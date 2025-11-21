Giovanni Becali nu se teme de Turcia la barajul pentru CM 2026: “Nu e o sperietoare, mai greu e al doilea meci! I-am bătut la ei cu Erdogan în tribună”

ADVERTISEMENT

România și-a aflat adversarul din barajul pentru Cupa Mondială. Tricolorii se vor duela cu Turcia, iar dacă înving își vor măsura forțele cu câștigătoarea din semifinala Slovacia – Kosovo. Giovanni Becali a văzut traseul echipei lui Mircea Lucescu și este foarte optimist.

Giovanni Becali, optimist înainte de Turcia – România. Cum pot câștiga tricolorii meciul de la baraj

Impresarul e de părere că România are șanse la calificare î deși la prima vedere Turcia pare clar echipa mai bună. Giovanni Becali a anunțat și o posibilă revenire la națională: Andrei Borza ar putea fi un jucător decisiv pentru Mircea Lucescu.

„Nu e rău. Toți voiau să jucăm cu Italia, care e într-o formă slabă. Cu Danemarca poate era cel mai ușor. Noi cu Turcia avem palmares, stăm mai bine. Am prins o echipă cu jucători tari. Nu știu dacă e cea mai tare echipă. Eu zic că ei au 51 la sută șanse și noi 49. Ce dacă joacă acasă? Noi trebuia să batem în Bosnia. Asta e părerea mea. Eu sunt foarte optimist. Mai sunt 3 luni.

Trebuie să vedem ce fac jucătorii noștri. Dennis Man joacă și dă gol. Mihăilă a început să joace și el. A demonstrat. Se face Drăgușin. Borza revine până atunci, poate apucă și două meciuri, Stanciu joacă la Genoa. Vine și Burcă”, a declarat Giovanni Becali.

Semnal de alarmă pentru echipa națională

Mai mult, impresarul e de părere că nu meciul cu Turcia va fi cel mai greu pentru echipa lui Mircea Lucescu, ci finala cu Kosovo sau Slovacia, întrucât r ar veni la pachet cu o stare de automulțumire. Impresarul a povestit și o întâmplare cu Erdogan.

„Noi i-am bătut pe turci când era Pițurcă, cu Erdogan în tribună. O sută de bodyguarzi avea în tribune Erdogan. Ne-am dat fiecare în spate să treacă. Poate exagerez, dar avea 70–80. S-a zis «eliberați». Ne-am ridicat în picioare. Are apucături de președinte. Era Fatih Terim selecționer.

Mie nu îmi e frică. E un meci. Mai dificil va fi al doilea meci. O să joace cu o frică incredibilă. Am trecut de Turcia și nu îi batem pe ăștia. Kosovo și Slovacia sunt echipe care pe noi ne deranjează. Cu Turcia avem doar de câștigat”, a mai spus impresarul în emisiunea Don Giovanni.

Când se joacă și cine transmite Turcia – România

. Duelul de pe terenul turcilor va fi singurul care se va disputa de la ora 19:00, în timp ce .

Partida va putea fi urmărită la TV în direct și în exclusivitate pe Antena 1. În cazul în care vor de trece de Turcia, tricolorii se vor duela cu Slovacia sau Kosovo, iar meciul va putea fi urmărită la Prima TV.