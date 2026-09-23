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Giovanni Becali a dezvăluit, în exclusivitate la „Giovanni Show”, numele unuia dintre tinerii fotbaliști în care are mare încredere pentru viitorul echipei naționale a României. Impresarul a vorbit la superlativ despre Iustin Doicaru, un puști de doar 19 ani și consideră că acesta poate ajunge într-un timp scurt printre oamenii importanți ai primei reprezentative.

Giovanni Becali pariază pe Iustin Doicaru, un atacant de doar 19 ani

Giovanni Becali consideră că România are mai mulți tineri care pot deveni oameni importanți pentru echipa națională. Printre aceștia se află și într-un timp relativ scurt. Becali a explicat că nu este vorba despre o simplă declarație menită să crească artificial cota unui jucător, ci despre o perspectivă pe care și-a format-o după evoluțiile acestuia.

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„Borza va fi viitorul fundaș stânga al echipei naționale, Doicaru va fi viitorul echipei României, atacant sau al doilea sau chiar pe dreapta. Pe ăștia nu-i „umflu“. Vor fi tinerii care vor juca în națională. N-am zis că vor costa 30 de milioane de euro. Doicaru e bun, nu l-ai văzut în primele meciuri?“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Doicaru, comparat de Giovanni Becali cu Dennis Man

Impresarul a mers mai departe și a făcut o comparație între Doicaru și Dennis Man. Giovanni Becali consideră că cei doi au anumite caracteristici fizice asemănătoare și că tânărul de 19 ani poate evolua în mai multe zone ale atacului. În plus, faptul că Doicaru a debutat la o vârstă foarte fragedă reprezintă un argument important pentru impresar.

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„Sunt băieți care promit și e nevoie pentru viitorul naționalei. După un an îl văd deja pe Doicaru la echipa națională, poate chiar și mai devreme, depinde doar de cum va evolua el. A demonstrat aici. Are 19 ani, dar a debutat la 16 ani și 9 luni. E în stilul lui Man, dreapta așa, dar Dennis Man e o aripă, nu poate intra și în centru. Au cam aceeași înălțime, au fizic aproximativ la fel“, a continuat impresarul.

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Un alt argument invocat de Giovanni Becali este . Impresarul a remarcat în mod special faptul că fotbalistul a reușit să fie desemnat omul meciului la doar 19 ani, într-un campionat străin. Becali consideră că o asemenea performanță demonstrează că tânărul are potențialul necesar pentru a ajunge la echipa națională a României: Să fii declarat omul meciului la 19 ani, în campionatul Turciei, la Rizespor, e ceva“, a mai spus Giovanni Becali.