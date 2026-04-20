Giovanni Becali: “O echipă de Serie A l-a ofertat pe Musi!” Răspunsul dat de Dinamo

Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că destul de recent a înaintat către Dinamo o ofertă destul de consistentă de transfer pentru Alex Musi (21 de ani) de la o echipă din Serie A, fără a oferi însă mai multe detalii despre numele clubului. „Câinii” puteau obține de la 1.5 milioane de euro până la chiar două milioane de euro pentru această tranzacție.

Dinamo a refuzat o ofertă de transfer din Serie A pentru Alex Musi. Dezvăluirea făcută de Giovanni Becali

Doar că, potrivit spuselor cunoscutului agent de fotbaliști, Andrei Nicolescu a refuzat această posibilitate, argumentând că, în viziunea sa, banii respectivi erau prea puțini pentru valoarea jucătorului în cauză. „A avut trei ani, ăsta e primul an, până în 2028 are. Dacă continuă în sensul ăsta, Dinamo îi va face o ofertă mai bună. Da, anul trecut m-a întrebat o echipă din Italia de el, din subsolul clasamentului din Serie A. Mi-a spus domnul Nicolescu: ‘1-5 milioane – două milioane de euro sunt bani puțini pentru Musi’. Ok. Nici nu eu nu am vrut să… Chiar două, dacă se putea. Eu sper ca, cu Dinamo împreună, Musi să-și facă un statut de jucător important din fotbalul românesc și să bată într-un an, un an și jumătate la porțile echipei naționale.

Dacă FCSB îl dorea, putea să plece? El avea contract cu FCSB, nu putea să plece. Dar dacă FCSB a ajuns la concluzia să scape de el, ce să facă? El a acceptat drumul lui, mai puțini bani la Dinamo ca să joace decât să nu joace și să ia mai mulți bani. E de apreciat chestia asta. A înțeles că trebuie să joace, că e tânăr, și cu asta basta. Da, știe Nicolescu (n.r. despre acea ofertă), am vorbit cu el. Un milion jumătate și poate ajungeam la două, dacă insistam. Dar dacă el mi-a zis că nu, că încearcă să își facă echipă, așa cum au făcut, și o fac…”,

De ce a plecat Alex Musi de la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, problemele medicale avute în ultima perioadă de Musi, dar și despre plecarea acestuia de la FCSB: „O pubalgie pe care el vrea să o recupereze din mers, jucând și făcând tratament. Sunt meciuri importante. E și cariera, aici nu joci două-trei meciuri din cauza pubalgiei, vine altul și îți ia locul. Se deșteaptă Mazilu, se deșteaptă altul și… Doamne ajută să intre Mazilu în formă! Dacă joacă Mazilu în dreapta, Musi joacă în stânga, nu e o problemă. Dar e greu să recuperezi niște jucători după doi ani de activitate, după 8-9 luni, Pușcaș.

Jucători extraordinari, de asta Dinamo a și încercat să îi aducă, să-i recupereze și la anul să se bazeze pe ei. Dar, dacă Dinamo crede că se poate salva cu ei în aceste cinci meciuri care au mai rămas, se înșală. Și încă au șanse, e păcat. Pentru ei Cupa e aurul. Nu e o pubalgie cum a avut Mihăilă. Mihăilă a avut o pubalgie care l-a ținut… La Parma nu a jucat primele 4-5 luni. A continuat problema și în anul 2, până i-au găsit remediul.

Musi trebuie să fie puțin mai activ în dribling-uri. Nu poate să treacă printre doi. Trebuie să fii Messi să faci asta, sau Lamine Yamal. Dacă nu ai tenacitatea asta, dă pasă, demarcă-te și atunci primești mingea. El vrea să treacă. Cu doi nu se poate, pe unul îl mai driblezi. Și îl driblezi când știi că poți să îi iei fața. De multe ori driblează și nu mai ajunge primul. Ca să ajungi primul trebuie să fii pe aceeași linie. Trebuie să învețe niște chestii, trebuie să vadă mereu fotbal, jucători importanți”.

