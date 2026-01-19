Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”

ADVERTISEMENT

Printre zecile de fotbaliști impresariați de Giovanni Becali s-a numărat și . De altfel, după acel turneu final de poveste, Ilie Dumitrescu Cum s-a adaptat jucătorul vieții din Anglia? Ioan Becali știe mai bine decât oricine și a povestit în direct două întâmplări amuzante.

Giovanni Becali: „Ilie Dumitrescu era cea mai mare figură”. Cum arunca cu „banii”

„Vai de capul meu! Ilie Dumitrescu era cea mai mare figură dintre toți fotbaliștii. Dumitrescu e haladit, e șmecherit. A avut și el figurile lui… frumoase. „Am mers cu el la Dorchester. Ăstia de la Tottenham îi dăduseră o carte de credit de 100.000, d-asta neagră. Alan Sugar era președintele clubului. Și când mergeam acolo, arunca așa (n.r. – imită gestul) cartea de credit. Ăla de la recepție se uita și o lua, ce să facă?! Normal, dacă plătea… Dar o arunca la mișto.

Mai era o pizzerie, unde merg toți de când e fotbalul ăsta. Și acum, dacă mă duc după 25 de ani, sunt nepoții celor de atunci. Rezervi cu o zi înainte ca să ai loc acolo. Și când s-a dus Ilie la Tottenham, s-a dus acolo (la pizzerie). ‘I must pay, please’ (n.r. – trebuie să plătesc, vă rog). Și îi aruncă așa cardul de credit. Și vine (n.r. – unul dintre proprietarii localului) ‘Giova, ma che c…zo questo qua? Un zingaro che mi butta… Qui sono venuti i piu grandi giocatori’ (n.r. – Giovanni, ce face ăsta aici? Un țigan care-mi aruncă… Aici au venit cei mai mari jucători – traducere din italiană). Am căzut pe jos, ce să mai…”, a povestit amuzat Ioan Becali la DON GIOVANNI.

Giovanni Becali, amintiri cu familia lui Ilie Dumitrescu: „Și taică-su era șmecherit”

Giovanni Becali a dezvăluit și cum a obținut Ilie Dumitrescu atitudinea… încrezătoare. Impresarul a rememorat un alt episod legat de Dumitrescu. Însă în prim plan nu s-a aflat fostul „tricolor”, ci tatăl și fratele acestuia.

„Din toată șmecheria asta a lui, dacă vine din cartier, îți dai seama… Și Fane Troc, taică-su, șmecherit și el. Îi spuneam odată ‘Bă, dar Bogdan’ – Bogdan, frate-su, juca la Steaua – ‘Bogdan face școală?’. ‘Adică ce vrei să spui Giovanni?’. ‘Să facă școală, că la fotbal…’. ‘Du-te, bă, d-aici, bă Giovanni!’. Taică-su cu d-astea…

Joacă Dinamo cu Steaua, juniorii, cu Florentin Petre, Hîldan. Ilie era venit din Anglia aici. Și merg eu cu Ilie și cu Fane, pe o ploaie. 7-1 i-a bătut Dinamo. ‘Bă, Fane, vezi de ce ți-am zis eu de școală?’. ‘Cam ai dreptate…’ Acum ce să facă? Cu Ilie, mai lucrează și el pe acolo. Îl mai ajută. Ilie are o viață boemă, cu câinele la plimbare… Că stă lângă noi”, a rememorat Ioan Becali.

Ilie Dumitrescu, victima propriei aroganțe? Giovanni Becali: „S-a dus în biroul lui Luis Aragones…”

Prea multă încredere în sine pare să fi fost, totuși, o piedică în cariera lui Ilie Dumitrescu. Același Giovanni Becali a mai povestit o întâmplare ce denotă tupeul fotbalistului. Se întâmpla în perioada în care acesta era împrumutat de Tottenham la Sevilla:

„Putea să ajungă fotbalist mai mare, mai mare. El a avut numai antrenori cu care a avut clinciuri. Personalitate prea mare… Cea mai mare ofertă pentru el a fost la Tottenham. Dar dacă era serios, putea să rămână la Sevilla… El îi intră lui Luis Aragones în birou ‘Luis, eu când mai joc?’. Că el era împrumutat…”