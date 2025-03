Giovanni Becali, pariu surprinzător în privința noii campioane din SuperLiga. „Șumudică are acum ocazia să arate cât de bun e!”

, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, pe FANATIK.RO. Pe cine vede principala favorită la titlu și de ce Rapid poate fi surpriza.

Giovanni Becali e convins că : „Un play-off foarte important, în ciuda punctelor puține obținute. Adică mai puține decât în celelalte. Mă gândesc cel puțin la primele 3. E un play-off unde diferența e de maxim 2 sau 3 puncte”.

Impresarul a recunoscut că o susține pe actuala campioană a României: „Nu pot să spun că se supără mulți. Eu aș dori să îl câștige FCSB, dar va fi greu. Atât Cluj sau chiar Rapid de pe ultima poziție poate să facă o surpriză plăcută”.

Ioan Becali a avut un mesaj și pentru antrenorul Rapidului: „Ceea ce n-a făcut în campionat, poate să o facă în play-off. Are ocazia domnul Șumudică să ne arate cine e”.

Giovanni Becali o vede pe FCSB favorită: „Să nu uităm că au jumate de campionat în cupele europene”

Giovanni Becali îi avertizează pe jucătorii lui Elias Charalambous: „Eu doresc FCSB-ul, dar va fi greu. Sunt favoriți, dar asta nu înseamnă că au titlul în buzunar. De acum nu sunt camponi, dar au o echipă bună, un colectiv indiferent de titulari, rezerve și așa mai departe.

Vărul lui Gigi Becali a mai subliniat ceva: „O echipă care a trecut prin ciurul cupelor europene. Să nu uităm că au 20 de meciuri jucate în cupele europene. Îți dai seama? Meciuri importante, e jumate de campionat, nu?”.

Giovanni îi vede pe „alb-vișiniii” cu șanse reale la titlul de campioană: „Una dintre cele mai mari surprize ar fi Rapidul. De-asta am spus că dacă Șumudică vrea să ne arate cine e, trebuie să demonstreze. Are o calitate, el e bun, dar pentru faptul că s-a clasificat ultimul, la diferență mică de puncte, acum are ocazia să arate tuturor că el e antrenorul cel mai bun”.

Dezamăgit de prestația Universității Craiova în derby-ul cu FCSB: „Au avut un meci timid”

Giovanni Becali a vorbit și despre echipa condusă de Mirel Rădoi: „N-am mai văzut până acum. Erau cele favorite, Steaua (n.r.FCSB), Cluj sus, locul trei Craiova și așa mai departe. Dar acum și Craiova e o echipă greu de bătut, cel puțin acasă.

Au avut un meci timid în fața FCSB-ului și s-au simțit victime de la început. N-am văzut răutatea pe care o au ei pe terenul lor. E adevărat. Impune și în tribune. Vor juca aproape toate derby-urile cu stadionul plin. Ei sunt deja acasă pe Arena Națională și cunosc cel mai bine terenul”.