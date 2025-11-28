Sport

Giovanni Becali, portret-șoc pentru Filipe Coelho, noul antrenor al Craiovei: „Și-au găsit un viitor Mourinho!”. Unde-i vede pe olteni în Conference. Exclusiv

Giovanni Becali, impresionat de noul antrenor de la Universitatea Craiova. Cum l-a caracterizat pe Filipe Coelho și unde îi vede, de fapt, pe olteni în Conference League.
Mihai Dragomir
28.11.2025 | 20:45
Giovanni Becali portretsoc pentru Filipe Coelho noul antrenor al Craiovei Siau gasit un viitor Mourinho Undei vede pe olteni in Conference Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a spus totul despre Filipe Coelho. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 contra lui Mainz în etapa 4 din Conference League. Giovanni Becali i-a făcut portretul antrenorului Filipe Coelho și a spus unde crede că vor ajunge oltenii sub comanda lui.

Cum l-a catalogat Giovanni Becali pe Filipe Coelho

România are motive de bucurie în acest sezon de Conference League. Universitatea Craiova a învins Mainz cu 1-0, pe „Oblemenco”, și are șanse foarte mari să ajungă în primăvara europeană.

Giovanni Becali a vorbit în direct despre Filipe Coelho, cel care a fost cu ochii în lacrimi după meciul de joi seară. Agentul de jucători l-a lăudat pe tehnicianul portughez, sosit în Bănie în locul lui Mirel Rădoi, catalogându-l drept „viitorul Mourinho”.

„E un băiat civilizat, cult, vorbește engleză, alte limbi. E tânăr, se bucură, salută jucătorii, îi îmbrățișează. E un antrenor tânăr, caută performanță. Petrea (n.r. – Toni Petrea) îl ajută foarte mult!

Până acum, îi dau 8 (n.r. – lui Filipe Coelho). Este un viitor Mourinho, nu un mic Mourinho. Pare să devină un antrenor bun, unul european”, a spus inițial Giovanni Becali.

Până unde crede Giovanni Becali că va ajunge Universitatea Craiova în Conference League

Victoria oltenilor cu Mainz a făcut ca România să depășească Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Giovanni Becali crede că echipa din Bănie poate să ajungă chiar până în finala Conference League în acest sezon.

„Să-i bați pe Mainz, e o performanță. În competiția asta poți să ajungi și în finală. Fiorentina, ultima în Italia, merge în grupă aici. E o competiție care se poate chema Intertoto (n.r. – fosta competiție de fotbal europeană de vară, pentru echipele care nu s-au calificat în competițiile principale UEFA). Cu puțin noroc, pot ajunge în finala Conference League!”, a mai spus agentul de jucători la „Giovanni Show”.

