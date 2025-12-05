Giovanni Becali, one man show la lansarea filmului despre viața lui Adrian Mutu. Horia Ivanovici: “Ești legendă!”

ADVERTISEMENT

“Il Fenomeno – Povestea unui superstar” a fost lansat marți seară, iar filmul regizat de Remus Achim prezintă publicului momentele care i-au marcat cariera lui Adrian Mutu. La eveniment au fost prezenți aproximativ 400 de oameni. Aflat, la rândul lui la gală, Horia Ivanovici, directorul FANATIK, a rămas cu un sentiment unic.

Ce părere are Horia Ivanovici, directorul FANATIK , despre documentarul “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”

În deschiderea celei mai recente ediții a super-podcastului “Giovanni Show”, Horia Ivanovici a făcut o , al cărui prim episod, difuzat pe Voyo, este locul 1 în trend.

“’Il Fenomeno’ se numește filmul. Un nume absolut superb care i se potrivește (n.r. lui Adrian Mutu). Este extraordinar. Din ce înțeleg a apărut primul episod, sunt patru episoade ‘Il Fenomeno’. În fiecare săptămână se va da câte un episod pe Voyo și după aceea filmul va fi dat și pe Pro TV.

A fost frumos, superb, filmul este senzațional. Deci atât de emoționant încât s-a ridicat părul pe mine O să vedeți secrete, lucruri pe care nu le-ați mai auzit. Dar, încă o dată, emoție și un mesaj foarte puternic. Atunci când cazi, atunci ești puternic, când te ridici. Și Mutu asta a făcut”, a spus Horia Ivanovici.

Cum a fost tratat Giovanni Becali la lansarea filmului despre viața lui Adrian Mutu

Invitat de Adrian Mutu , Horia Ivanovici nu avea cum să nu observe că, în afara “Briliantului”, a mai fost un personaj aflat în centrul atenției. Nimeni altul decât Giovanni Becali. Directorul FANATIK a povestit, cu lux de amănunte, cum a fost “sufocat” celebrul impresar din fotbalul românesc de reprezentanții mass-media.

“În afară de Mutu care era vedeta, cel mai înnebunit om, în centrul atenției, cu microfoanele așa… Don Giovanni Becali! Deci lumea, toată lumea în jurul lui… Deci lăsându-l pe Mutu, după Mutu, Giovanni a fost cea mai mare vedetă de la această gală, de la premieră. Lumea călare pe el, a dat interviuri… Mai avea să dea interviuri agățat și de lustră cred că… Mamă, deci la toată lumea…

Îl vedeam, era nu la nu știu ce interviu la nu știu ce cameră, peste zece minute în altă parte. Jur… Mai rămânea să-l alerge la popcorn și să-i ia interviu acolo. Deci lăsându-l pe Mutu care, normal, a fost seara lui Mutu, dintre invitați, cea mai mare vedetă a fost Giovanni. Giovanni, eu am rămas impresionat! Lumea, cum vine lumea după tine… Ești legendă! Am văzut încă o dată”, a povestit Horia Ivanovici, directorul FANATIK, în cadrul super-podcastului “Giovanni Show”.

