de exemplu? Cicâldău e mult mai complet. Boutoutaou e mai de mâna a doua, cam așa, care putea să joace mai bine la Cluj, unde intra într-un alt colectiv decât la FCSB, unde trebuie să fie cireașa de pe tort. Mie nu-mi place, chiar dacă alții au observat chestii la el”, a spus Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Giovanni Becali l-a comparat pe Boutoutaou cu Eden Hazard

Deși nu îl consideră un fotbalist de mare valoare, Giovanni Becali a remarcat o asemănare fizică între Aymen Boutoutaou și fostul internațional belgian Eden Hazard. Impresarul a explicat că francezul are un centru de greutate coborât, însă a ținut să sublinieze că asemănarea nu se reflectă și în valoarea celor doi fotbaliști.

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Nici cele două goluri marcate de Boutoutaou împotriva Rapidului nu l-au impresionat în mod deosebit. Giovanni a apreciat că reușitele nu au fost unele spectaculoase, chiar dacă au atras atenția asupra jucătorului de la FCSB: „A arătat cu Rapid, a dat două goluri, dar nu sunt reușite de maestru. Are bazinul jos, seamănă cu belgianul Hazard, dar nu e chiar așa. Au dat ceva bani pe el… nu știu ce să zic”, a continuat Giovanni Becali.

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Giovanni Becali îl consideră pe Drăguș „briliantul” de la FCSB

În contrast cu opinia despre Aymen Boutoutaou, Giovanni Becali a avut , fotbalist despre care consideră că poate deveni un jucător decisiv pentru FCSB. Impresarul a atras însă atenția asupra situației fizice a atacantului, despre care susține că nu este încă refăcut complet. Tocmai din acest motiv, Giovanni crede că Drăguș trebuie introdus treptat în echipă, pentru a evita o nouă accidentare.

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„Drăguș încă nu e refăcut din punct de vedere fizic. Le-a fost frică să nu recidiveze. E singurul jucător în care ei speră, e briliantul lor. Dacă se mai accidentează o dată, e dezastru. Lăsați-l să se facă ca lumea, să joace 20-30 de minute acum. Se vede, totuși, că nu e refăcut și îi e frică. Talent are, lovește mingea ca lumea. FCSB, oricum, intră în play-off”, a declarat Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.