Giovanni Becali nu vede bine candidatura lui Gigi Neţoiu la primăria Capitalei: „El ce limbă vorbeşte? Oltenească. Nu are nicio şansă”

Cristian Măciucă
29.08.2025 | 19:00
Giovanni Becali îi taie aripile lui Gigi Nețoiu. La fel ca Gigi Becali, reputatul agent FIFA nu îi dă nici el vreo șansă fostului investitor de la Craiova, Dinamo și FC Voluntari la Primăria Capitalei.

Giovanni Becali, după ce a aflat că Gigi Nețoiu vrea să devină primarul Bucureștiului

Giovanni Becali nu crede în șansele lui Gigi Nețoiu. Afaceristul în vârstă de 66 de ani tocmai și-a depus candidatura la Primăria Capitalei, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „DON Giovanni” nu are încredere că Nețoiu ar putea câștiga alegerile. Motivul? Nu este susținut de niciun partid.

„Candidează la Primărie? Să îi dea Dumnezeu sănătate! Și fotbalul? Nimic? La Primărie e mai greu, dar are șanse. Depinde cine mai candidează. Dacă candidează ca independent nu are nicio șansă.

Credeam că candidează de la PSD. Independent nu are nicio șansă”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

„În compari pe Nicușor Dan cu Nețoiu?”

(n.r. – Nicușor Dan a câștigat două mandate ca independent) Îl compari pe Nicușor Dan cu Nețoiu? Hai să fim realiști. Nețoiu e prietenul nostru, dar îl compari cu Nicușor Dan? Nicușor Dan, la 20 de ani, scotea 50 de mii de oameni la Piața Victoriei. 

Dacă nu e de la partid, îmi pare rău. Eram 100% sigur că e de la PSD. Mai și cheltuie bani… E părerea mea. E luptător, dar ca să ajungi primar trebuie să vorbești o limbă străină. El ce limbă vorbește? Oltenească.

Nicușor știe perfect franceză și bine, bine, engleză. Nu foarte bine. L-am văzut cum vorbește. Nețoiu are o singură șansă. Dacă vine cu un partid. Cu PSD. Să țină banii. Și scheletele, când ajungi primar, știi cum se caută.

E prietenul meu. Dacă venea de la PSD, da. Și îl votam. Dar dacă omul vrea să își facă o dambla. Când te mănâncă, te scarpini. Păi te scarpină ăla imediat”, a adăugat agentul FIFA.

Giovanni Becali, REACTIE SPUMOASA dupa ce Gigi Netoiu si-a anuntat CANDIDATURA la Primaria Capitalei

Tags:
